Katrine Marçal: Att träffa Biden är bara som en dag på jobbet för drottning Elizabeth

Den brittiska drottningen har träffat 13 av de senaste 14 amerikanska presidenterna: från Truman till Trump.

Det var bara Lyndon B Johnson som hon missade. Att träffa Joe Biden blir därmed mest som ytterligare en dag på jobbet för den brittiska monarken.

Men för en amerikansk president är det alltid en stor sak med ett officiellt besök hos drottningen på Windsor Castle.

I USA visar opinionsmätningar regelbundet att amerikaner oavsett partitillhörighet tycker bättre om brittiska kungligheter än sina egna politiker. Till och med en så populär president som Barack Obama hade lägre popularitetssiffror i USA än vad den brittiska drottningen hade. Och då gick ju amerikanerna trots allt ganska långt för att kasta av sig den brittiska monarkin en gång i tiden.

Joe Biden träffade den brittiska drottningen redan under fredagen i samband med G7-mötet i Cornwall i sydvästra England. Men nu på söndag blir det alltså officiellt te på slottet i Windsor. Alltihopa är en del i den planerade brittiska charmoffensiven efter brexit.

Storbritannien är ute efter ett handelsavtal med USA och på kortare sikt förstås att gränsen ska öppna igen mellan länderna. Och i fredags rullade man därför inte bara ut drottningen utan även prins Charles och prins William med fruar.

Budskapet som den brittiska regeringen vill skicka ut över världen är att Storbritannien ”är tillbaka”. Okej, brexit må fortfarande skapa stora problem för handeln och kraven på självständighet i Skottland har långt ifrån tystnat det är fortfarande rörigt inrikespolitiskt, men Storbritannien är berett att åter spela en roll på världsscenen.

Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab tycker att omvärlden har ”fördomar” mot landet, efter brexit. Foto: Tim Hammond/No10 Downing Street

Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab talade inför G7-mötet om de ”fördomar” som han upplever fortfarande existerar mot landet internationellt. Han sa till The Atlantic att många i hans mening ”buntar ihop” brexit med ”en massa andra fenomen”. Han syftade väl på saker som Donald Trump och europeiska högernationalistiska partier.

Men brexit handlar inte om den typen av nationalism eller främlingsfientlighet, sa Dominic Raab. Och nu på G7-mötet har Storbritannien möjligheten att visa upp detta för världen.

För Boris Johnson är inte minst klimatkrisen en nyckelfråga här. Inte bara för att det onekligen är bra om vi lyckas rädda världen från klimatkatastrof. Utan också för att det politiskt ger honom en möjlighet att återuppfinna sig själv på världsscenen.

Och just gällande klimatfrågan är det lätt att hitta stöd i den brittiska kungafamiljen. Drottningen är 95 år gammal och hennes son prins Charles håller på att ta en större och större roll officiellt. Just prins Charles har också i decennier engagerat sig just i miljöfrågor. Enligt uppgifter till Tatler var han så entusiastisk när Joe Biden blev president på grund av vilken öppning det skulle kunna innebära för klimatet att prinsen omedelbart ville hoppa på ett plan till Washington.

Men det gick förstås inte.

Resten av kungafamiljen kan inte träffa Joe Biden förrän drottningen har gjort det, enligt protokollet.

Men nu har drottningen alltså träffat honom.

