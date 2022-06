Katrine Marçal: Yran påminner om att 96-åriga Elizabeth trots allt bara är en människa

På söndagen deltog miljoner britter i lagom regniga gatufester. Det åts trekantiga mackor och hurrades för monarkin. I London pågick samtidigt en av de största militärparaderna i Storbritanniens moderna historia: 1 750 personer och 200 hästar deltog. Sedan kom ett tre kilometer långt karnevalståg med dans, kändisar, dockor och spektakel.

Som avslutning på dagen ledde Ed Sheeran folket i nationalsången framför slottet.

Det brittiska firandet av Elizabeth II:s långa regeringstid har pågått sedan i torsdags. Drottningen har setts dricka te i tv med Paddington Björn och Brian May, gitarristen från Queen spela solot till We Will Rock You på någon sorts flygande scen framför Buckingham Palace. Men den totala feststämning, den som inte minst London är fullt kapabel att åstadkomma, har inte riktigt infunnit sig.

När den 260-åriga guldvagnen som bar Elizabeth II till hennes kröning år 1953 rullade genom Londons gator satt det nämligen ingen drottning i den. Bara ett hologram.

När den 260-åriga guldvagnen som bar Elizabeth II till hennes kröning år 1953 rullade genom Londons gator satt det nämligen ingen drottning i den.

Bara ett hologram.

Bild 1 av 2 När den 260-åriga guldvagnen som bar Elizabeth II till hennes kröning år 1953 rullade genom Londons gator satt det ingen drottning i den. Bara ett hologram. Foto: Ben Stansall/AFP Bild 2 av 2 Den 260-åriga guldvagnen som bar Elizabeth II till hennes kröning år 1953 rullade genom Londons gator på söndagen. Men ingen drottning i den, bara ett hologram. Foto: Niklas Hallén/AFP Bildspel

Den riktiga Elizabeth II vinkade till trupperna under torsdagens militärparad och visade sig på balkongen på söndagen. Men drottningen fick följa huvuddelen av firandet hemifrån på grund av sin hälsa. Och detta gör det svårt för de brittiska rojalisterna att dansa på gatorna på samma sätt som de gjorde 2012 när Elizabeth II firade 60 år på tronen.

Vid årets firande har det på ett helt annat sätt blivit tydligt att inte ens Elizabeth II:s tid som regent kommer att vara för evigt.

Bild 1 av 3 Drottning Elizabeth på torsdagen på balkongen till Buckingham Palace med hertiginnan av Cambridge, Kate Middleton, och barnbarnsbarnen Louis och Charlotte. Foto: Daniel Leal/AFP Bild 2 av 3 Foto: Yui Mok Bild 3 av 3 Foto: Hannah McKay Bildspel

Opinionsmätningar visar samtidigt att 51 procent av britterna inte har deltagit i något firande alls de senaste dagarna. Detta beror inte på att de är republikaner (bara 37 procent av befolkningen vill ersätta kungahuset med en president). Det beror mer på att den riktiga nationalistiska yran helt enkelt bara inte har infunnit sig.

Från politiskt håll hoppades regeringen att helgens firande kunde bli en välbehövlig slutpunkt till den stora pandemin. Från offentligt håll ville man att britterna skulle minnas dessa dagar i början av juni 2022 som festen som markerade någon sorts seger över viruset.

Men den ryska invasionen av Ukraina och inte minst den 9 procentiga inflationen i Storbritannien har gjort stämningen allvarligare och nationen oroligare än vad man hade kunnat föreställa sig.

Premiärminister Boris Johnson och hans fru Carrie möttes av burop när de anlände till St Paul's Cathedral på fredagen. Foto: Mark Thomas / i-Images

När premiärminister Boris Johnson anlände till St Pauls katedral i fredags var det också till höga burop. Många politiska kommentatorer uttryckte förvåning över detta. Personer som trängs för att se kungafamiljer vid rojalistiska firanden är nämligen generellt inte vänsteraktivister. Folkmassorna utanför St Pauls katedral borde med andra ord vara positivt inställda till den konservative premiärministern.

Men det var många av dem alltså inte.

Personer som trängs för att se kungafamiljer vid rojalistiska firanden är nämligen generellt inte vänsteraktivister. Folkmassorna utanför St Pauls katedral borde med andra ord vara positivt inställda till den konservative premiärministern. Men det var många av dem alltså inte.

Ilskan mot Boris Johnson har att göra med den stora pandemin: avslöjandena om hur premiärministern och andra festade inne på Downing Street 10 samtidigt som resten av Storbritannien satt hemma.

De senaste fyra dagarna har i den bemärkelsen inte bara påmint Storbritannien om att drottningen en dag kommer att vara borta.

Men även kanske om att Boris Johnsons regeringstid kan vara på väg mot ett slut.