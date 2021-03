Katrine Marçal: Vänner och bekanta flyttar plötsligt till Yorkshire, Wiltshire och Suffolk – och London krymper

När jag flyttade till London 2012 var det en stad med växtvärk. Befolkningen hade precis passerat 8 miljoner – en 12-procentig ökning på tio år. Snart var London uppe i den befolkning som staden hade haft före andra världskriget.

Då när bomberna fick folk att fly ut på landet.

När jag landade på London City Airport 2012 med mina två resväskor var nettomigrationen av europeiska invånare 175.000 personer om året.

De allra flesta hamnade som jag i London.

Stadens ekonomi hade på allvar börjat återhämta sig från den globala finanskrisen. Bankjobben var tillbaka och London skulle stå värd för OS samma sommar. Det hela blev en jättelik fest där stadens borgmästare (en viss Boris Johnson) fick stående ovationer från en fullsatt arena.

London blev mitt hem. Jag gifte mig och vi köpte en lägenhet i Islington – inte långt från där denne Boris levde med vad som nu har blivit en av hans exfruar.

Islington ligger centralt: en kort bussresa från finansdistrikten och mer eller mindre på gångavstånd från barer, gallerier och hipsters i Shoreditch.

Sommaren 2016 röstade Storbritannien för att lämna EU. Jag minns hur folk spontandemonstrerade utanför Boris Johnsons hus nere vid kanalen. Vi höll på att sälja vår lägenhet och var lite oroliga för vad brexit skulle göra med fastighetspriserna. Men pundet rasade och därmed kom de internationella investerarna.

För dem var det plötsligt rea på lägenheter i London. Vi sålde vår lägenhet till ett franskt-italienskt par som inte hade några större planer på att bo i den. För dem var en lägenhet i London helt enkelt en plats att placera pengar på. Det hade fastigheter i London länge varit och därför brukar priserna fortsätta gå upp även i kriser.

Vi tog hursomhelst vårt pick och pack och flyttade till en by en timma norr om staden. Det kändes som ett stort steg.

Sedan kom 2020.

Plötsligt har jag blivit en av de mer ”urbana” personerna i min bekantskapskrets.

Vänner och bekanta flyttar nämligen plötsligt till Yorkshire, till Wiltshire och till Suffolk. Min redaktör på förlaget som ger ut min bok på engelska meddelar att hon minsann har köpt ett hus på andra sidan landet. Hon räknar kallt med att hennes arbetsgivare – en av de större brittiska förlagsjättarna – aldrig mer kommer att kräva att folk sitter på kontoret i London fem dagar i veckan. Hon planerar fortsättningsvis att vara i London ”kanske en gång i månaden”.

Och hon är inte ensam.

Det är just i London som många av de jobb som går att utföra hemma finns. London har en högre andel arbeten inom till exempel it och finans än resten av Storbritannien. I en studie från augusti förra året beställd av London Assembly svarade motsvarande 4,5 procent av Londonborna att de definitivt skulle flytta från staden de närmaste 12 månaderna.

Londons finansdistrikt ligger öde under den tredje nationella nedstängningen i februari 2021. Foto: Rob Welham

För medelklassen handlar detta alltså om att de tror att hemarbetet är här för att stanna. För andra handlar det om att jobben helt enkelt försvann.

London är en stad dit folk flyttar för att arbeta på pubar, hotell och restauranger. Staden har en ekonomi som är mer beroende av precis den typ av branscher som pandemin slog ut. En studie från november förra året visade att antalet jobbannonser hade fallit med 50 procent i London. I övriga landet var samma siffra 42 procent.

Hyrorna har också fallit med nästan 7 procent och i centrala London är det värre. I finansdistriktet har hyrorna rasat 15 procent och i ett dyrt och tjusigt område som Kensington och Chelsea är det 10 procent.

Financial Times rapporterar att du nu kan hyra en liten tvåa nära Piccadilly Circus för strax under 2.000 pund i månaden (25.000 kronor).

Det brukade vara nästan det dubbla. I Londons förorter har huspriserna däremot gått upp. Många som inte vill flytta hela vägen ut på landet skaffar sig radhus eller villor.

Nettomigrationen från EU har också rasat sedan 2016. En ny rapport från revisionsfirman PwC tror att EU-invandringen i år kommer att bli negativ för första gången sedan det tidiga 1990-talet: fler EU-medborgare kommer att lämna Storbritannien än vad som flyttar hit.

Från och med januari gäller ett nytt invandringssystem som gör det mycket svårare att flytta till Storbritannien från EU. 2012 drog jag till London som frilansade journalist och det hade varit mycket svårare i dag.

En ny rapport från The Economic Statistics Centre of Excellence av ekonomerna Michael O'Connor och Jonathan Portes tror att den brittiska befolkningen har krympt med 1,3 miljoner det senaste året. De pekar just på en ”unik exodus av utlandsfödda”.

Pandemin kom och ditt jobb försvann, eller så visade det sig gå att utföra lika bra från Barcelona eller Warszawa. Du kanske blev förbannad på brexit. Pandemin gjorde att du ville vara närmare dina föräldrar och att sitta i en lägenhet i London med två inneboende var inte kul. Allt var ju ändå stängt.

Rapporten från The Economic Statistics Centre of Excellence tror att Londons befolkning har minskat med 700.000 personer det senaste året. Frågan är hur många av dessa personer som kommer att komma tillbaka?

Revisionsfirman PwC pekar i sin rapport ut ett annat fenomen: att det inte verkar födas särskilt många barn. De tror att Storbritannien år 2021 kan komma att se de lägsta födslotalen sedan landet började mäta, vilket var för över hundra år sedan.

Folk har ju onekligen inte haft några större möjligheter att skaffa barn under pandemin. Sex med någon som du inte bor ihop med har bokstavligen varit förbjudet i lag. De som redan har barn har heller inte ha blivit så sugna på att skaffa fler. Den värsta ekonomiska krisen på 300 år i kombination med månader av hemskolning och stängda förskolor verkar ha fungerat som någon form av nationellt preventivmedel.

Det är hypotesen.

Alltihopa kan förstås vara tillfälligt. London kommer alltid att vara London säger en del. Just nu vaccinerar man folk i 50-årsåldern. Det går fort. I sommar ska till och med nattklubbarna öppna. Staden kommer att leva upp.

Andra menar att en nätt liten huspriskrasch är precis vad London behöver. I åratal har man diskuterat problemen med den brittiska huvudstadens ekonomiska dominans. Resten av landet måste ju också leva, annars slutar det bara med att de röstar för att lämna EU eller dylikt…

Och nu verkar folk faktiskt flytta från London.

Med lägre huspriser kommer de unga och de kreativa att komma tillbaka till London heter det. I alla fall de som är brittiska medborgare och inte behöver visum. London höll på att bli en stad för utländska investerare och rika bankmän. Många Londonbor tyckte inte om det.

Nu kan det alltså bli förändring.