Kina ger grönt ljus till fler kolkraftverk än på sju år

Tillståndsgivningen för att bygga nya kolkraftverk i Kina rakade i höjden förra året. Totalt godkändes 106 nya kolkraftsbyggen, enligt en ny rapport från Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) och Global Energy Monitor.

Det är ett trendbrott från de senaste fem åren då antalet nya kolkraftverk som fått grönt ljus minskade.

Drivande i utvecklingen är att Kina fokuserar på att få fart på ekonomin efter pandemins negativa inverkan. Kolkraftverken ska finnas där för att landet ska slippa strömavbrott liknande de som uppstod under värmeböljan 2021 då svår torka minskade elproduktionen i vattenkraftverken och kriget bidrog till brist på kol. Följden blev att tusentals fabriker tvingades pausa produktionen och städer mörklades på grund av strömavbrott.

Kina har en kraftig uppgång i efterfrågan på el att hantera. Den extrema värmeböljan ledde till att fler skaffade luftkonditionering och mycket talar för att efterfrågan fortsätter öka. Kinas 1,4 miljarder människor förbrukar i snitt bara 40 procent el jämfört med en genomsnittlig amerikan.

Rapportförfattarna konstaterar att Kina också ökade installationen av förnybar energi i form av solkraft och vindkraft i rekordfart förra året. I storstäder som Peking och Shanghai kör många elmopeder och elbilar blir allt vanligare. Kina har som mål att minska utsläppen från och med 2030 och 2060 har landet lovat vara klimatneutralt.

När dessa löften gavs av Kinas ledare Xi Jinping 2020 togs det som en signal för att världens största utsläppare av koldioxid insåg vilket akut läge klimatet står inför. Xi Jinping framstod som en ledare för klimatet i en tid när den tidigare amerikanske presidenten Donald Trump valde att lämna Parisavtalet, som har som mål att genom mer grön energi begränsa jordens temperaturökning till 1,5 grader.

CREA konstaterar i sin rapport att det inte är säkert att alla kolkraftverk som godkänts byggs eller tas i bruk. Om vindkraft, solkraft och kärnkraft fortsätter öka i Kina och efterfrågan på el stabiliseras eller går ner kan kolkraftsanvändningen också minska, enligt rapporten.

Men hundratals nya kolkraftverk kan komplicera en minskad användning av kol eftersom ägarna kommer att pressa den politiska ledningen för att få avkastning på sina investeringar. Det värsta som kan hända, enligt rapportförfattarna, är en kraftig ökning av Kinas koldioxidutsläpp det närmaste årtiondet. Det skulle underminera världens klimatarbete och äventyra Kinas klimatmål, skriver rapportförfattarna.

