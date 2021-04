Katrine Marçal: Bakom kodnamnet döljer sig en minutiös planering kring prins Philips död

Forth Bridge är en skotsk järnvägsbro av stål väster om Edinburgh. Och prins Philip var som bekant hertig av Edinburgh. En av anledningarna till att seniora brittiska kungligheter har den här typen av kodnamn för sin egen död är för att de lättare ska kunna vara med och planera för dem.

Prins Philip har i åratal varit med och diskuterat detaljerna i ”Operation Forth Bridge”. Drottningen själv, ja hon har planerat sin egen begravning flera gånger om året sedan 1960-talet. Hennes kodnamn är ”Operation London Bridge”. När drottningen dör kommer premiärministern att få ett samtal på en säker telefonlinje och någon kommer att säga: ”London Bridge is down”.

Då vet premiärministern vad som har hänt.

Men nu var det alltså Forth Bridge som föll först. Drottningen och prins Phillip har varit gifta i 74 år. Många reaktioner i dag i Storbritannien har också handlat om detta: vilket slag det måste vara för drottningen att förlora sin livskamrat sedan 1947.

Ett kondoleanskort adresserat till prins Philips anhöriga utanför Kensington Palace, där prins William bor, barnbarn till prins Philip. Foto: Ben Cawthra/TT

Prins Philip har enligt uppgifter avstått från en statsbegravningsceremoni – en sådan tv-sänd sak som planeras åt hans fru den dag London Bridge faller. Istället har han valt en begravning i militär tradition i Sankt Georges kapell i Windsor. I skrivande stund är det oklart när begravningen planeras.

Storbritannien har nu gått in i en officiell sorgeperiod. Den kommer att vara fram till begravningen och ska följas av alla. Flaggor hissas på halv stång (förutom den ovanför Buckingham Palace som symboliserar monarkin och därför alltid hissas hela vägen). På tv kommer alla nyhetsankare att bära svarta kläder och alla parlamentsledamöter att bära svarta band på vänster arm.

Inga lagar kommer att stiftas.

Det brittiska folket fick reda på nyheten om prinsens död via BBC. Alla sändningar avbröts och på tv meddelade ett svartklätt nyhetsankare vad som hänt. Sedan var det nationalsång mot svart tv-ruta och en bild på prins Philip i uniform.

På BBC finns ett gammalt larmsystem från kalla krigets dagar som aktiveras vid den här typen av tillfällen. Det kallas för RATS vilket står för ”Radio Alert Transmission System”. Fast inom BBC kallas RATS ibland för ”Royal About To Snuff it”. Det betyder ungefär: ”kunglighet på väg att trilla av pinn”.

Detta larm som många BBC-anställda inte ens vet hur det låter bör ha gått igång i dag. Och det är alla dessa minutiöst planerade detaljer som just är ”Operation Forth Bridge”.

Drottningen själv har nu en officiell sorgeperiod på åtta dagar. Den förväntas följas av ytterligare 30 dagar innan hon återgår till sitt arbete.

London Bridge must go on.

