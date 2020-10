Katrine Marçal: Bluffar Johnson om EU-krasch?

För ett år sedan hade allt detta varit en enorm sak. Brittiska tidningar hade följt varenda rörelse i de fortfarande pågående förhandlingarna. Nu är man mest upptagen med covid-19. Kommer regeringen stänga ner landet igen över höstlovet? Vad händer med pubarna? Kommer det vara förbjudet att träffa släkten i jul? Just nu är det mest de internationella valutamarknaderna som bryr sig om den hotande brexitkollapsen. Detta är förstås själva paradoxen: brexit har kanske aldrig varit mer dramatiskt. Men brexit är inte längre någon förstasidesnyhet.

EU har försökt spela ner Boris Johnsons alla betoningar på den 15 oktober. Naturligtvis måste ett avtal nås de närmaste veckorna annars kommer det inte hinna ratificeras i tid men Bryssel är berett att förhandla in i november. Är Boris Johnson det? Och om ej. Varför inte?

Storbritannien lämnade formellt EU den 31 januari i år. Brexitörerna festade i regnet på Parliament Square i London men när de vaknade på morgonen var ingenting annorlunda. Storbritannien har fortsatt följa alla EU-regler under året i väntan på att ett frihandelsavtal ska bli klart. Tanken var att detta skulle börja gälla från 1 januari 2021 då lämnar Storbritannien nämligen EU:s gemensamma marknad och tullunion även i praktiken.

Problemet är att handelsavtalet inte är klart.

Det hjälpte naturligtvis inte att både Storbritanniens och EU:s brexitförhandlare lyckades smitta varandra med Covid-19 i våras eller att Boris Johnson själv nästan dog av samma sjukdom. Det finns just nu inget fysiskt förhandlingsbord för Boris Johnson att lämna: han talade under onsdagen med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen per videokonferens. Vill Boris Johnson avsluta förhandlingarna denna vecka kommer det inte bli någon dramatisk fysiskt utstormande framför blixtrande kameror. Det kommer mer vara en fråga om att stänga igen datorn och säga tack och hej till fyra decennier av frihandel med Europa.

Framförallt är det två frågor som Storbritannien och EU inte har lyckats komma överens om hittills. Det ena gäller fisket: Frankrike vill fortsätta med samma tillgång till brittiska vatten som i dag. Storbritannien vägrar. Den andra gäller vilken rätt Storbritannien ska ha att ge statsstöd till brittiska företag och hur detta ska kontrolleras. Antagligen krävs det att EU kompromissar om fisket och Storbritannien om statsstödet för att förhandlingen ska gå i hamn.

Men vem ska börja kompromissa?

På ett plan kan det tyckas vansinnigt för Boris Johnson att ens tänka på att lämna förhandlingsbordet denna vecka. Vilken premiärminister väljer frivilligt att krascha sitt land ut ur ett handelsblock mitt under den värsta ekonomiska krisen i vår livstid? En avtalslös brexit i januari skulle förutom stora störningar i handel och gränstrafik innebära saker som 50 procent importtull på cheddarost och 10 procent på bilar. Alltihopa skulle ske samtidigt som Storbritannien införde visumkrav på arbetskraftsinvandring från EU och den jättelika brittiska servicesektorn med sina jurister, rekryterare, arkitekter och reklammakare förlorade sin tillgång till EU:s gemensamma marknad.

Brexitörerna är naturligtvis övertygade om att skilsmässan på sikt kommer att vara ekonomiskt fördelaktig för Storbritannien. Men inte ens den ivrigaste brexitör förnekar att det kommer att vara svett, tårar, byråkrati och dyr ost i början. Varför skulle Boris Johnson vara beredd att ta allt detta fara för att kunna säga att han ”höll sitt ord om att lämna förhandlingsbordet den 15 oktober”? För det är knappast så att just detta datum är satt av gudarna.

Fast saken är den att kretsen runt premiärministern har radikaliserats. När det var folkomröstning om brexit i Storbritannien sommaren 2016 var det ingen som ens andades om att en avtalslös brexit av det slag som just nu diskuteras ens var en möjlighet. De flesta brexitörer ville då inte ens lämna EU:s gemensamma marknad. Bara EU. I dag är de emellertid beredda, inte bara att lämna EU:s gemensamma marknad, de är beredda att krascha ut ur den mitt under en global pandemi med en brittisk ekonomi som föll nästan 20 procent andra kvartalet i år. Jag tror personligen inte att Boris Johnson bluffar. Och att denna vecka därför blir avgörande.

Oavsett om brexit just nu är en förstasidesnyhet eller inte.

Läs mer: Vid brexitkaos – var god parkera här