Kemipristagaren Carolyn Bertozzi: Det är dags för mig att säga några saker

Det var klockan 01.43 på natten i Kalifornien när samtalet kom. Ett svenskt mobilnummer på skärmen. Den 5 oktober 2022.

Carolyn Bertozzi, professor i kemi vid Stanforduniversitetet, visste att det kunde komma ett viktigt besked från Stockholm den dagen.

– Så när jag såg numret från Sverige tänkte jag, herregud, det är inte sant, berättar hon.

Det blev ett av de där ögonblicken när man fattar allt och ingenting.

Hon hörde gratulationerna och famlade efter orden, medan någon berättade att hon hade 50 minuter på sig tills nyheten blev offentlig. Hon ringde sin pappa, den pensionerade fysikprofessorn William Bertozzi från universitetet MIT. Hon ringde sina systrar. Hon ägnade en tanke åt alla kvinnor som gått före som forskare och aldrig fått ett erkännande.

Så började livesändningen där Kungliga Vetenskapsakademien tillkännagav att Nobelpriset i kemi 2022 tilldelas forskarna Barry Sharpless, Morten Meldal och Carolyn Bertozzi för deras arbete med vad som kallas klickkemi och bioortogonala reaktioner.

– Mångfalden kan bli en superkraft, konstaterar Carolyn Bertozzi. Foto: Pontus Höök

Klockan 12.16 twittrade Tom Morello från rapmetalbandet Rage against the machine och gratulerade sin kompis från college-bandet Bored of Education till priset.

”Spela i ett band med Tom Morello, vinna ett Nobelpris, alltså, det är ett bra sätt att leva sitt liv på”, konstaterade en följare.

”Word”, replikerade Carolyn Bertozzi.

Så sant.

Det ska alltså handla en hel del om kvinnorna och vetenskapen, mysteriet med sockermolekyler och känslan i heavy metal, när vi möts i Somerset, New Jersey. American chemical society har bjudit in Carolyn Bertozzi som hedersgäst för en dag av föreläsningar. Hon ska tilldelas North Jersey-sektionens pris för kreativitet i arbetet med molekyler.

Många i salen försöker växla några ord med huvudpersonen: En nätt, vältränad 56-åring i enkel svart kostym (egentligen trivs hon bäst i t-shirt och byxor, berättar hon).

De unga männen ville vara hos mer kända manliga forskare. Och de som inte passade in kom till mig

Naturvetenskapen har av tradition varit mansdominerad. Men här är fem av dagens sex föreläsare kvinnor och flera har tidigare arbetat med Carolyn Bertozzi. Hon har alltid haft en bredd på doktoranderna i sina laboratorier. I början föll det sig naturligt, eftersom genomsnittsstudenterna valde bort henne som handledare.

– I mitten av 90-talet betraktades inte en ung kvinna som ägnade sig åt vetenskap som någon som kunde bli särskilt framgångsrik. Så de unga männen ville vara hos mer kända manliga forskare. Och de som inte passade in kom till mig. Det första året hade jag fyra kvinnliga doktorander i mitt laboratorium, och det var så annorlunda mot hur det såg ut på institutionen i övrigt, säger hon.

Nobelpristagaren i kemi Carolyn Bertozzi i samspråk med en tidigare student – Lisa Marcaurelle, som ska hålla en föreläsning för American chemical society om sin forskning om molekyler. Foto: Pontus Höök

Det visade sig att folk som inte var som alla andra kunde bli mycket framgångsrika. Mångfalden kan bli en superkraft, konstaterar Carolyn Bertozzi.

Nu är hon den första kvinnliga forskaren på Stanford som tilldelats Nobelpriset. 35 manliga pristagare har gått före.

På Berkeleyuniversitetet – där hon doktorerade och arbetade som professor i 20 år –räknas hon som den tredje kvinnliga pristagaren, efter Frances Arnold och Jennifer Doudna som tilldelades kemipriset 2018 respektive 2020.

– Om någon som haft med Berkeley att göra får Nobelpriset så får den personen en plakett med ett foto på en stor vägg i huvudbyggnaden. Länge var det bara män. Nu kommer vi tre att vara där på väggen tillsammans, säger hon.

Universiteteten Harvard: Privatägt universitet i Cambridge, Boston. USA:s äldsta institut för högre utbildning, grundat 1636. Ingår i prestigefyllda Ivy League på ostkusten i USA (ihop med Brown, Columbia, Cornell, Princeton, Yale, University of Pennsylvania och Dartmouth college). MIT: Massachusetts institute of technology. Privatägt. Universitet nära Harvard, grundat 1861, med fokus på vetenskap och teknik. Berkeley: Ingår i University of California och är ett statligt ägt universitet vid den östra sidan av San Francisco-bukten. Etablerades 1868 efter en sammanslagning av flera lärosäten. Stanford: Ett privatfinansierat universitet intill Palo Alto i Kalifornien. Grundades 1891 med en donation från guvernören Leland Stanford och hans hustru Jane Eliza Lathrop till minne av en avliden son. Har bidragit till framväxten av Silicon Valley. Visa mer

Under uppväxten i delstaten Massachusetts i nordöstra USA var Carolyn Bertozzi blind för hindren. Hennes pappa, fysikprofessorn, hade tutat i sina tre döttrar att de kunde satsa på naturvetenskap och matematik om de ville, tvärtemot normen i 1960-talets USA.

I familjen berättas en historia om ett kvartssamtal när den äldsta dottern, Carolyn Bertozzis storasyster, gick i fjärde klass. Matteläraren klagade: Flickan svarade rätt på för många frågor och var för framåt i matematiken, så hon fick inga vänner och hon var inte populär. Kanske kunde föräldrarna se till att hon slutade vara så begåvad, ska läraren ha frågat.

– Min pappa exploderade. Han gick till rektorn och såg till att den läraren fick en uppsträckning, berättar Carolyn Bertozzi.

Carolyn Bertozzi tar ett telefonsamtal i en kort paus på American chemistry society. Många vill få kontakt med Nobelpristagaren. Foto: Pontus Höök

Som ung student funderade hon ett tag på att ta examen i musik. Men det fick räcka med extraknäcken på studentfesterna på Harvard college. Tom Morello spelade gitarr och Carolyn Bertozzi stod vid keyboarden i bandet Bored of Education, med rock och pop och en hel del heavy metal på repertoaren.

1986 vann bandet prestigeuniversiteten Ivy Leagues stora musiktävling.

– Jag tror att en av Toms originallåtar var med i tävlingen och att den handlade om Sydafrika och apartheid. Det var den stora politiska frågan på Harvard på den tiden, säger Carolyn Bertozzi.

Varför heavy metal?

– För att det är häftigt. Känslomässigt. Bad-ass. Och Tom är en så begåvad gitarrist och en underbar artist, med spandex, leopardskinn och stort hår. Han spelade med tungan och hade alla möjlig tricks, och det funkade ju bättre i heavy metal än i andra genrer.

Carolyn R Bertozzi Född: Den 10 oktober 1966 i Boston, Massachusetts. Uppvuxen i staden Lexington i samma delstat. Familj: Tre söner i åldrarna 9–14 år. Pappa och två systrar. Karriär: Grundexamen från Harvard i biologi och kemi 1988. Doktor i kemi vid Berkeley 1993. Professor i kemi och molekylär- och cellbiologi vid Berkeley från år 2000. Erhöll Anne T and Robert M Bass professur vid Stanford 2015.

Aktuell: En av årets Nobelpristagare i kemi. Bonus: R står för Ruth. Visa mer

Kanske finns lite av musiken även i naturvetenskapen. Carolyn Bertozzi beskriver klickkemi som ”kemi med ett soundtrack”.

Nobelpristagaren Barry Sharpless lanserade begreppet 2001 för att beskriva en reaktion där ett slags pusselbitsliknande molekyler hittar varandra och skapar en stark kemisk bindning i nästan vilken miljö som helst – elegant, med precision, utan spill. Morten Meldal och Barry Sharpless har oberoende av varandra utvecklat klickreaktioner som sker med hjälp av koppar och sedan kan användas för att framställa komplicerade material.

Carolyn Bertozzi utvecklade det som kallas bioortogonal kemi - en metod som delvis överlappar klickkemikonceptet, men har utformats för att användas i levande celler och organismer. Metoden har revolutionerat både medicinforskningen och biologin och gör det till exempel möjligt att utveckla målsökande cancerläkemedel, som hittar och förstör tumörceller.

– High concept, low tech. Det är min favoritvetenskap. High concept innebär att man lyckas göra något som inte var möjligt tidigare. Low tech innebär att det är användbart, säger hon.

Hennes fokus är sockermolekyler som ligger som ett täcke på ytan av våra celler.

– Socker betraktades länge som den mörka materian i biologin. Det mesta av forskningen har fokuserat på dna och rna och proteiner och hur de samverkar i cellerna eller i en organism. Sockermolekylerna är lika viktiga, men de har historiskt varit svårare att studera. Och om något är svårt så brukar folk låta bli, säger hon.

Du har sagt att när man väl har börjat studera sockermolekyler så blir allt annat tråkigt?

– Jag hade tur att jag tidigt kom i kontakt med en kemist som var specialiserad på kolhydrater. Då var detta ett outforskat område. Det hade gjorts intressanta observationer. Vi såg att strukturen ändras om cellen ändras, som när en frisk cell blir en cancercell. Men vi visste inte vad det hade för betydelse eller om vi kunde påverka molekylerna.

Dna och rna Dna. Deoxiribonukleinsyra. Är de molekyler som bär den genetiska informationen, eller arvsmassan, i världens kända organismer, med undantag för vissa virus. Rna - Ribonukleinsyra. Dna-molekylens mer okända och mindre stabila släkting, som består av en enkel spiral i stället för en dubbelspiral. Den används bland annat som budbärare när generna i arvsmassans dna ska översättas till protein. En del virus, exempelvis coronaviruset, har arvsmassa i form av rna. Visa mer

Med instrument från kemin har Carolyn Bertozzi kunnat utforska biologin – ett steg i taget, en dag i sänder.

Det var ett tillvägagångssätt som hon lärde sig som ung student, när hon sommarjobbade i ett laboratorium och skulle bygga ett komplicerat instrument för att mäta energi i molekyler.

– Det var alldeles för svårt för en student på grundnivån, och i början undrade jag verkligen hur det skulle gå. Men varje dag ägnade jag mig åt en sak. Jag försökte förstå eller sätta ihop något eller skriva en kod för någonting. Och då lärde jag mig att man inte ägnar sig åt rymdvetenskap eller spjutspetsforskning varje dag. Det man gör varje dag är inte långt bortom ens förmåga, även om slutprodukten verkar omöjlig.

Det är den sortens insikter som Carolyn Bertozzi är mån om att förmedla till sina studenter. Många, även i salen i Somerset, kan vittna om hennes insatser som handledare och laboratoriechef: Kreativ, krävande, engagerad och närvarande.

Hon avslutar sin egen föreläsning med att uppmana åhörarna att tagga henne i sociala medier, när de vill berätta om intressanta forskningsprojekt.

Jag slapp all den där konstiga spänningen och trakasserierna

Men det som gör kemipristagaren Bertozzi speciell är kanske inte bara att hon brinner för forskningen. Utan också att hon är så mån om att prata om strukturer i den vetenskapliga miljön.

Hon kom ut som homosexuell under aids-eran på 80-talet, när ett par decennier av framsteg för hbtq-rättigheter följdes av stigmatisering av en utsatt grupp.

– Även om vi tänker på Boston som en liberal plats så var det ganska konservativt på den tiden. En lesbisk nattklubb brändes ned till grunden, berättar hon.

Carolyn Bertozzi är den första kvinnliga Nobelpristagaren från Stanford och huvudperson på mötet i Somerset. Foto: Pontus Höök

Det var ett av skälen till att hon sökte sig till University of California, Berkeley, som präglas av San Franciscos starka hbtq-gemenskap.

– Jag visste att jag kunde känna mig säker där eftersom vi var tillräckligt många, säger hon.

Det kunde vara svårt att vara öppet homosexuell för 30 år sedan. Men Carolyn Bertozzi upplever att det var ännu tuffare att vara kvinna i forskningssalarna.

– Vi kan inte göra ett kontrollexperiment, men jag har alltid uppfattat att det var så. När jag var ung, i 20-årsåldern, så utgjorde vi kvinnor max 25 procent, kanske snarare 10-15 procent, av studenterna. Och det innebar att de heterosexuella kvinnorna fick massor av oönskad uppmärksamhet. Jag kom undan det där, eftersom jag var ute ur garderoben.

Det var lättare för dig?

– Ja. Killarna visste inte riktigt vad de skulle göra eller hur de skulle prata med mig, så de pratade kemi med mig, de behandlade mig som en av killarna. Jag slapp all den där konstiga spänningen och trakasserierna. Och ärligt talat så var det mycket mindre kontroll på den tiden. En del av männen i fakulteten uppträdde ganska oanständigt gentemot kvinnliga studenter.

Metoo-historier?

– Flagranta! Och det tolererades. Man skämtade och skrattade.. Som kvinna så fick man böja på huvudet och hoppas att man inte råkade illa ut, för då fick man sluta och fly därifrån. Jag hade vänner som drabbades och vi visste inte vad vi skulle göra, vi hade ingen makt och de överordnade brydde sig inte.

Det är bättre i dag – inte perfekt, men bättre, tycker Carolyn Bertozzi.

Det går att spåra en lågmäld och metodisk framtidstro, när hon pratar om att skapa social rättvisa och mångfald i laboratoriet eller fakulteten. I grund och botten handlar det om att ta tillvara begåvningarna som kan få forskningen att blomstra, tycker hon.

– Jag vill definitivt ha de bästa begåvningarna i mitt laboratorium. Och hälften av dessa begåvningar kommer att vara kvinnor, säger hon.

Doktoranden Benjamin Ben-Zui, i färgglad skjorta, är en av många unga forskare som vill växla några ord med Nobelpristagaren Carolyn Bertozzi i Somerset. Foto: Pontus Höök

Hon tillägger att det finns fler skäl för att främja mångfald.

– Det är så ett rättvist samhälle är utformat. Om man tror på social rättvisa, så är det så det ser ut, ett samhälle där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar och intressen.

Hon har redan fått lära sig att det är fler som lyssnar när en Nobelpristagare talar. Dagen efter tillkännagivandet höll hon ett tal på en fest på institutionen. Någon filmade och lade upp ett klipp om mångfald. Det blev viralt.

– Först tänkte jag, wow, detta får verkligen uppmärksamhet. Det blev en lärdom för mig, att det som jag säger har en helt annan tyngd nu, säger hon.

Om jag hade varit född ett årtionde tidigare, så hade vi inte pratats vid just nu

Carolyn Bertozzi har fått en ny publik och hon vill nå ut till den – inte bara för att prata om det motstånd som hon har mött, utan också för att beskriva alla sina privilegier.

Hennes pappa kom från ett fattigt hem, men klarade att ta sig till universitetet med stöd av stipendier. Han kunde köpa hus i ett bra område med en bra skola, och använda värdestegringen på fastigheten för att investera i barnens utbildning på elitskolor som Harvard.

Hedersgästen Carolyn Bertozzi under föreläsningen om bioortogonal kemi i Somerset, New Jersey. Foto: Pontus Höök

Det hade inte gått om han hade varit en svart man eller en kvinna i samma generation, säger hon.

– Och om jag hade varit född ett årtionde tidigare, om jag hade fötts 1956, så hade vi inte pratats vid just nu. Jag kom ut i en tid när jag kunde läsa på college utan att bli utkastad och jag kunde doktorera och få jobb utan att få sparken för att jag var lesbisk. Det är inget som har undgått mig. Det faktum att jag är där jag är, med den plattform jag har fått, det betyder att det är dags för mig att säga några saker.

Den 10 december får hon sitt Nobelpris. Hennes 91-åriga pappa och systrar kommer att närvara vid prisceremonin.

– Det bästa av allt med priset är att min pappa får komma och vara med och uppleva detta, säger hon.

Det blir första gången på tre år som Nobelfirandet genomförs i full skala, med både prisutdelning inför stor publik i konserthuset och stor bankett i Blå hallen. En fest för forskningen, tre år efter virusutbrottet i kinesiska Wuhan. Carolyn Bertozzi tror att pandemin förändrade vetenskapen för evigt.

– En lärdom är att när vi står i ett globalt nödläge så kan forskare från olika delar av världen mötas och samarbeta i superteam, mellan kontinenter och över oceaner. Det var fantastiskt. Och om vi kunde göra det i pandemin kan vi kanske hjälpas åt med klimathotet och andra stora problem också.

Carolyn Bertozzi har fått en ny plattform som Nobelpristagare – och vill lyfta viktiga frågor om forskning och laboratorier. Foto: Pontus Höök

När det gäller klimatförändringarna finns det unga människor som undrar om de äldre är beredda att lyssna. Vad är ditt råd till dem?

– Det som jag säger till unga människor är att de måste vara beredda att spela det långa spelet. Jag vet att det är frustrerande. Men i vissa lägen måste man ha en strategi som är långsiktig och hålla fast vid den.

Carolyn Bertozzi påpekar att det tog mer än ett halvt sekel att uppnå något som närmar sig lika rättigheter för hbtq-personer i USA. Det tänker hon på, när det känns som om framstegen följs av bakslag.

– Jag är gammal nog att minnas mycket mörkare tider. Det krävs en mycket långsiktig strategi.

Varje Nobelpristagare får göra en donation till Nobelmuseet. Carolyn Bertozzi funderar på att ta med sig en gammal lärobok i biokemi och en burk med jordnötssmör.

– Det kan låta dumt, men jag äter mycket jordnötssmör. När jag skriver en forskningsrapport eller bifaller en ansökan så har jag en burk och en sked. Det håller mig i gång. Så jag tänkte ta med det, och min lärobok i organisk kemi från college. Den boken förändrade mitt liv.