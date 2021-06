”Fladdermuskvinnan” förnekar läcka från labbet i Wuhan

Shi Zhengli har doktorstitel och är biträdande chef för Wuhans virologiska institut som pekats ut som en möjlig startpunkt för coronapandemin. Något det inte i dag inte finns några bevis för. Institutet skapades efter den dödliga sarsepidemin som drabbade Sydostasien i början av 2000-talet.

Shi själv har fått smeknamnet ”fladdermuskvinnan” efter att i åratal ha samlat in virus från olika fladdermusgrottor. Hennes grupp har under åren samlat in fler än 10.000 prover från fladdermöss. Och just detta har gjort att Shi anklagats för att ha spridit viruset genom riskfyllda experiment eller genom att någon på labbet smittats och sedan spridit viruset vidare.

På tisdagen publicerade New York Times en kortare intervju med Shi där hon med emfas förnekar att viruset skulle ha kommit från Wuhanlaboratoriet. Och hon ifrågasätter hur hon ska kunna visa sin och laboratoriets oskuld när det gäller hur smittan spridits:

– Hur i hela världen skulle jag kunna visa bevis för något när det inte finns några bevis?, säger Shi i intervjun som sedan fortsätter via sms:

”Jag förstår inte hur världen har blivit, här fortsätter man att kasta skit på en oskyldig forskare.”

På frågan om Wuhanlaboratoriet hade tillgång till coronaviruset innan pandemin bröt ut svarar Shi ”nej”.

New York Times konstaterar dock att Kinas motvilja att tillåta en oberoende utredning kring hur labbet arbetat gör hennes svar svårt att kontrollera. De enda utomstående som har fått tillgång till labbet var en grupp forskare från Världshälsoorganisationen WHO som i en rapport från i mars i år slog fast att en läcka från själva labbet var ”extremt osannolik”.

Men WHO-gruppen fick bara begränsad tillgång till laboratoriet och rapporten har av många ansetts grundad på för lite fakta.

Det står dock klart att Wuhans djurmarknader sålde flera arter som alla var möjliga spridare av ett virus från djur till människa strax innan utbrottet i Wuhan ägde rum.

57-åriga Shi Zhengli själv beskrivs som en lysande forskare som fick sin doktorstitel efter studier vid universitetet i Montpellier i Frankrike 2000.

Läs också:

”Fladdermuskvinnan” kan ha nyckeln till virusgåtan