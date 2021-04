Katrine Marçal: Brexit inte den direkta orsaken till våldet i Nordirland

Den 10 april är en historisk dag här i Belfast. För 23 år sedan skrevs det så kallade Långfredagsfördraget på.

Det blev fred på Nordirland efter nästan tre decennier av våld.

Men denna april 23 år senare har det åter varit våld och kravaller. Polisen har satt in vattenkanoner, en buss har satts i brand och 88 poliser har skadats. Bilderna har kablats ut över världen. Från Vita huset i Washington har den amerikanska presidenten Joe Biden låtit uttrycka din oro för utvecklingen. Ja, rentav för freden.

I London har publikationer som The Financial Times och The Guardian varnat för att Nordirland håller på att dras tillbaka in i våld. Brittiska medier har satt rubriker som ”tillbaka till de gamla onda dagarna” över bilder på eld och stenkastning.

Kravaller i Belfast mellan protestantiska lojalister och republikanska katoliker. Foto: Press Eye Ltd/Shutterstock

Och det är klart: när 13- och 14-åringar slåss på Shankill Road i västra Belfast som vore det 1970-tal reagerar omvärlden. Det här är barn som inte bara är födda efter att det blev fred. De är födda över ett decennium efter att fredsavtalet skrevs på. Nu upprepar de någon form av våldsam koreografi mellan protestanter och katoliker som vore den nedärvd.

Vad är det egentligen som håller på att hända?

På gatorna i Belfast vill många denna lördag spela ner det hela. Här är det en relativt vanlig solig lördag – hur vanligt det nu kan vara när allt är stängt på grund av den pågående pandemin. Men det samlas trots allt folk utanför Hillsborough slott för att höra saluten för den nyligen avlidne prins Philip.

Man är glad för att affärer och pubar kommer att öppna igen på måndag. De ekonomiska konsekvenserna av brandbomber och stenkastning riskerar att bli stora: den senaste veckans rubriker är knappast bra för investeringsklimatet på Nordirland. Pandemin har slagit hårt mot ekonomin som det är.

De protestantiska lojalisterna vill inte ha någon gräns i havet mellan Nordirland och övriga Storbritannien, vilket brexitavtalet i praktiken leder till. Foto: Press Eye Ltd/Shutterstock

För att försöka förstå vad som pågår måste man börja med att gå ner mot Belfast hamn. Det är här som många varor nu måste kontrolleras på grund av brexit. Vad som i praktiken har hänt tack vare Boris Johnsons brexitavtal är att det nu finns en gräns i havet mellan Nordirland och resten av Storbritannien. För lojalistiska protestanter vars identitet bygger på att Nordirland är en del av Storbritannien är detta svårt att smälta.

Vad som i praktiken har hänt tack vare Boris Johnsons brexitavtal är att det nu finns en gräns i havet mellan Nordirland och resten av Storbritannien. För lojalistiska protestanter vars identitet bygger på att Nordirland är en del av Storbritannien är detta svårt att smälta.

I februari skickade Belfast hamn hem tullpersonal efter att hotfull graffiti hade dykt upp som pekade ut dem som ”måltavlor”. Det fanns en rädsla för att våldsamma lojalistiska grupper såg tulltjänstemännen som förrädare. Det här är ju en gräns som många tycker inte borde finnas över huvud taget där ute i havet. Men arbetet i hamnen upptogs snabbt igen. Och är det verkligen på grund av att mozzarellaost nu utsätts för vissa jordbrukskontroller som 14-åringar kastar stenar på kvällarna?

Jag frågar Matthew O’Toole som har arbetat med brexitfrågor både hos premiärministern och finansministern i London. Härom året packade han ihop och flyttade hem till Belfast. Det hade i hög grad att göra med en frustration över hur regeringen i London hanterade Nordirland. Han oroade sig helt enkelt för vad brexit skulle göra med stabiliteten i regionen som han kom från.

– I London tog man en massa positioner utan att fundera på vad de skulle innebära för Nordirland, säger han.

Men inte ens Matthew O’Toole som i sin oro för vad brexit skulle innebära sadlade om och blev politiker, inte ens han tror att den senaste veckans våld är en direkt orsak av brexit.

– Däremot är brexit naturligtvis en del av kontexten som allt detta händer i.

Matthew O’Toole representerar det socialdemokratiska Labourpartiet på Nordirland. Det är ett parti som på sikt är för att Nordirland blir en del av Irland. Någon som stod en bit ut på den lojalistiska och protestantiska kanten skulle kanske säga att O’Toole inte bryr sig tillräckligt om att varor måste kontrolleras här i hamnen. Han tycker ju ändå inte att Nordirlands framtid som en del av Storbritannien är så viktig.

Affischer i Belfast vädjar om lugn och att protester ställs in på grund av prins Philips död på fredagen. Foto: Paul Faith/AFP

Våldet den senaste veckan har blossat upp i lojalistiska kretsar i traditionella protestantiska arbetarklassområden i Belfast. Detta är grupper som är frustrerade över vad brexit har kommit att innebära. Men på lördagsförmiddagen meddelade polisen att paramilitära grupper inte verkar ligga bakom våldet.

Upploppen förra veckan började i protester mot att ledande medlemmar av Sinn Féin, som tidigare var den politiska grenen av IRA, inte åtalades för att ha brutit mot pandemirestriktionerna när de deltog i en begravning. Sinn Féin verkar minsann stå över lagen, tyckte många protestantiska lojalister.

Men våldet den senaste veckan har också att göra med pandemin. De som slåss på gatorna är i hög grad unga människor som inte har kunnat gå till skolan eller fysiskt kunnat delta i ungdomsgrupper under många månader.

Polisen pekar också på traditionell gängdynamik. Många av de grupper som drev det politiska våldet på Nordirland har i dag övergått till att kontrollera knarkhandeln. Det finns spekulationer om att vissa gängledare helt enkelt är sura för att de på grund av de nya brexitkontrollerna har fått det svårare att få över droger från Skottland.

Och det är förstås värt att nämna Skottland där på andra sidan havet.

Det är nämligen en annan effekt av brexit som påverkar dynamiken på Nordirland.

I Skottland har brexit nämligen lett till en förnyad diskussion om skotsk självständighet. Om Skottland lämnade Storbritannien vad skulle det innebära för Nordirland?

Den konstruktion som kallas för Storbritannien är en skör sak. Det var alltid en risk att Storbritannien helt enkelt skulle lämna EU men till priset av att landet upphörde att existera i sin nuvarande form. Det var ju egentligen bara England och Wales som röstade för Brexit.

Nordirland och Skottland gjorde det inte.

Fredsavtalet som skrevs här i Belfast för 23 år sedan byggde också alltid implicit på att både Storbritannien och Irland var medlemmar i EU. Det var det som gjorde att gränserna kunde vara ganska flytande – folk kunde konstruera sina individuella identiteter relativt fritt.

Nu har det blivit svårare.

I Dublin är de européer – det är man inte längre i Belfast.

Tidigare kunde du skicka varor fritt från Skottland – det kan du inte längre.

Brexit är ingen direkt orsak till den senaste veckans våld.

Men brexit är en del av bakgrunden mot vilket det sker.