Katrine Marçal: Britterna är nöjda med att få huttra med en öl ute igen – men snart kräver de fler svar

Om det sitter några och envist dricker öl på flygplatsen klockan 06.45 på morgonen tänker många av oss att de nog måste vara britter.

Det behöver förstås inte vara sant. Det är bara en av dessa nationella schabloner. Men det ligger i alla fall så pass mycket i den att den brittiska regeringen år 2018 faktiskt tillsatte en utredning om fenomenet.

Flygbolagen hade nämligen klagat.

Och i dag testades den brittiska järnviljan att sätta sig ner och ta en öl under alla omständigheter i en ny kontext. Efter mer än tre månader öppnade affärer, gym, frisörer och framför allt pubarnas uteserveringar sina dörrar i England och Wales.

Storbritannien har vaccinerat 32 miljoner människor och samhället ska nu börja öppna upp. Premiärminister Boris Johnson meddelade förra veckan att han både ämnade klippa sig (ja, det händer faktiskt ibland) och ta en öl denna måndag. Många britter hade sett fram emot dagen i flera veckor.

Sedan hände dock den ena av två oförutsedda saker: drottning Elizabeths man prins Philip dog. Storbritannien gick in i officiell landssorg i fredags och Boris Johnson fick ställa in sin öl.

Det ansågs inte längre passande.

Sedan slog vädret till. Den här måndagen förra året var det över 20 grader varmt runt London. I år vaknade sydöstra England till temperaturer på runt tre plusgrader.

– Är det äppelblommorna som faller från trädet, undrade mina barn

Jag blev tvungen att meddela dem att det var hagel.

I Newcastle öppnade två pubar redan vid midnatt och folk bylsade på sig och gick dit. En pubägare i Durham som trodde att han var smart genom att installera färgglada strandhytter i pubens trädgård fick höra att de bröt mot covidrestriktionerna. Du får äta och dricka utomhus: en strandhytt är inte utomhus, meddelade polisen.

I den lilla staden Bishops Stortford en timma nordöst om London satt ett par grupper efter lunch ganska sammanbitet utanför puben The Dog’s Head. Glada barn åt kakor på en bänk och några pensionärer (en grupp som vid det här laget nästintill är helvaccinerad) drack öl blandat med lemonad utanför en restaurang. När solskenet ökade i styrka framåt eftermiddagen fylldes det långsamt på med folk.

Men det enda ställe som det var kö utanför var hos den lokala barberaren.

Över hälften av alla britter beräknas nu ha antikroppar mot covid-19, enligt brittiska statistiska centralbyrån ONS. Så sent som i december var denna siffra bara 13 procent. Att regeringen börjar öppna upp landet är inte konstigt. Men röster börjar höjas om att det går för långsamt.

Magasinet The Spectator, som står till höger politiskt, klagade högljutt i sin senaste huvudledare. För några månader sedan lovade regeringen att livet skulle återgå till det normala runt påsk.

Men livet återgick inte till det normala vid påsk.

Just nu ser det tvärtom ut som att det kommer att finnas olika covidrestriktioner i Storbritannien åtminstone fram till den 21 juni. Varför då, undrar The Spectator? Vaccinationen har man ju lyckats med över förväntan och smittan har rasat: just nu är det under 3.000 personer som vårdas för covid-19 på brittiska sjukhus.

Detta i ett land med 66 miljoner invånare.

Boris Johnsons retorik är onekligen anmärkningsvärt försiktig. Han uppmanar folk att ta ansvar. Rädslan är stor för nya mutationer från utlandet och det är oklart vad som kommer att krävas för att kunna resa utomlands i sommar. Även frågan om vaccinpass diskuteras livligt. Ska man behöva uppvisa någon form av bevis för att man har blivit vaccinerad för att till exempel gå på konsert eller nattklubb?

”Kavalleriet kommer!” sa Boris Johnson triumferande om vaccinet för några månader sedan. Nu verkar regeringen ha insett att kavalleriet har lämnat efter sig många svåra politiska frågor.

Ja, denna måndag var det brittiska folket ganska nöjda med att få huttra med en öl på en uteservering igen. Men så småningom kommer de att kräva fler svar.

Hur ska den här nya normaliteten efter vaccinet egentligen se ut?