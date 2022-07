Kinesiska raketen har störtat i Indiska oceanen

Klockan 18.45 svensk tid gick den kinesiska bärraketen in i jordatmosfären och störtade i havet mellan Borneo och Filippinerna, skriver New York Times som citerar Kinas rymdorgan och US Space command.

Raketen, som var av typen Långa marschen 5B, gick in över Sarawak i Malaysia för att sedan fortsätta ned i havet eller möjligen på land på Borneo. Det finns ännu inga rapporter om några delar skulle ha nått land.

Under raketstegets sista varv runt jorden passerade det över stora delar av sydvästra USA och norra Brasilien innan det rundade sydligaste Afrika för att tjugo minuter senare störta när det nådde Borneo.

Flera filmer som visar vad som verkar vara raketen när den brinner upp i atmosfären har publicerats i social medier.

https://twitter.com/nazriacai/status/1553424586624335872

Texten uppdateras.

Läs också:

Kinesiska raketdelar kan falla över Europa