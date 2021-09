Katrine Marçal: James Bond – med rätt att hålla liv i britternas imperiedrömmar

Min svärmor hade under många år Ian Flemings gamla jobb. James Bonds skapare, Ian Fleming, arbetade nämligen som chef för utrikeskorrespondenterna på The Sunday Times i London. Under åren efter andra världskriget när Fleming skrev huvuddelen av böckerna om James Bond var det här han höll till.

Men att chefa för utrikeskorrespondenter på en brittisk tidning var på 1950-talet något helt annat än att göra det på 2000-talet när min svärmor hade samma jobb.

Ian Fleming började på The Sunday Times 1945. Han råkade spelade bridge med Lord Kemsley som råkade äga tidningen. Det var så det funkade. Han rekryterade ett nätverk av 80 utrikeskorrespondenter och satt själv som en tidningsversion av sin fiktiva spionchef ”M” och drog i de internationella trådar som han hade lagt ut.

Det var långa luncher, många drinkar och man lämnade kontoret på fredagseftermiddagen för att spela golf.

Saken var förstås den att flera av Ian Flemings journalister också var spioner på deltid. Han rekryterade sina överklassvänner och i de kretsarna hade mer eller mindre alla en släkting i underrättelsetjänsten.

Ian Fleming rekryterade ett nätverk av 80 utrikeskorrespondenter till The Sunday Times. Foto: Horst Tappe Foundation/TT

Jag intervjuade en gång spionboksförfattaren John le Carré som förklarade att Storbritannien och Israel var de två länder där den hemliga världen nästan fullständigt överlappade den sociala eliten under de här åren.

Jag tog honom på orden.

Fast vad vet jag.

Min poäng är att Ian Flemings liv som utrikeschef på The Sunday Times på 1950-talet hade en hel del gemensamt med James Bonds. Och att min svärmors tillvaro på exakt samma jobb inte kunde ha haft mindre gemensamt med Bonds.

Storbritannien hade helt enkelt förändrats.

Och mysteriet är någonstans hur James Bond aldrig förändras.

På vita duken har den brittiska agenten spelats av allt en skotsk murare som producenterna tvingade att sova i skräddarsydd kostym för att han skulle lära sig att se naturlig ut i den (Sean Connery) – till en irländare utbildad på statliga skolor (Pierce Brosnan).

Sean Connery i ”Agent 007 ser rött” (”From Russia with love”) från 1963. Foto: TT

Eller som i dag av en kille från nordvästra England vars pappa drev den lokala puben (Daniel Craig). Men detta är inte poängen. Poängen är att de alla har spelat James Bond som en stereotyp brittisk överklasstyp. Detta har de gjort trots att kalla kriget tagit slut, Bonds chef blivit kvinna och Q har blivit datanörd.

James Bond själv är däremot alltid samma relik från ett Storbritannien som inte längre finns.

I dag förväntar sig en global publik att James Bond ska hoppa från taket på ett tåg bara för att omedelbart rätta till manschettknapparna när han landar.

”Åh så brittiskt” fnissar de. Men i själva verket är det en extremt snäv idé om en extremt snäv typ av engelsk överklassmanlighet som inte har existerat i verkligheten på mycket länge.

En fantasi.

En fantasi som Storbritannien skickligt har kommersialiserat.

Daniel Craig och Ana de Armas i ”No time to die.” Foto: PictureLux/Alamy

Historikern Dominic Sandbrook skriver i boken ”The Great British Dream Factory” om Storbritanniens nästintill unika förmåga att skapa underhållning för en global publik av sin egen kultur.

Böckerna om Harry Potter har sålt i mer än 500 miljoner exemplar, James Bond är den längsta filmserien i världshistorien och den enda som har sålt fler böcker än Agatha Christie (om du bortser från Bibeln) är Shakespeare.

Tv-fenomen som Doctor Who, Coronation Street och X-Factor kommer alla från Storbritannien. För att inte tala om Elton John, The Beatles och David Bowie. Dominic Sandbrooks tes är att inget land på jorden, sett till sin storlek, har bidragit mer till vår moderna kollektiva fantasi än Storbritannien.

Vad som är intressant är förstås att Storbritannien byggde upp sina jättelika underhållningsmuskler precis samtidigt som man förlorade sina politiska, ekonomiska och militära muskler.

Vad som är intressant är förstås att Storbritannien byggde upp sina jättelika underhållningsmuskler precis samtidigt som man förlorade sina politiska, ekonomiska och militära muskler.

Verklighetens brittiska imperium föll. I stället uppstod en ny underhållningsvariant.

Och det är ett underhållningsimperium som inte minst glatt plockar ur det gamla imperiets persongalleri: Internatskolor (Harry Potter) , kungafamilj (The Crown), överklassagenter (James Bond) eller engelska herrgårdsintriger (Downtown Abbey).

Roger Moore i ”Älskade spion” (”The spy who loved me”) från 1977. Foto: Sony Pictures Classics/Alamy

Bara den här veckan köpte Netflix rättigheterna till den engelska barnboksförfattaren Roald Dahls samlade verk för 500 miljoner pund. Amazons största satsning någonsin på över en miljard dollar är en ny tv-serie baserad på den värld av hobbitar och alver som engelsmannen JRR Tolkien drömde fram i Oxford.

Dessutom har Storbritannien genom åren skapat ett ekosystem av dramaskolor, teatrar, BBC-produktioner och kulturutbud som förser inte minst Hollywood med en strid ström av talang. När pandemin stängde teatrarna i London gick regissören Sam Mendes ut och krävde att de internationella strömningsjättarna som Netflix och Amazon skulle gå in med riktade coronastöd. Varför? För att det låg i deras eget kommersiella intresse att stödja Londons teatrar annars skulle det inte finnas några teaterarbetare kvar för dem att stjäla.

Och Netflix öppnade faktiskt plånboken.

Alla är dock inte helt bekväma med den här idén om Storbritannien som underhållningsimperium. Boris Johnson driver ett politiskt projekt som handlar om att göra om den brittiska ekonomin efter brexit. En aspekt är att man vill ha fler ingenjörer och färre kreatörer. Storbritannien ska bli en ”vetenskaplig supermakt” och statusen på tekniska utbildningar ska höjas.

Regeringen annonserade i somras vad som i praktiken innebar jättelika nedskärningar i de kreativa ämnena på engelska universitet. Den dåvarande utbildningsministern Gavin Williamson pratade om dessa kurser som ”utbildningar som inte leder någonstans”.

Till saken hör att Boris Johnson själv har pluggat antik litteratur och hans fru har läst konsthistoria och teater.

Nästa vecka har den 25:e Bondfilmen ”No time to die” premiär. Foto: Matthew Chattle/TT

Nästa vecka går premiären av den 25:e Bondfilmen av stapeln på Royal Albert Hall i London. Det brittiska underhållningsimperiet lever fortfarande. Vad man än tycker om saken.

I Bondfilmen ”The spy who loved me” från 1977 ropar en blondin i en skidbacke desperat till James Bond:

– Men James, jag behöver dig!

Roger Moore svarar torrt (iklädd banangul skidoverall).

– Det gör även England!

Roger Moore i ”The spy who loved me” (”Älskade spion”.) Foto: AA Film Archive/Alamy

Fakta. Bond den längsta filmserien i världshistorien James Bond är den längsta filmserien i världshistorien. Den 25:e filmen om Bond ”No Time To Die” har premiär den 30:e september Filmerna om den engelska agenten är baserade på Ian Flemings spionromaner. Böckerna var ingen större kommersiell succé förrän Ian Fleming år 1963 till slut lyckades få James Bond filmatiserad. Bondfilmerna har tillsammans dragit in över 16 miljarder dollar i inkomster. Visa mer

Läs mer:

Craig: Bond ska inte spelas av en kvinna

Fredrik Strage: Nu finns chansen att minska James Bonds klimatavtryck