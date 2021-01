Gruvarbetare räddad efter 14 dagar under jord

Mannen befann sig i en annan sektion av gruvan än de andra arbetarna och uppges vara ”extremt fysisk svag”. Bilder från det statliga tv-bolaget CCTV visar hur han invirad i en filt – med ögonbindel för att skydda mot dagsljuset – förs iväg med ambulans.

En underjordisk explosion den 10 januari stängde in 22 gruvarbetare flera hundra meter under markytan. Förra veckan fick räddningsarbetare kontakt med elva av dem cirka 580 meter under jord och har kunnat skicka ned mat och förnödenheter. En av gruvarbetarna i den gruppen har sedermera avlidit.

Räddningsarbetarna befarar att det kan ta ytterligare två veckor att gräva sig fram till gruppen. Insatsen är en kamp mot klockan då vattennivån stiger sakta men säkert i schakten.

De resterande tio gruvarbetarna har ännu inte kunnat kontaktas och hoppet om att hitta dem vid liv minskar för varje timme som går.

Dödliga gruvolyckor förekommer ofta i Kina, bland annat på grund av bristande efterlevnad av arbetsmiljöregler. I slutet av december omkom 23 personer som hade blivit instängda i en kolgruva i staden Chongqing.

Kolgruvor har varit överrepresenterade i de allvarliga arbetsplatsolyckorna och myndigheterna har försökt pressa ned dödstalen. Under 2020 miste 225 arbetare livet i 122 olyckor i kolgruvor, en minskning med närmare 29 procent jämfört med 2019, enligt den statliga nyhetsbyrån Nya Kina.