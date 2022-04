Kenyas tidigare president Mwai Kibaki är död

I Kenya har landssorg utlysts efter beskedet att Mwai Kibaki, som var landets president mellan 2002 och 2013, har gått bort vid 90 års ålder.

– Han kommer alltid att bli ihågkommen som en gentleman i kenyansk politik, vars vältalighet, kvickhet och charm alltid segrade, sade efterträdaren Uhuru Kenyatta i ett tal från presidentpalatset på fredagen.

Mwai Kibaki, född 1931 i en by vid Mount Kenyas sluttningar, var sprungen ur generationen som kom efter självständighetens landsfäder och var under 1980-talet vicepresident under Daniel Arap Moi, despoten som styrde Kenya med hård hand under drygt två decennier.

Efter kalla krigets slut växte kraven på demokrati i regionen och Kibaki valde under 1990-talet att gå i opposition. En politiker som hade relativt få fiender blev 2002 den första president som vunnit ett genuint demokratiskt val i det östafrikanska landet, efter att den då djupt impopuläre Moi tvingats meddela sin sorti från politiken.

Kibaki under ett kampanjmöte 1992, då han bildat sitt eget parti och gått i opposition mot despoten Daniel Arap Moi. När Moi tio år senare drog sig tillbaka från politiken blev Kibaki president efter att en bred koalition av oppositionspartier enats mot det då statsbärande partiet Kanu, som sedan marginaliserades helt. Foto: Alexander Joe/AFP

I regionen präglas politiken i flera länder, som Uganda, Rwanda och Tanzania, fortfarande av dominanta statsbärande partier som vägrat släppa greppet om sina respektive länder. Men det är en styrka för Kenya att Mois koloss Kanu under Kibaki-åren marginaliserades helt som politisk kraft.

Ändå blev Kibakis presidentskap en besvikelse. Kort efter tillträdet drabbades han av en blodpropp och i dag råder mer eller mindre konsensus i Kenya att hälsoproblemen gjorde honom passiv och beroende av människor i sin nära omgivning som inte delade hans ädla ideal.

En stor korruptionsskandal som briserade 2006 ledde till stor besvikelse och spruckna illusioner och valet 2007 följdes av det mest omfattande våld som skakat landet sedan självständigheten. Över 1 000 personer miste livet i etniska sammanstötningar på flera håll i landet och hundratusentals tvingades på flykt. Våldet bröt ut sedan rösträkningen stoppats och Kibaki svurits in för en andra mandatperiod under en hastigt arrangerad ceremoni mitt i natten. Oppositionen hävdar än i dag att de sannolikt hade vunnit valet.

Först efter flera månaders oro lyckades en internationell medlingsinsats, under ledning av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan, få stopp på våldet. En koalitionsregering skapades där Kibaki fortsatte som president med oppositionsledaren Raila Odinga som premiärminister.

Kibaki under ceremonin i Nairobi då 2010 års författning antogs efter en folkomröstning. Den nya författningen blev hans främsta politiska arv. Foto: Tony Karumba/AFP

Två år senare röstade en stor majoritet av kenyanerna ja till en ny författning som backades av både Kibaki och Odinga. Enligt den nya författningen skulle en stor del av budgeten och beslutsfattandet decentraliseras, för att minska styrkan i den politiska konfrontationen på nationell nivå. Denna författning är det främsta arvet från Kibaki-eran.

Han efterträddes 2013 av Uhuru Kenyatta, som varit Mois föredragna efterträdare och hans motståndare i 2002 års val. Efter att Kibaki lämnat politiken förde han en tillbakadragen tillvaro tillsammans med sin färgstarka och inte sällan kontroversiella hustru Lucy, som gick bort 2016.

Kibaki somnade in på torsdagskvällen den 21 april.

