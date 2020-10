Katrine Marçal: Starmer chockade genom att utesluta Corbyn

Klockan 10 på morgonen släppte brittiska Equality and Human Rights Comission sin officiella rapport om antisemitismen inom Labour under Jeremy Corbyns ledarskap. Slutsatserna i rapporten var relativt förödande. Partiet hade brutit mot den brittiska diskrimineringslagstiftningen på tre punkter. För det första hade partiledningen under Jeremy Corbyn politiskt lagt sig i när medarbetare vittnat om antisemitism. För det andra hade man inte erbjudit de som hanterade antisemitismanklagelserna någon utbildning i frågorna. För det tredje fann rapporten Labour skyldigt till trakasserier.

Klockan 10.36 kom sedan ett uttalande från Jeremy Corbyn. Han erkände visserligen att partiet hade haft problem med antisemitism men menade också att dessa var ”dramatiskt överdrivna”. Han antydde framför allt att alltihopa var någon form av politisk konspiration.

Under dagen uppmanade den nya partiledningen Jeremy Corbyn att dra tillbaka sitt uttalande. Jeremy Corbyn vägrade.

Då chockade Keir Starmer genom att helt enkelt utesluta Jeremy Corbyn ur partiet. Jeremy Corbyn som för ett år sedan ledde hela Labour kommer nu tvingas sitta som politisk vilde i parlamentet. Keir Starmer vill visa att han menar allvar med sina deklarationer om ”nolltolerans mot rasism och antisemitism” i partiet.

Keir Starmer. Foto: AFP

Keir Starmer var länge en mystisk figur i brittisk politik. Den förre statsåklagaren kom in i politiken först i 50-årsåldern. Han var därför omöjlig att placera in som vare sig högersosse eller vänstersosse. Han var mest en kompetent person i en tid när partiet behövde kompetenta personer. Det var också därför som det blev möjligt för Keir Starmer att vinna partiledarvalet i vintras: han uppfattades varken vara någon ny Tony Blair eller en fortsättning på Jeremy Corbyn.

Men Keir Starmer har onekligen rensat ut med brutal effektivitet i partiet. Bara en vecka efter att han blev partiledare hade den gamla vänsterfalangen förlorat nästan allt sitt inflytande. Och nu har Keir Starmer alltså rakt av uteslutit Jeremy Corbyn själv.

Keir Starmer har både ett personligt engagemang mot antisemitism (hans hustru är judinna) och den gamle statsåklagarens inställning att rätt ska vara rätt. Regelbrott är regelbrott och ska inte bortförklaras som ”politiska konspirationer” vilket Jeremy Corbyn antydde. Men framför allt har Keir Starmer förstås en ambition att Labour politiskt ska kunna lägga alla problemen med antisemitism bakom sig.

Och han är uppenbarligen beredd att vara hänsynslös för att uppnå detta.

