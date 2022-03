Kedjad åttabarnsmor väcker upprörda känslor i Kina

Mitt under vinter-OS när Kina ville visa upp sig som ett modernt sportigt land exploderade en annan historia i Kinas sociala medier. En video på en kvinna som har en låst kedja om halsen och står i ett kallt uthus utan ytterdörr leder till chockerade och upprörda kommentarer. Kvinnan ser ut att ha förlorat de flesta av sina tänder, är dimmig i blicken och ger ett förvirrat intryck, när en videojournalist, som brukar filma fattiga för att samla donationer till dem, upptäcker henne.

Videon, som är tagen i en by i provinsen Jiangsu norr om Shanghai, har visats nära två miljarder gånger på olika plattformar i sociala medier och folk är upprörda. De vill veta hur en kvinna i dagens Kina, världens näst största ekonomi, kan vara fastkedjad som ett djur och de undrar varför myndigheterna inte har agerat.

Sedan dess har människors upprördhet bit för bit pressat fram information om kvinnan. Myndigheterna har ändrat sin berättelse flera gånger men till sist bekräftat det många misstänkte: kvinnan, som heter Xiaohuamei, är utsatt för människohandel. Hon kommer enligt de senaste uppgifterna från en by i provinsen Yunnan, södra Kina, och har sålts minst en gång tidigare innan hon köptes av sin make Dong som hon registrerade äktenskap med 1998 och har åtta barn med.

Xiaohuameis öde är extremt och brutalt. Men hon är långt ifrån ensam om att ha sålts och tvingats in i ett äktenskap. En starkt bidragande orsak är den ettbarnspolitik som rådde i Kina fram tills 2015. Den gjorde att många föräldrar, särskilt på landsbygden, föredrog söner framför döttrar. Sönerna skulle föra familjen vidare och trygga föräldrarnas framtid eftersom döttrar enligt traditionen flyttar till sin makes familj. Som ett resultat finns det 34,9 miljoner fler män än kvinnor i Kina, enligt 2020 års folkräkning. Överskottet har skapat en marknad för att köpa och sälja flickor och kvinnor.

Exakt hur många kvinnor som har sålts är svårt att få fram statistik på. Men uppmärksamheten kring Xiaohuamei ledde till att flera fall av misstänkt kvinnohandel uppdagades i sociala medier. Invånare i samma by berättade att kvinnor rutinmässigt säljs till lokala män.

”Bybor är själva barn till kvinnor som blivit sålda. Tror du de skulle revoltera och sätta sina egna fäder i fängelse”, skrev en användare.

Särskilt sårbara i denna handel är kvinnor som kidnappas från fattiga byar för att säljas långt från sitt hem där de inte känner någon.

– De vet inte vem de ska vända sig till om de blir utsatta för våldtäkt eller misshandel och går de till polisen tas de inte på allvar, säger en forskare som vill vara anonym till DN.

Freeskiåkaren Eileen Gu under vinter-OS i Kina. Foto: Jack Gruber/TT

För många blev videon en ögonöppnare som visar vilka skillnader som råder i Kina. Under vinter-OS exponerades unga stjärnor som freeskiåkaren Eileen Gu som gör reklam för lyxmärken som Louis Vuitton och som lever ett internationellt välbärgat liv. Kontrasten mot kvinnan i skjulet är total. Att videon visades under det kinesiska nyåret, som är den viktigaste högtiden under året, gjorde det ännu mer tragiskt. Under nyåret står familjen i fokus, man umgås och äter tillsammans.

– Det var väldigt chockerande och känslosamt att se något sånt då, under en högtid när man ska vara med familjen. Jag tror det bidrog till den stora uppmärksamheten, säger Feng Yuan som jobbar på Equality Beijing, en organisation som hjälper kvinnor utsatta för våld i hemmet

Människor i världens näst största ekonomi påmindes om hur livet kan se ut långt ifrån storstädernas shoppinggallerior och restauranter. Videon blottade fattigdom, trots att regimen säger att den är utraderad, och könsskillnader.

Samtidigt som folk var upprörda försökte myndigheterna tysta ner historien. Byn Feng i staden Xuzhou, där kvinnan hittades, stängdes av för utomstående. Två kvinnor som åkte dit för att hjälpa kvinnan blev gripna av polis och på internet började censuren arbeta. Ett upprop från akademiker som krävde att kvinnans öde utreds togs ner, flera forskare blev uppringda och uppmanade att inte prata mer om fallet, journalister blev tillsagda att sluta dela inlägg om kvinnan.

I veckan meddelade myndigheterna att 17 personer har gripits för att ha varit involverade i Xiaohuameis situation, där ibland hennes make. Xiaohuamei uppges ha diagnostiserats med schizofreni och vårdas nu på sjukhus. Enligt deras undersökningar är hon 44 år.

Diskussioner pågår nu om att skärpa straffen för människohandel. Framför diskuteras hårdare straff för dem som köper kvinnor. De som säljer kan få upp till livstid, de som köper får högst tre år i fängelse. Det är lindrigare än om du köper utrotningshotade djur, påpekar kritikerna.

Men Feng Yuan tror inte att hårdare straff löser problemet. Hon efterlyser att framför allt pojkar utbildas i jämställdhet.

– Pojkar måste lära sig lyssna på kvinnor och behandla kvinnor jämlikt. Annars tar de oss för givet. Myndigheterna måste göra mer för att bekämpa våld i hemmet och ge mer uppmärksamhet till högriskfamiljer.