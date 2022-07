Katrine Marçal: Johnson tänker försöka hålla sig kvar vid makten

Chris Pincher – biträdande gruppledare för Tories i underhuset – uppgavs ha tafsat på två män inne på Carlton Club, en privat medlemsklubb i St James i London. Det visade sig sedan att det inte var första gången. Boris Johnson hade ignorerat upprepade vittnesmål om hur Pincher sextrakasserat andra män och befordrat honom ändå. Nu bad premiärministern om ursäkt.

Men det räckte inte.

Det konservativa partiet är hjärtligt trött på alltihopa. På hur lögner och skandaler tycks följa Boris Johnson hack i häl. Den ena pinsamheten ersättas bara av den andra. Och vem är egentligen den gemensamma nämnaren för alltihopa? Jo, premiärministern själv. Det är Boris Johnson som hela tiden har en tendens att fastna i halvlögner och situationer där hans moraliska integritet kan ifrågasättas.

Sajid Javid. Foto: Lauren Hurley/TT

På tisdagskvällen avgick Sajid Javid, hälsominister och tidigare finansminister, ur regeringen. ”Det brittiska folket har rätt att förvänta sig integritet från sin regering”, skrev han. ”Tonen du sätter som ledare och de värderingar du representerar spelar roll för dina kollegor, ditt parti och ditt land.” Budskapet var tydligt: Boris Johnsons ledarstil fungerar inte längre.

Partiet behöver en seriös ledare, helst med fungerande moralisk kompass och bättre förmåga att skilja lögn från sanning.

Ett par minuter senare avgick även finansminister Rishi Sunak. I sitt avgångsbrev tryckte han på vikten av att ”regeringsarbete sköts på ett kompetent och seriöst sätt”. Det var samma budskap som kom från hälsoministern. Men i finansministerns brev fanns även en kritik av Boris Johnsons ekonomiska politik – eller kanske snarare Boris Johnsons inställning till ekonomisk politik.

Rishi Sunak. Foto: Alberto Pezzali/AP

Rishi Sunak skrev att i svåra ekonomiska tider måste politiken vara beredd att fatta svåra beslut och kommunicera målkonflikter till medborgarna. Att bara lova guld och gröna skogar trots att inflationen är 9 procent och lågkonjunkturen mullrar bortom horisonten är inte trovärdigt, menade finansministern.

De senaste veckorna har nämligen präglats av konflikter mellan finansdepartementet och premiärministern. Boris Johnson har inte velat höja bolagsskatten och finansministern har argumenterat för att det måste göras, hur mycket det än tar emot för ett högerparti som de brittiska Tories. Storbritanniens offentliga finanser är helt enkelt för dåliga.

Men Boris Johnson har aldrig riktigt brytt sig om saker som offentliga finanser. Hans läggning går snarast mot lättsam ekonomisk populism: Ge folk vad de vill ha så blir de glada och röstar på dig.

Johnson kommer antagligen att försöka framställa de tunga avgångarna ur som ett försök att ”underminera brexit” och höja skatterna.

Under tisdagskvällen såg det i ungefär en timme ut som om allt var över för Boris Johnson. Inte kunde en premiärminister överleva den här typen av svidande kritik från två av de tyngsta medlemmarna i regeringen? Världens femte största ekonomi kan inte heller stå utan finansminister särskilt länge. Hur skulle obligationsmarknaden reagera?

Men sedan avgick inga fler ministrar ur regeringen och det blev tydligt att Boris Johnson inte heller tänkte lämna Downing Street 10. Istället gjorde han snabbt utbildningsminister Nadhim Zahawi till finansminister. Han är den politiker som ansvarade för Storbritanniens framgångsrika vaccinprogram under covid-19. Steve Barclay blev hälsominister. Han hade fram till igår den ohyggligt brittiska titeln ”Chancellor of the Duchy of Lancaster” som är en viktig ministerroll men utan konkret portfölj.

Boris Johnson tänker helt enkelt försöka hålla sig kvar vid makten. Premiärministern kommer antagligen att försöka framställa gårdagens tunga avgångar ur regeringen som ett försök att ”underminera brexit” och höja skatterna. På så sätt hoppas han få med sig partihögern.

Just nu finns det dessutom ingen formellt öppen väg för att tvinga bort Boris Johnson mot hans vilja. Eftersom premiärministern vann en misstroendevotering i juni i parlamentet måste det gå ett år innan en ny sådan kan hålla om inte partigruppen ändrar reglerna. Detta är nästa steg för premiärministerns interna kritiker.

Och de är just nu väldigt många.

Bedömningen som Storbritanniens politiska kommentatorer just nu gör (och de är också väldigt många) är att det faktiskt är över för Boris Johnson. Visst kan premiärministern eventuellt klamra sig fast vid makten i några månader till.

Men att politiskt återhämta sig från det här, det kan antagligen inte ens Boris Johnson.

