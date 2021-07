Katrine Marçal: Att gå på museum i London är just nu fantastiskt – allt är öppet och nästan tomt

I tisdags vandrade jag över en tom Vauxhall bridge och strosade in på Tate Britain i centrala London. Här kan du just nu stå och stirra på världsberömda verk som David Hockneys ”A big splash” eller John Everett Millais ”Ophelia” mer eller mindre ensam.

Att gå på museum i London är just nu fantastiskt. Allt är öppet. Och nästan allt är tomt.

Det har förstås att göra med pandemirestriktionerna vid den brittiska gränsen. Turisterna har inte kommit till London denna sommar eftersom du måste sitta tio dagar i karantän. Och det är inte roligt på ett litet hotellrum.

Den uteblivna turismen har kostat. Enligt en ny beräkning från World Travel and Tourism Council förlorar den brittiska ekonomin 639 miljoner pund, motsvarande 7,6 miljarder kronor, om dagen på uteblivna resenärer. Detta är också huvudskälet till att den brittiska regeringen på onsdagen beslutade om att häva kravet på karantän för fullvaccinerade resenärer från EU och USA.

Premiärminister Boris Johnson oroade sig, enligt uppgifter till The Times, för att EU hade lyckats få igång resandet snabbare än Storbritannien. Detta trots att Storbritannien har varit snabbare med att vaccinera sin befolkning.

I dag har 90 procent av alla vuxna britter fått åtminstone en dos vaccin och antalet registrerade fall av covid-19 har fallit varje dag den senaste veckan trots att regeringen har hävt de flesta restriktioner ute i samhället.

Nu kom turen till gränsen.

Och det var tidigare än vad många hade väntat sig.

Den som är fullvaccinerad och kommer från EU eller USA ska snart kunna resa in i England utan krav på karantän, meddelade regeringen. Skottland, Wales och Nordirland förväntas följa efter. Dina vaccindokument kommer att kontrolleras på flygplatsen innan du går på flyget allt för att förhindra köer på de stora flygplatserna runt London, vilket har varit ett problem tidigare under pandemin.

För Boris Johnson är de nya reglerna en del i en större förhandling. Han vill att det ska bli lättare för britter att resa till EU. Sverige har till exempel inreseförbud från Storbritannien och genom att göra det enklare för EU-medborgare att komma till Storbritannien hoppas premiärministern på att det även ska bli enklare för britter att resa till många EU-länder.

Helst vill han att detta ska hända snabbt. Ja, helst innan den brittiska semestern tar vid i augusti. Han vet att många britter desperat vill åka på solsemester.

Inom regeringen finns en större oro för att börja släppa in resenärer från USA än från EU. USA har inget enhetligt federalt vaccinpass och resenärer från USA kommer att vifta med många olika kort på gränsen. Hur kan man då vara säker på att de inte är förfalskade?

Fast frågan är hur många amerikaner som kommer att komma. Amerikanska medborgare avråds just nu från att över huvudtaget resa till Storbritannien. Boris Johnson hoppas trots det på att kunna förhandla fram en resekorridor mellan USA och Storbritannien och då är onsdagens besked förstås ett första steg.

Alla är dock inte glada. Labourpartiet meddelade att man tycker att det är ”ansvarslöst” av regeringen att lyfta på karantänsreglerna eftersom det kan leda till att någon ny mutation släpps in över gränsen.

Det här är den politiska logiken i Storbritannien såsom den har tagit form under pandemin. Det konservativa partiet vill lyfta på restriktioner och vänstern varnar för att det går för snabbt. Men vänstern har just ni inte mycket att säga till om på grund av Boris Johnsons stora majoritet i parlamentet. Alltså kommer turisterna snart att kunna strömma in på Londons museer igen.

Det blir slut på lugnet för John Everett Millais ”Ophelia” inne på Tate Britain.

