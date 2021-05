Kina trappar upp provokationerna mot Taiwan – USA varnar för militär invasion

I april flög fler kinesiska stridsflyg in i Taiwans flygförsvarszon än någonsin tidigare. Samtidigt har den kinesiska militärens övningar nära Taiwan ökat och allt oftare siktas kinesiska krigsfartyg i sundet som skiljer Fastlandskina från Taiwan.

Att Kina flexar sina militära muskler är uppenbart och nu ökar oron för att landet förbereder sig inför nästa steg, en militär invasion av Taiwan.

– Jag tror hotet kan manifestera sig inom sex år, sade Phil Davidson, överbefälhavare för USA:s styrkor i Indo-Stillahavsregionen i kongressen i mars.

– Att Kina använder våld ligger mycket närmare än de flesta tror, sade John Aquilino som efterträdde Phil Davidson sista april i år.

Amiral John Aquilino är nominerad att efterträda Phil Davidson som överbefälhavare för USA:s styrkor i Stillahavsregionen. Foto: Rod Lamkey/TT

Att Taiwan tillhör Kina har det kinesiska kommunistpartiet hävdat ända sedan nationaliststyrkorna med Chiang Kai-shek i spetsen flydde till ön efter att ha förlorat inbördeskriget 1949. Kina är inte helt utan Taiwan, har alla kinesiska ledare, från Mao Zedong till nuvarande Xi Jinping framhållit.

I första hand vill Kina se en fredlig återförening. Men i takt med att Taiwan har utvecklats till en modern demokrati har den vägen sett allt krångligare ut. Den stora majoriteten på ön känner sig inte som kineser. De har sin egen identitet och har glidit allt längre bort från Kina kulturellt. Taiwan var först i Asien med att godkänna samkönade äktenskap, det råder fria val och yttrandefrihet. Hit flyr demokratiaktivister från Hongkong, rädda att fängslas i sin stad som Kina håller ett allt fastare grepp om. Om något har Kinas ökade kontroll över Hongkong bara ökat gapet mellan Taiwan och Kina. Utvecklingen där är sämsta tänkbara reklam för konceptet ”ett land, två system”.

En opinionsundersökning gjord av Pew Research förra året visade att två tredjedelar av invånarna i Taiwan identifierar sig som endast taiwaneser. Bara 4 procent kallar sig själva för kineser.

En opinionsundersökning från 2020 visade att två tredjedelar av invånarna i Taiwan identifierar sig som endast taiwaneser. Bara 4 procent kallar sig själva för kineser. Foto: Chiang Ying-ying/AP

Samtidigt är Taiwans status minst sagt tvetydig. Bara ett fåtal mindre nationer i världen erkänner Taiwan diplomatiskt. Som en följd är Taiwan uteslutet ur FN och andra internationella organisationer som Världshälsoorganisationen, WHO. Kina är för världen folkrepubliken Kina, inte republiken Kina som är Taiwans officiella namn.

Men samtidigt som USA är nära sammanflätat med folkrepubliken Kina på många områden har man gett löfte om att leverera vapen till Taiwan så att ön har tillräckligt självförsvar. Den stora frågan ingen vet svaret på och som en amerikansk president måste avgöra är om amerikanska trupper skulle försvara ön om den attackeras och därmed dras in i en väpnad konflikt mellan två kärnvapenmakter.

– Vi är inte säkra på om USA skulle komma till undsättning eller inte. Det skapar en oklarhet. Därför har vi egna militära övningar, säger Alexander C. Luang, professor vid universitetet Tamkang och ordförande för Council on strategic and wargaming studies.

Frågan är om USA skulle riskera liv och plöja ner ekonomiska resurser för att försvara Taiwan. Å andra sidan riskerar USA förlora sitt inflytande i regionen om demokratin Taiwan tas över av kommunistpartiet. Och hur skulle resten av världen se på USA som världsledare om man inte kommer till undsättning för en utvecklad demokrati som Taiwan?

Stridsvagnar sköt mot simulerade mål under en taiwanesisk militärövning nära Taichung City, 16 juli 2020. Foto: Yin-Shan Chiang/TT

Samtidigt är Kinas befrielsearmé bättre rustad än någonsin. Enorma resurser har lagts på att bygga upp militären och upprustningen fortsätter. De senaste fem åren har 90 nya stridsfartyg och ubåtar presenterats. Det är klart fler än vad USA har i området. Landet har missiler som kan nå Taiwan och amerikanska marinbaser i Japan, Sydkorea och Guam. I krigsspel där en attack mot Taiwan simuleras har nu USA börjat förlora.

Men det finns baksidor med en militär attack även för Kina. I år fyller det kinesiska kommunistpartiet 100 år. Dess legitimitet vilar inte bara på att Kina blir rikare, utan också på att det är stabilt. Ett krig med risk för stupade soldater riskerar att äventyra både ekonomin och stabiliteten.

Att invadera bergiga Taiwan med en kort kustremsa är också en militär utmaning som medför risker.

Å andra sidan börjar det bli bråttom om den kinesiska ledaren Xi Jinping, som en del bedömare tror, ska nå målet om en återförening under sitt ledarskap. I sitt nyårstal 2019 kopplade 67-årige Xi Jinping en återförening med Taiwan med Kinas mål att bli en ledande stormakt. Han har också sagt att det här inte är en fråga som kan förbli olöst från generation till generation.

En ubåt tillhörandes Kinas befrielsearmé deltog i en en uppvisning i april 2019. Foto: TT

Från USA:s sida handlar det nu om att försöka avskräcka Kina från att attackera Taiwan, bland annat genom att visa sig stark med allierade. Ett exempel på det är när USA:s och Japans försvarsministrar nyligen gick ut och meddelade att de ska samarbeta nära om det blir en militär konflikt mellan Taiwan och Kina.

Joe Biden har också sagt att USA:s stöd till Taiwan är bergfast. För att manifestera det har USA genomfört flygövningar i Sydkinesiska havet.

I Kina har missnöjet med Taiwan ökat sedan Tsai Ing-wen blev president. Hon blev omvald förra året på ett Kina-kritiskt budskap och har dessutom etablerat nära relationer med USA, till Pekings förtret. Hon har ökat Taiwans försvarsbudget och den inhemska produktionen av militär utrustning. Samtidigt måste hon gå en ständig balansgång. Om hon skulle förespråka ett oberoende Taiwan skulle den kinesiska reaktionen komma direkt och den skulle vara skarp.

Taiwans president Tsai Ing-wen. Foto: Ceng Shou Yi/TT

Hur är då chanserna till en fredlig återförening? Kina har inte gett upp den tanken. Med piska och morötter försöker regimen pressa Taiwan. Den lockar med Kinas stora marknad. Eller straffar. För inte länge sedan blockerade Kina all import av ananas från Taiwan. Den kinesiska marknaden står för över 90 procent av exporten.

Men aktionen misslyckades och Taiwan gick stärkt ur blockaden. Tsai Ing-wen gick ut med uppmaning till folket att köpa ananas, i sociala medier sattes en kampanj igång som fick stöd av USA och Kanada. Människor la upp bilder där de köpt ananas från Taiwan. Det blev en pr-seger.

En annan kinesisk taktik är så kallade gråzonsoperationer. Det vill säga att Kina visar upp sin militära styrka allt närmare Taiwan som ett sätt att skrämmas. 2020 åkte 380 stridsflygplan in i Taiwans luftförsvarszon och i april i år noterades fler inflygningar i zonen, 25, än någon enskild månad någonsin. Tanken är att försöka trötta ut Taiwans försvar och sätta psykisk press på invånarna i Taiwan.

I slutet av mars sa försvarsministeriet i Taiwan att inflygningarna i flygförsvarszonen nu är så vanliga att man inte längre möter varje flygplan utan spårar dem med missiler. Det tar resurser och ökar riskerna för en missberäkning. För Kina är det här ett sätt att så frön av kaos och splittra samhället.

Taiwanesiska sjömän paraderar framför fartyget Feng Chia under en ceremoni 2018. Foto: Chris Stowers/AFP

– Det handlar om att skrämma Taiwan, sänka folkets och militärens självförtroende och nöta ner logistiken och försvarsresurserna. På så vis försöker Kina försäkra Taiwan om att vi aldrig kan vinna på lång sikt, säger Alexander C. Luang.

I linje med den taktiken har också det kinesiska flygvapnet hållit övningar runt ön. Men enligt Alexander C. Luang fungerar Kinas taktik att skrämmas dåligt.

– Det ökade militära trycket har bara skapat mer hat, inte rädsla, mot Kina i Taiwan. Tvärtemot det som är Kinas mål.

I tidningen the Economist beskrevs nyligen Taiwan som den ”farligaste platsen på jorden”. Den typen av tankar förtränger de flesta invånare i Taiwan, enligt Alexander C. Luang.

– Majoriteten tror inte att Taiwan skulle vinna ett krig mot Kina, så varför oroa sig, säger han.