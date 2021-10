Kina måste göra mer för att klimatmålen ska nås

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

– Bollen ligger väldigt mycket på Kinas planhalva om det här mötet ska bli en succé.

Uttalandet kommer från den brittiske parlamentarikern Alok Sharma som ska leda klimatmötet, COP 26, som inleds i Glasgow i helgen. Decenniets viktigaste möte som en del kallar det.

Att Kina hamnar i strålkastarljuset är självklart. Landet är världens största utsläppare av koldioxid. Smutsigt kol står för runt 60 procent av den kinesiska elförsörjningen.

Men det finns även en annan bild. Kina är också världens största producent av solpaneler och världsledande i produktioner av turbiner till vindkraftverk. Landet ligger långt fram i tillverkningen av elbilar. I kinesiska storstäder dominerar en myriad med elmopeder gatubilden. Här finns alltså satsningar på miljövänligare alternativ.

– Kina har redan teknik och finansiering för icke fossil energi, konstaterar Lauri Myllyvirta, analytiker vid Centre for research on energy and clean air.

Lauri Myllyvirta, analytiker vid Centre for research on energy and clean air. Foto: Pressbild

Problemet är att omställningen från fossila till förnyelsebara bränslen inte går tillräckligt fort. Kinas ekonomi är fortsatt beroende av storfabriker som ståltillverkare som slukar kolkraft och kommunistpartiet är känsligt inför varje störning i ekonomin. Att den fortsätter att växa med oförtruten kraft ingår i kontraktet med folket, annars kan krav på att avsätta det enväldiga partiet växa fram.

Det bidrar till en tröghet. Kolanvändningen måste fasas ut mycket snabbare, i stället för att som i nuläget öka. Om inte det sker riskerar världen att Parisavtalet inte nås och att temperaturen ökar katastrofalt mycket.

Kina har satt som mål att utsläppen av koldioxid ska plana ut efter 2030 och att landet ska vara klimatneutralt 2060. Men det räcker inte, menar kritiker. Dagarna innan Glasgow ökade Peking ambitionen något och sade att utsläppen kommer att nå sin topp före 2030. I det nya dokumentet framgick också bland annat att andelen fossila bränslen i elproduktionen ska minska till 20 procent 2060. Men många viktiga detaljer kvarstår.

– Tre stora frågor är obesvarade. Det handlar om på vilken nivå kolanvändningen kommer att sluta öka, hur mycket tidigare än 2030 det sker och hur snabbt användningen kommer att gå ned efter det, säger Lauri Myllyvirta.

Det finns ingen anledning att kompromissa med Kina

Också Li Danqing vid Greenpeace i Peking ser obesvarade luckor i Kinas klimatpolitik. Hon välkomnar att man nyligen lovade att sluta investera i kolkraftverk utomlands.

–Men hittills är det oklart hur många kolkraftsstationer under planering utomlands som kommer att dras tillbaka, säger hon.

Så är det med en hel del av Kinas klimatpolitik. Ambitioner som på papperet ser bra ut är luddiga i konturerna när det handlar om planer på hur det ska gå till rent konkret.

Karl Hallding, forskningsledare vid Stockholm Environment Institute, ger inte mycket för Kinas löften. Han anser att den kinesiska regimen använder klimatpolitiken som ett sätt att öka sitt globala inflytande och skapa en ny världsordning. En värld där grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter kan tolkas fritt av olika länder.

Karl Hallding, forskningsledare vid Stockholm Environment Institute. Foto: Thorleif Robertsson

Risken är, menar han, att Kina villkorar klimatsamarbete mot löften om att sluta kritisera Kina för exempelvis behandlingen av de muslimska uigurerna i Xinjiang, eller ge efter för den kinesiska regimens krav att ta över Taiwan. Frågor som enligt kommunistpartiets syn är interna angelägenheter.

Den typen av köpslående med klimatet framkommer i en artikel i Washington Post som skildrar de svårigheterna som USA:s klimatsändebud John Kerry har haft i sina försök att få igång klimatsamtal med Kina.

I samtalen om klimatet tar USA också upp frågor som behandlingen av muslimska uigurer i Xinjiang och utvecklingen i Hongkong. Något som fått Kerrys kinesiska kollega, Xie Zhenhua, att streta emot. Han har inte velat förhandla om klimatet så länge som USA kritiserar Kinas politik på andra områden. Den kinesiska utrikesministern Wang Yi har också avfärdat USA:s försök att peka ut klimatet som en oas skild från andra frågor som omöjlig. ”Om en oas är omgiven av en öken kommer den förr eller senare också att bli en öken”, har Wang Yi sagt.

Det här, menar Karl Hallding, talar för att världen borde ställa mycket skarpare krav på Kina i samtal om klimatet.

– Det finns ingen anledning att kompromissa med Kina eftersom det inte går att lita på vad de säger. Se på Hongkong, Kina har brutit mot sina löften och när Xi Jinping har sagt att utgående investeringar är gröna har de visat sig vara bruna.

Men Lauri Myllyvirta tror att Xi Jinping verkligen vill nå klimatmålen.

– De som säger att han vilseleder väst överskattar hur mycket han bryr sig om vad som sägs där. Han har lagt ner så mycket politiskt kapital på klimatet, det tror jag inte hade hänt om han inte hade menat det.

