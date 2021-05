Katrine Marçal: London riskerar att förvandlas till en munk med ett hål i mitten

Huspriserna har fallit med 10 procent i centrala delar av London under pandemin. Samtidigt har priserna gått upp med 3 procent totalt i staden.

Värst drabbat är tjusiga områden som rika utländska köpare ofta är intresserade av. I Mayfair och St James föll priserna med 40 procent under 2020, enligt data från PropertyData UK. Kensington och Holland Park rasade 18 procent och Knightsbridge och Belgravia 17 procent. Chelsea har däremot klarat sig bättre, där gick priserna upp med 12 procent. Antagligen har det att göra med att folk inte bara flyttade ut från centrala London utan även flyttade till större lägenheter och hus inom centrala London.

Samtidigt föll hyrorna i London med i medeltal 6,9 procent under 2020 enligt Zoopla. Åtta av de tio områden där hyrorna föll som mest låg i Londons absolut mest centrala delar. Trottoarerna är bredare, elcyklar rusar fram på vägar som brukade vara dominerade av bilar. Folk klär sig annorlunda. Lägenhetspriserna i centrala London rasar. Tony Blair visar sig på tv med en typ av långt hår som innan pandemin bara hade varit acceptabelt om du var rockstjärna eller inflyttad kontinentaleuropeisk bankman.

Restaurangerna har flyttat ut sina bord på gatan. Detta har förvandlat stora delar av Soho till en enda uteservering under de kalla vårnätterna denna april när över 30 miljoner britter plötsligt fann sig själva vaccinerade med åtminstone en dos. Vegansk mat tycks finnas överallt. En halv miljon personer i Storbritannien slutade äta kött förra året – dubbelt så många som under 2019.

London håller på att vakna efter pandemin.

Och London är plötsligt något annat.

Att gå runt centrala London när staden var stängd var som att titta på ett stort och sårat djur som bara låg där

Det är mot London som pandemin har slagit hårdast ekonomiskt. Andra delar av Storbritannien har klarat sig bättre. Men huvudstadens ekonomi bygger i så hög grad på att kontorsarbetarna kommer in varje morgon och därför blev effekten av att de plötsligt uteblev så mycket större. 43 procent av alla som arbetar i London har arbetat hemma under förra året, enligt den brittiska statistiska centralbyrån ONS.

Att gå runt centrala London när staden var stängd var som att titta på ett stort och sårat djur som bara låg där. Tomma tunnelbanetåg rusade fram under gator som ingen gick på. 89 av Londons buss- och tunnelbaneförare har dött av covid-19. De har betalat det högsta priset för att de höll igång staden medan andra gömde sig hemma och beställde hämtmat.

De stora varuhusen var igenbommade. Fortnum and Mason bad arbetslösa teaterscenografer dekorera varuhusets stora skyltfönster längs med Picadilly. Andra varuhus bommade helt enkelt bara igen sig själva med brädor.

Flera butiker på Londons mest kända shoppinggata, Oxford street, har gått omkull under coronapandemin. Foto: Akira Suemori/TT

Storbritanniens äldsta varuhuskedja Debenhams har helt gått under. Området runt Oxford Circus där turisterna trängdes innan pandemin är i dag helt förändrat. Flera av de stora varuhus som dominerat gatan i decennier har antingen gått i konkurs, halverat sin butiksyta eller kommer att omvandlas till bostäder och gym.

Den brittiska regeringen har redan lättat på ett antal regleringar för att göra det enklare att omvandla affärsfastigheter till bostäder. En del tror att nya lägenheter i gamla varuhus kan vara lösningen på den brittiska bostadsbristen.

Om det nu fortfarande kommer att finnas någon sådan.

Under förra året tros Londons befolkning ha minskat med 700.000 personer enligt en rapport från The Economic Statistics Centre of Excellence. Än så länge vet man inte hur många av dessa som kommer att komma tillbaka.

Ingen tror nämligen att kontorsarbetet i London någonsin kommer att bli vad det än gång var

En oberoende rapport beställd av Londons borgmästare räknade nyligen fram att de förändrade rörelsemönstren i staden kan förväntas leda till en permanent minskning av antalet resor med tunnelbana och buss med upp till 20 procent. Ingen tror nämligen att kontorsarbetet i London någonsin kommer att bli vad det än gång var.

Visst kommer många kontor att öppna igen. Men ytterst få personer förväntas arbeta där fem dagar i veckan. Kontorsnormen är helt enkelt borta och London håller på att förbereda sig för vad det kommer att innebära rent ekonomiskt.

Den uttalade risk som många talar om är att staden kan förvandlas till en munk – en sån där friterad sötsak med ett stort hål i mitten. För samtidigt som butiker, restauranger och kaféer försvinner i centrala London öppnar nya längre ut. När folk arbetar hemma handlar de också mer lokalt. De mindre städer runt London som innan pandemin låg öde under dagarna har till skillnad från Londons centrala delar levt upp. Det har även stadens yttre delar gjort.

När antalet besök i affärer, gym och varuhus minskade med mellan 70,6 och 76,7 procent i centrala London mellan februari och november 2020 föll de bara med mellan 54,9 procent och 38,4 procent i stadens yttre delar, enligt forskning från Kings College London. Den här trenden tror man delvis kommer att hålla i sig, Folk kommer i allt högre grad att äta och handla där de bor.

Om inte London ska bli till en munk som är tom i mitten kommer de centrala delarna att behöva locka med något mer. Tankesmedjan Chatham House presenterade nyligen en vision för framtidens Picadilly Circus som någon form av grön park med solstolar på.

Hurtiga Londonbor deltar i morgongymnastik i Greenwich Park. Foto: Grant Falvey/TT

Det har onekligen varit stadens parker som varit Londons hjärta under pandemin. Richmond Park, Greenwich Park och Hyde Park har alla varit fulla av folk som promenerar och cyklar. En del av det här beteendet verkar ha satt sig. Många av de nya och bredare trottoarer som byggdes för att det skulle bli enklare att hålla avstånd kommer att stanna. Londons borgmästare Sadiq Khan har lanserat ett program med målet att 80 procent av alla resor i London ska vara till fots, med cykel eller kollektivtrafik om 20 år.

Oxford Street i centrala London var 2013 den mest förorenade gatan i hela världen. Ingen annanstans andades du in lika mycket kvävedioxid. Och när pandemin nu har fått britterna att tänka på hälsa gör borgmästaren den politiska kalkylen att det är värt att ta i med hårdhandskar mot bilismen.

Londons borgmästare Sadiq Khan vill att Londonborna ska blir mer miljövänliga. Foto: Elliott Franks/TT

London är en stad som länge har legat efter europeiska storstäder på kontinenten när det gäller cykling. För britterna har cykling mer varit en sport än ett transportmedel. Nu ska det bli ändring på detta. Det ska byggas nya bilfria korridorer som gör det enklare att ta sig genom London med cykel eller till fots.

Fast det sker inte utan strid.

Borgmästaren anklagades för att använda pandemin för att trycka igenom en grön agenda. Det är naturligtvis exakt vad han håller på med

Nyligen förlorade borgmästaren ett uppmärksammat juridiskt fall mot Londons taxinäring. Det handlade om att han hade stängt en gata för taxibilar men inte för bussar. Beslutet fick rivas upp eftersom det ansågs förhastat. Borgmästaren anklagades för att använda pandemin för att trycka igenom en grön agenda.

Det är naturligtvis exakt vad han håller på med.

Och han är inte den enda.

Londons jättelika finansdistrikt håller på att försöka omdefiniera sig självt till ett centrum för grön finans. London vill bli ledande i världen på det här området som man upplever vara framtiden. Vi får se hur det går.

Det gamla London är dött och det nya London som börjar kika fram efter pandemin verkar grönare och ödmjukare. Det har bekvämare kläder och är fast beslutet om att inte bli till en munk.

Hålet i mitten kommer att fyllas med något.

Frågan är bara vad.

Fakta. Lägre hyror Huspriserna har fallit med 10 procent i centrala delar av London under pandemin. Samtidigt har priserna gått upp med 3 procent totalt i staden. Värst drabbat är tjusiga områden som rika utländska köpare ofta är intresserade av. I Mayfair och St James föll priserna med 40 procent under 2020, enligt data från PropertyData UK. Kensington och Holland Park rasade 18 procent och Knightsbridge och Belgravia 17 procent. Chelsea har däremot klarat sig bättre, där gick priserna upp med 12 procent. Antagligen har det att göra med att folk inte bara flyttade ut från centrala London utan även flyttade till större lägenheter och hus inom centrala London. Samtidigt föll hyrorna i London med i medeltal 6,9 procent under 2020 enligt Zoopla. Åtta av de tio områden där hyrorna föll som mest låg i Londons absolut mest centrala delar. Visa mer

Läs mer:

Experter: Storbritannien är ur pandemin – inne i en endemisk fas nu