Katrine Marçal: Boris Johnson kommer återigen att fatta pennan

Boris Johnson vill förstås inte lämna Downing Street 10. Hans parti fick ta till extrema metoder (50 ministrar avgick i protest) för att få ut honom genom dörren. Boris Johnson har meddelat sin avgång men han och hans hustru Carrie Johnson planerar först en stor bröllopsfest i slutet av juli.

Paret gifte sig förra året. Covidrestriktionerna gjorde dock att de bara kunde hålla en mindre fest på Downing Street 10 och sedan dess har förstås hela idén med ”mindre fester på Downing Street 10” blivit kontroversiell. Skandalerna med olagligt festande under pandemin har smutsat ner hela konceptet.

Särskilt för Boris Johnson.

Årets (helt lagliga) bröllopsfest skulle hållas på Chequers. Det är den brittiske premiärministerns residens utanför London. Det fungerar som rekreations- och representationsbostad, ungefär som Harpsund för den svenska statsministern.

Men Chequers är mycket tjusigare.

Det är orangeri, simbassäng och 1 500 tunnland bara av gräsmatta.

Boris Johnson och Tysklands dåvarande förbundskansler Angela Merkel på den brittiske premiärministerns residens Chequers i juli 2021. Foto: TT

Här hade Boris Johnson tänkt hålla bröllopsfest. Men nu har paret flyttat firandet till annan plats. De vill inte att det brittiska folket ska tro (vilket tidningarna snabbt påstod) att Boris Johnsons desperata försök att hänga sig kvar vid makten åtminstone till september hade att göra med att han inte ville behöva flytta sin bröllopsfest. Och därmed tvingas betala för lokalen själv.

Johnson har under många år haft problem med pengar vilket har rapporterats flitigt i medier. Han brukade klaga på att man som premiärminister bara tjänar 164 000 pund om året (drygt två miljoner kronor) vilket inte räckte för honom. När Johnson var tidningskolumnist tjänade han jämförelsevis mer än 3.3 miljoner kronor per år bara på att skriva en krönika i veckan åt The Telegraph.

Det gav honom förstås mängder av tid att även ta andra uppdrag.

Carrie Johnson tröstar sin make efter att han meddelat att han kommer att avgå som Storbritanniens premiärminister. Foto: Andrew Parsons/TT

Boris Johnson kommer nu åter att fatta pennan. Han förväntas skriva sina memoarer, något som brittiska förlag brukar betala stora summor för. Den förre premiärministern David Cameron tog emot ett förskott på 800 000 pund från Harper Collins för att skriva sin. Det är ganska exakt tio gånger mer än vad Boris Johnson fick för en bok om Shakespeare 2015 som han fortfarande inte har skrivit klart.

Hans politiska karriär kom så att säga emellan.

Nu får han tid att skriva färdigt den boken. Men framför allt verkar bedömare i Storbritannien tro att Boris Johnson kommer att ge sig ut på den lukrativa internationella talarmarknaden.

Johnson brukade tjäna mellan 25 000 och 40 000 pund (mellan 300 000 och 500 000 kronor) för ett tal innan han blev premiärminister, säger hans tidigare talaragentur JLA till The Financial Times. Men nu när Johnson har varit premiärminister kommer han att kunna kräva mycket mer.

Det kanske inte är så många brittiska företag som kommer att boka honom, tror de som kan den här marknaden, däremot många i USA och Asien.

Det här är egentligen inte unikt för Boris Johnson. Både Margaret Thatcher och Tony Blair var enligt uppgifter nästan omöjliga att sälja in som talare hemma i Storbritannien efter att de hade lämnat politiken. Internationellt var de däremot gångbara.

Britterna verkar helt enkelt tröttna på att höra sina egna premiärministrar prata.

Eller åtminstone inte vilja betala för nöjet.

Läs fler artiklar av Katrine Marçal exempelvis Johnson verkar ha trott att han var president