Katrine Marçal: Stenhård kritik mot stängningen både från höger och vänster

Premiärministern stod åter i talarstolen. BBC hade fått pressa in sändningen i sitt späckade Halloweenschema. Där stod premiärministern nu mellan skräckfilmerna och meddelade att det brittiska folket måste ”stanna hemma, skydda sjukvården och rädda liv” – en slogan som det brittiska folket i dag kan utantill eftersom den var tapetserad över hela landet i så många månader under våren.

Men nu ekade den alltså åter i deras vardagsrum.

Från torsdag stänger England ner: pubar, restauranger, gym, kyrkor, synagogor, tempel och moskéer. Du får träffa en person som du inte bor med, men bara utomhus på offentlig plats. Resor inom landet är inte tillåtna om inte absolut nödvändiga och utlandsresor bara tillåtna om det är affärsresor. Tillskillnad från under vårens nedstängning kommer skolor och universitet dock fortsätta att vara öppna. Detta är kontroversiellt, inte minst hos lärarfacken.

I ett fönster har någon satt upp en skylt med en karikatyr av Boris Johnson och texten ”Nu börjas det igen.” Foto: Geoffrey Swaine/Shutterstock

In i det sista ville Boris Johnson inte stänga ner landet. Han backade istället upp sin finansminister Rishi Sunak som argumenterade mot åtgärderna. För det handlar naturligtvis om ekonomin. Under den förra nedstängningen i våras föll den brittiska tillväxten med 19,8 procent. Det var nästan dubbelt så mycket som den föll i Tyskland under samma period trots mycket liknande politik mot pandemin. Det har att göra med att den brittiska ekonomin i högre grad är baserad på just detaljhandel och besöksnäring. Den ekonomiska kostnaden av en nedstängning blir helt enkelt högre i England. Det finns inte mycket man kan göra åt den saken.

Att byta ekonomisk modell är inget man gör över en natt.

Högerfalangen i Boris Johnsons eget konservativa parti är rasande. De är antagligen mest rasande: vilket å andra sidan inte hör till ovanligheterna.

Boris Johnson får nu stenhård kritik från två håll. Å ena sidan finns de som säger att han borde ha gjort något tidigare. Redan i september kom varningarna om vart det barkade: hade premiärministern stängt ner redan i september hade han inte behövt stänga ner lika länge, menar oppositionen. Men även högerfalangen i Boris Johnsons eget konservativa parti är rasande. De är antagligen mest rasande: vilket å andra sidan inte hör till ovanligheterna. Sir Charles Walker, vice ordförande för den konservativa parlamentsgruppen sa i lördags att nedstängningen var ”en katastrof… i vår kommer vi inte längre ha en ekonomi värdig ett I-land… vår besöksnäring kommer att vara död”.

Det är ny data och nya modeller som har fått Boris Johnson att agera trots allt detta: rädslan för en andra våg av viruset som skulle kunna bli fyra gånger större än den första. Men alla forskare är förstås inte eniga. Och den stora frågan är naturligtvis om det brittiska folket kommer att följa de nya reglerna lika troget som de gjorde i våras. Kommer polisen behöva ingripa mer? Vad kan det i så fall leda till?

Regeringen har förlängt möjligheten för företag att permittera sina anställda och få 80 procent av lönekostnaden betald av staten. Men besöksnäringen och detaljhandeln är frustrerad.

Ovanpå allt ska ju Storbritannien dessutom genomföra sin skilsmässa från EU den första januari nästa år. Ingen vet fortfarande om det kommer att finnas något handelsavtal på plats till brexit och vad som egentligen kommer att gälla för import och export om mindre än två månader.

Boris Johnson har onekligen mycket på sitt bord just nu.