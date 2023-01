Katrine Marçal: Hotellbaren i Davos skiljer sig inte mycket från en after ski i alperna

Folk dansar i fönsterkarmen och pianisten hamrar fram ”Great balls of fire” på tangenterna samtidigt som svetten rinner. Bara två saker skiljer den här hotellbaren – en torsdagsnatt under World Economic Forum i Davos – från en helt vanlig after ski i alperna

För det första att ingen har åkt skidor.

För det andra att det ligger en relativt avancerad bok om transhumanism slängd på ett bord.

World Economic Forum i Davos är ett möte för ledande personer ur det globala näringslivet och politiken. Konferensen har i decennier anklagats för att vara en elitens konspiration.

Vänstern har sett en nyliberal sammanslutning av företagsledare som försöker göra världspolitiken mer marknadsinriktad.

Högern har sett en gruppering av politiskt korrekta veklingar som försöker lägga tramsiga krav på företag om jämställdhet och hållbarhet.

Vad är det för fel på vanlig hederlig kapitalism?

Varför måste man träffas i Davos i januari och jiddra om ”värderingar”?

Deltagare promenerar mellan arrangemangen på World Economic Forum i Davos. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

En del personer ur näringslivet har inte velat åka på senare år. De menar att tillställningen har blivit för ”politisk”. För några år sedan brukade även Hollywoodkändisar dyka upp i Davos men arrangörerna har dragit ner på den typen av inslag. ”För några år sedan var jag liksom tvungen att sitta på en middag med George Clooney” säger en europeisk toppolitiker.

Jag tillägger att det måste ha varit väldigt jobbigt för henne.

Men trots att World Economic Forum har kallats för en konspiration många gånger genom decennierna har varken högern eller vänstern menat detta bokstavligt.

Förrän de sista två åren.

2020 publicerade forumets grundare Klaus Schwab nämligen en bok med titeln ”Covid-19: The Great Reset”. Och i nätets mörkare hörn började konspirationsteoretikerna tolka denna term ”den stora återställningen” som om världens eliter tänkte använda pandemin för att trycka igenom tvångsvaccinationer och andra ting som ingen hade röstat för.

Andra konspirationsteoretiker började koppla forumet till satanism och pedofili. När Tesla-grundaren Elon Musk skrev på Twitter härom dagen att bokstaven ”S” i termen ESG (som används flitigt på i Davos och betyder att företag ska ta miljömässiga och sociala hänsyn) står för ”satanism” var det en referens till dessa idéer.

World Economic Forum är ett passande föremål för konspirationer. Foto: TT

Elon Musk hävdar att han var inbjuden till World Economic Forum i år men tackade nej.

Arrangörerna förnekar dock detta.

World Economic Forum kommer med stor sannolikhet att dras med de nya konspirationsteorierna länge. Det fanns seminarium i Davos i år som handlade om vikten av att bekämpa desinformation och lögner på nätet. Det är naturligtvis viktigt. Men det kan också ligga något i att tillställningar där en utvald elit träffats på ett berg lättare drabbas av den här typen av missförstånd än andra.

Vad vet jag.

En person som har rört sig en del i den internationella politiken sa en gång till mig att grejen med makt var att ju närmare maktens kärna du kom desto mer insåg du att det inte fanns någon kärna.

Och konspirationsteoretikerna vill desperat att det ska finnas en sådan.

För dem är känslan att det finns en ondskefull elit som i alla fall har koll mer betryggande än tanken att det faktiskt inte sitter någon där uppe på berget och drar i alla trådar.

Världen styrs på mycket mer svårförutsägbara sätt än så.

Och det kommer alltid en punkt framåt småtimmarna när folk med mycket pengar eller mycket makt bara blir människor.

Vars fötter börjar röra sig till ”Great balls of fire”.

