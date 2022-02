Kina som värd för OS 2008 och 2022 – så har landet förändrats

2008 var temperaturen hög i Peking. Kina stod för första gången som värd för de olympiska spelen. Att ha tilldelats OS sågs som ett kvitto på att landet hörde hemma på den globala arenan. Spelen beskrevs som Kinas stora genombrott som festarrangör.

Servicepersonal i huvudstaden övade på engelska och invånarna fick tillsägelser om att göra sig av med dåliga vanor som att tränga sig i köer och spotta offentligt.

– Peking kokade i 120 grader. Det var som en stor fest för invånarna och för oss som land var det symboliskt. Vi visade upp oss för resten av världen, säger Sun Lei som tillhörde den stora volontärskaran och jobbade som tolk åt brittiska BBC när deras reportrar åkte runt i Peking för att intervjua allt ifrån äldre män på gatan till idrottsmän.

2022: Sun Lei jobbade som volontär under Peking-OS 2008. Då var det feststämning och fullt av besökare. I år när vinter-OS hålls i Peking känner han sig bortkopplad från spelen. Foto: Marianne Björklund

Han minns möten med kända internationella personer som fotbollsstjärnan David Beckham, löparesset Usain Bolt och Boris Johnson, då borgmästare i London.

– Jag såg hans hår!

Folk trängdes på restauranger och barer. Det var goda tider för servicebranschen.

I år känner sig Sun Lei, som driver en resebyrå inriktad på Norden, och många andra Pekingbor bortkopplade från OS. De olympiska ringarna och OS-maskoterna syns visserligen runt omkring i huvudstaden. Men utlänningar är inte välkomna till spelen, allmänheten i Kina får inte köpa biljetter och de aktiva är instängda i en otillgänglig bubbla. Allt på grund av pandemin och Kinas nolltolerans mot viruset.

2008: IOK:s tidigare ordförande Jacques Rogge, Boris Johnson, i dag brittisk premiärminister och tidigare borgmästare i London tillsammans med ordförande för Peking-OS organisation, Liu Qi och Guo Jinlong. Foto: Imago/Xinhua

– Jag känner nästan ingen anknytning alls till spelen förutom att det blir något att se på tv, säger han inne på kontoret där det står dalahästar och glasunderläggen är smyckade med älgar.

Det är inte bara atmosfären kring spelen som är annorlunda. Kina som land har förändrats. Det är starkare ekonomiskt, näst störst i världen, och militärt upprustat. Inget annat land, förutom USA, satsar så mycket på försvaret.

Det är ett mer självsäkert land som inte längre känner behov av att visa upp sig för världen, som 2008. Ett mer auktoritärt land, sedan Xi Jinping kom till makten 2012, som inte tar åt sig av kritik från omvärlden.

Kina har blivit kaxigare. Det tidigare mantrat om att bida sin tid har bytts ut mot en vargkrigarmentalitet iscensatt av diplomater som går till hård attack mot västs kritik på områden som mänskliga rättigheter. Väst vill bara hålla tillbaka Kinas uppgång, brukar vara andemeningen i deras utfall.

2022: President Xi Jinping besöker en skridskoarena inför OS. Foto: Shen Hong/Xinhua/AP

Också inför OS 2008 var Kina ett kontroversiellt värdland. Stora demonstrationer hölls när den olympiska elden turnerade i städer som Paris och London. Då stod förtrycket av den buddistiska befolkningen i Tibet i fokus. Men de protesterna föll till stora delar i glömska efter en spektakulär invigning i den nybyggda arkitektritade nationalarenan fågelboet. Då fanns fortfarande förhoppningar om att Kina skulle utvecklas i mer demokratisk riktning och direkt efter spelen förbättrades Kinas rykte i världen, enligt Pew research.

Inför spelen i år har regimen engagerat sin stora säkerhetsapparat för att inga protester ska bryta ut. Aktivister för mänskliga rättigheter har tystats inför spelen, flera har frihetsberövats hemma eller fängslats, skriver New York Times.

De hälsoappar som utvecklats under pandemin har blivit ett effektivt verktyg för partiet att kontrollera var människor befinner sig och hindra dem från att resa.. Flera aktivister har vittnat om hur deras hälsokod förändrats till gul, vilket begränsar rörelsefriheten, när de planerat en resa. Det trots att de inte varit i närheten av något utbrott.

Samtidigt har de anländande idrottsstjärnorna fått en varning om att de kommer att straffas om de uttalar sig ”i strid med Kinas lagar och regler”.

Bild 1 av 2 2008: Fyrverkerier under OS-avslutningen. Kinas nationalstadion som går under namnet Fågelboet byggdes inför Peking-OS 2008. Foto: Imago/Xinhua Bild 2 av 2 Foto: Julie Jacobson/AP Bildspel

Sedan 2008 har också misstron mot Kina i väst ökat. Sverige bojkottar telekomjätten Huawei i utbyggnaden av 5G på grund av risken för att bolaget ska dela med sig av känsliga uppgifter till regimen. Det kastas allt oftare skeptiska blickar mot kinesiska investeringar i väst och misstänksamheten mot det kinesiska styret tilltar. Flera länder har avrått sina aktiva från att ta med sig sina privata telefoner till spelen på grund av risken för att privata konton ska övervakas.

I år bojkottar minst tio länder, med USA i spetsen, spelen diplomatiskt i protest mot brott mot mänskliga rättigheter mot muslimer i provinsen Xinjiang. Andra länder som Sverige motiverar frånvaron av toppolitiker med pandemin. Däremot kommer den ryske presidenten Vladimir Putin och Kazakstans ledare Kasym-Zjomart Tokajev.

2008 deltog dåvarande amerikanska presidenten George W Bush vid invigningen, tillsammans med rad andra utländska ledare. Den svenske kungen kom också till Peking.

Bild 1 av 2 2008: Svenske kung Carl Gustaf, drottning Silvia och prins Carl Philip under en bronsmatchen i bordtennis vid OS i Peking. I år bojkottar många utländska ledare spelen. Foto: Janerik Henriksson / TT Bild 2 av 2 2008: Tidigare amerikanske presidenten George W Bush gratulerar Michael Phelps efter att han vunnit 400 meter simning i medley vid OS i Peking 2008. I år bojkottar USA Peking-OS diplomatiskt och nuvarande president Joe Biden reser inte till Peking. Foto: Gerald Herbert Bildspel

Även Sun Lei märker förändringarna.

– Relationer mellan länder har förändrats. Särskilt vad USA tycker om oss och vad vi tycker om dem.

Själv bryr han sig inte så mycket om politik. När han träffar vänner kretsar samtalen kring familjen, skolor och jobb.

Men det faktum att pandemin lägger lock på OS påverkar honom. Sedan utbrottet av covid-19 har han fått skala ner sitt kontor. De fem anställda har krympt till honom och hans fru, som han faktiskt träffade under OS 2008. Att OS sker utan utländska åskådare är ett hårt slag. Han hade räknat med betydligt fler turistgrupper under 2022 än under normala år. Det blev tvärtom.

– En resebyrå vi samarbetar med i Norge räknade med fyrdubblat antal grupper om 25-30 personer innan, under och efter OS. Det är synd för alla i servicebranschen att det inte kommer några besökare. Men sånt är livet.

Bild 1 av 4 En sopåkare går förbi maskotarna för Peking-OS. Foto: Marianne Björklund Bild 2 av 4 2022: Covidtest förbereds för utdelning under OS. Foto: David J. Phillip/AP Bild 3 av 4 Foto: Petr David Josek/AP Bild 4 av 4 Flygplatspersonal inväntar passagerare på flygplatsen i Peking. Foto: Alessandra Tarantino/AP Bildspel

I dag är illusionen om att Kina ska närma sig väst som bortblåst. Landets ledare tycker att pandemin och kaoset efter valet i USA visat att deras system är överlägset och bryr sig inte om hur världen ser på dess totalitära styre. I stället ska andra länder anpassa sig till Kina som använder sin stora ekonomi för att pressa länder och företag att hålla tillbaka kritik. Samtidigt är det en mindre tolerant plats att leva i, för invånare som kritiserar kommunistpartiet. Utländska journalister försvåras allt oftare i sitt arbete av poliser och blir trakasserade när de är ute på uppdrag, visar den senaste rapporten om arbetsförhållandena från korrespondentklubben i Peking. Några har känt sig tvingade att lämna Kina av säkerhetsskäl.

Färre kritiska röster hörs. Feminister har fått se sina konton nedplockade och regimen vill styra allt ifrån hur unga pojkar ska uppträda till vardags – maskulina utan smink – till hur stora framgångsrika företag som Alibaba agerar.

– Kina har blivit ett samhälle där bara de som säger sådant som Xi Jinping gillar hörs, även fast de kanske egentligen tycker något annat, sade en advokat för mänskliga rättigheter när jag intervjuade honom tidigare i år.

Fakta. Kraftigt förbättrad infrastruktur jämfört med 2008 2008 hade Peking fyra tunnelbanelinjer, i dag är antalet 27. 2008 öppnade den första höghastighetsbanan för tåg. I dag går höghastighetståg i hela landet. Bland de nyaste sträckorna är de till OS-orterna Zhangiakou och Yanqing. Vem kommer? Flera länder har aviserat en diplomatisk bojkott andra toppolitiker stannar hemma med pandemin som förklaring. Däremot har bland annat den ryske presidenten Vladimir Putin, den polske presidenten Andrzej Duda och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres sagt att de kommer. Visa mer

Läs mer:

Tillväxtmaskinen Kina möter hinder på vägen mot global dominans

Så kontrollerar Kina 1,4 miljarder människor

Xi Jinping hoppas OS lyfter vinterturism – 300 miljoner kineser ska stå på snö och is