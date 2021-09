Katastroftillstånd utlyst efter översvämningar i New York

Att presidenten utlyser katastroftillstånd ger de drabbade delstaterna möjlighet att ta hjälp av federala myndigheter, enligt uttalanden från Vita huset.

Orkanen Ida drog in över sydkusten och delstaten Louisiana i helgen och orsakade stor förödelse. På onsdagen började regnet att vräka ner över de östra delarna av landet och stora översvämningar drabbade bland annat åttamiljonersstaden New York.

Enligt vädermyndigheten NWS föll det 80 millimeter regn i Central Park på en timme, vilket är långt över de 50 millimeter som föll vid den tropiska stormen Henri den 22 augusti som då var rekordet för parken.

Minst 23 människor har omkommit i New Jersey och ytterligare 16 i New York, enligt myndigheterna. Flera har dött när de stängts in i översvämmade källare. I New Jersey-staden Passaic dog en man i 70-årsåldern när vattenmassorna svepte i väg hans bil. Även en tvåårig pojke har omkommit, uppger BBC.

01:39. I New York stod nästan hela tunnelbanan stilla när ovädret Ida slog till sent på onsdagen och lade stora delar av mångmiljonstaden under vatten.

Flygplatsen New Jersey Newark Liberty fick ställa in stora delar av trafiken efter ”allvarliga översvämningar”.

Det rådde också stora störningar med inställda avgångar i tågtrafiken i de drabbade områdena samtidigt som flera tunnelbanelinjer i New York stoppades. Bilder på sociala medier visade hur vatten tränger upp på plattformar och spår.

Biden kommer under onsdagen att resa till Louisiana för att inspektera följderna av orkanen, som ledde till minst nio dödsfall, stora översvämningar och att en miljon människor blev av med strömmen i delstaten. Ida är den femte kraftigaste orkanen som dragit in över USA, skriver Reuters.

Läs mer:

Undantagstillstånd utfärdat i New York efter oväder

Sju döda i spåren av orkanen Ida – en miljon utan ström

Orkanen Ida en smäll för amerikansk oljeproduktion