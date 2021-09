Katrine Marçal: Bensinpaniken har spritt sig

Det saknas runt 100 000 lastbilschaufförer i Storbritannien. Detta har det senaste halvåret lett till allt från varubrist i affärerna till att lönerna för lastbilschaufförer har stigit mot över 50 000 kronor i månaden. Sedan i torsdags har det också lett till köer utanför många bensinstationer. Till kaos, slagsmål och att folk fyller reservdunkar och vattenflaskor med bränsle. Allt detta (köer! kaos! slagsmål! reservdunkar!) har förvärrat situationen. Bensinpaniken har spritt sig.

Men vad beror problemet på?

Den första teorin handlar om att folk helt enkelt beter sig som idioter. Visst råder det brist på lastbilschaufförer i Storbritannien och visst gör brexit att det är omöjligt att ta in europeisk arbetskraft på samma sätt som förr. Men detta hade inte behövt leda till någon bensinkris. Det är en irrationell panik som har drabbat landet, menar många debattörer.

Om alla bara lugnade sig och slutade tanka mer än de behövde skulle problemen försvinna. Sluta skyll allt på brexit!

Men, menar de som hör till debattens andra läger. Kan man verkligen säga att det är irrationellt att köa vid pumpen just nu? Att fylla hela tanken när man i vanliga fall bara hade fyllt halva?

Naturligtvis vore det bäst om ingen tankade mer än vad de behövde. Men om du vet att andra just nu tankar mer än de behöver blir det plötsligt logiskt för dig att göra samma sak.

Foto: Paul Ellis/AFP

Inte går det heller att komma bort från brexit som grundförklaring, fortsätter de. Lastbilschaufförsbristen må ha byggts upp under många år och förvärrats av pandemin men faktum kvarstår: bensinkrisen är vad den är just nu eftersom det inte som förr går att plocka in europeisk arbetskraft.

Vad som är intressant är att Boris Johnson retoriskt må förespråka den första teorin (att krisen är orsakad av irrationell panik) men att han i praktiken har agerat som om den åtminstone delvis var orsakad av brexit. Premiärministern har tillfälligt öppnat för 5 000 korttidsvisum för utländska chaufförer. Därmed erkänner han i någon mån att brexit om än inte har skapat situationen, i alla fall förvärrar den.

Fast tror premiärministern verkligen att europeiska chaufförer står och hoppar vid gränsen i iver över att få komma till Storbritannien på ett futtigt tremånadersvisum? säger hans kritiker.

Ja, det verkar premiärministern tror.

Och det går ännu inte att säga om han har rätt eller fel.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson. Foto: Edna Leshowitz/TT

Korttidsvisumen är inte tänkte att lösa den akuta situationen. Här ska istället armén hjälpa till och den tillfälligt upphävda konkurrenslagstiftningen göra det enklare för bensinbolagen att samarbeta.

Transportminister Grant Schapps sa under onsdagen att han ser tecken på att den värsta paniken börjar lägga sig. Det är ju trots allt ingen oändlig mängd bensin som får plats i brittiska personbilar. Efterfrågan borde börja mattas av de närmaste dagarna, verkar regeringen tro.

Korttidsvisumen är istället en åtgärd som mer är tänkt att stabilisera transportsystemet innan julhandeln.

För den här gången är det bensin.

Nästa gång kan det vara något annat.

Läs mer:

Boris Johnson kovänder om visumregler när bensinen tar slut

Katrine Marçal: James Bond – med rätt att hålla liv i britternas imperiedrömmar

Katrine Marçal: Tomma hyllor gör lastbilschaufförer till hett villebråd

Katrine Marçal: Premiärminister Johnson bryter vallöfte – skatten ska höjas för att subventionera äldrevården