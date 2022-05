Kina oväntat slagträ när Australien går till val

Utrikespolitik ges sällan utrymme i en valrörelse, men i Australien har Kinas första bilaterala säkerhetsavtal med Salomonöarna oväntat seglat upp som den stora skiljelinjen.

Önationen i Stilla havet ligger öster om Papua Nya Guinea, drygt 300 mil från Australiens nordöstra kust. Överenskommelsen öppnar för att Kina ska kunna skicka polis och militär till Salomonöarna och etablera en flottbas i Australiens omedelbara närhet.

För den sittande högerkoalitionen var avtalet dåliga nyheter, särskilt under upptakten till en valrörelse. Regeringen har gjort sig känd för att hålla en hård linje gentemot Kina, men i det här fallet tecknades avtalet bakom deras rygg och premiärminister Scott Morrison verkade tagen på sängen.

Oppositionspartiet Labor var inte sena med att utmåla Stilla havsdiplomatin som det största diplomatiska misslyckandet i södra Stilla havet på flera årtionden. Och man drog återigen fram riskerna med att hyra ut hamnen i Darwin i norra Australien till Kina i 99 år. Labor stuvade snabbt om bland sina valförslag från jobb och levnadskostnader till ökad diplomati och ekonomiskt bistånd till Stillahavsländerna, och klimatfrågan. Högern har kontrat med att de grundat säkerhetspakten Aukus tillsammans med Storbritannien och USA som motvikt till Kina, och att flera av de förslag som Labor la fram redan existerade. Under en av valrörelsens hetsiga debatter lovade den liberale Morrison att göra allt han kan för att stoppa en kinesisk flottbas i området.

Premiärminister Scott Morrison har fått kritik för hur han hanterat naturkatastrofer, bland annat skogsbränderna 2020. Foto: James Ross, AFP.

Men valet är också en folkomröstning om den impopuläre premiärministern. Mandatperioden för den politiskt sluge och pragmatiske ”ScoMo” har kantats av tabbar och försummelser.

Det handlar inte om personliga skandaler, utan om hur frånvarande han var under Australiens skogsbränder och hur senfärdigt han agerat under översvämningarna tidigare i år; hur illa han hanterat avslöjanden om sexuella övergrepp och dålig arbetsmiljö i parlamentet och hur långsamt vaccinationskampanjen rullades ut i fjol, menar Sally Young, professor i statsvetenskap vid University of Melbourne.

Läckta mejl och sms från partikollegor skvallrar om att Morrison är illa omtyckt även inom regeringen och att han sätter sin egen makt främst. När han rev upp ubåtsavtalet bakom ryggen på franske presidenten Emmanuel Macron kallade denne honom öppet för lögnare.

Men Sally Young är långt ifrån säker på att oppositionsledaren Anthony ”Albo” Albanese kan ta hem valet. Trots att han suttit i parlamentet i 26 år och varit ledare för Laborpartiet i tre, är han föga känd och beskrivs som färglös och tråkig. Han har inte kunnat svara på grundläggande frågor om ekonomi under valrörelsen - och Sally Young noterar att det verkat gå bättre för Labor under den vecka då partiledaren låg hemma i covid.

Utmanaren Anthony Albanese hoppas vinna valet i Australien. Foto: Saeed Khan, AFP

Själv framhåller Albanese gärna sin enkla bakgrund och sitt italienska påbrå. Han säger sig representera ”det nya mångkulturella Australien”, och vinner han valet blir han den förste premiärministern utan anglosaxisk bakgrund i Australiens historia.

Efter förra valets många felaktiga opinionsundersökningar törs få mediehus på förhand kora en vinnare. Australien har under de senaste 15 åren ofta bytt ledare, och vinner Morrison blir han den längst sittande premiärministern på 15 år - efter bara tre år vid makten.