Kinesiska regimens uppmaning inför nyåret: Res inte

”Res inte”. Det budskapet trummar den kinesiska regimen in inför den kinesiska vårfestivalen som inleddes i torsdags och pågår i flera veckor. Höjdpunkten inträffar 12 februari när vi enligt det kinesiska horoskopet lämnar råttans år och går in i oxens. Banderoller är uppsatta i Peking med varnande meddelanden som ”du kan smitta dina föräldrar” och arbetsgivare uppmanas erbjuda sina anställda bonusar om de väljer att stanna.

Att firandet ställs in är ett bakslag för Kinas nära 300 miljoner migrantarbetare. Det kinesiska nyåret, Chunyun på kinesiska, är för många enda gången på året som de kan resa hem och träffa sin familj.

Men ett antal klusterutbrott i Kina har väckt oro hos myndigheterna om att nyårshelgen blir ett superspridarevenemang.

I år blir första gången någonsin som Zhang Cheng inte firar nyår med sina föräldrar i provinsen Heilongjiang. Myndigheterna har uppmanat migrantarbetare att i år skippa den traditionella resan hem under det kinesiska nyåret. Foto: Marianne Björklund

– Det här blir första gången någonsin som jag inte firar nyår med mina föräldrar.

Det säger Zhang Cheng, 22, som kommer från den norra provinsen Heilongjiang, en av de hårdast drabbade av det senaste utbrottet.

Att stanna i Peking där hon jobbar på ett försäkringsbolag var inget lätt beslut. Hon kommer gå miste om de ”röda paket”, kuvert med pengar, som traditionellt delas ut till yngre familjemedlemmar vid nyår och hon saknar sin familj. Men hennes mamma övertygade henne om att inte resa.

– Min pappa ville att jag skulle åka hem ändå. Men min mamma som är läkare bestämmer och hon tyckte jag skulle stanna i Peking. Om jag hade åkt hem hade jag ändå inte kunnat träffa henne eftersom situationen på sjukhuset hon jobbar på är ganska allvarlig.

Yu Weitao och Zhang Cheng har bestämt sig för att stanna i Peking över det kinesiska nyåret. Därmed följer de myndigheternas rekommendation om att inte resa under högtiden som brukar kallas världens största folkförflyttning. Foto: Marianne Björklund

Zhang Cheng och hennes kollega Yu Weitao jobbar på ett försäkringsbolag. Yu Weitao från provinsen Shandong i östra Kina tycker han har ett ansvar att inte förvärra smittspridningen.

– Jag kommer kanske vara lite ledsen på själva nyårsafton. Men det är viktigt att inte riskera smitta andra.

Hans ord uppskattas säkert av myndigheterna som med piska och morötter försöker få människor att stanna där de är.

De som trots allt reser måste uppvisa ett högst sju dagar gammalt negativt covid-test. Dessutom krävs av de flesta att de sitter två veckor i hemkarantän när de anländer till sin hemstad. Sedan väntar tuffa kontroller när de återvänder till någon av de storstäder där de arbetar.

Resenärer i kö i Peking, 28 januari 2021. Foto: TT

Åtgärderna har införts efter att antalet nya smittade i Kina de senaste veckorna varit runt 100 per dag. Det är lågt i ett land med en befolkning på 1,4 miljarder invånare, men fler än i våras. Och regimen vill undvika en situation liknande den förra året då i stort sett allt lågt nere. Därför har nu flera städer i de norra delarna av landet där smittspridningen är som störst isolerats. Myndigheterna genomför masstester så fort något fall upptäcks.

Samtidigt erbjuder flera städer och företag bonusar till de som väljer att inte resa. I provinsen Zhejiang får exempelvis alla migrantarbetare som väljer att stanna 1.000 yuan. Företag lockar med subventionerad mat och aktiviteter på orten – som gratis vinterläger för barnen. Andra ger subventionerade hälsokontroller. Det kan vara lockande för migrantarbetare som inte får skriva sig i städerna de jobbar, och därför därför går miste om välfärdsförmåner som subventionerad vård och arbetslöshetsförsäkring.

Läraren Zhou Rum kommer tvingas till två veckor i hemkarantän när hon anländer till sina föräldrar i provinsen Liaoning. Men hon tycker det är värt det. Det här är enda gången på året hon kan träffa dem. Foto: Marianne Björklund

Zhou Rum sitter på sin resväska i vårsolen utanför järnvägsstationen i centrala Peking och surfar på mobilen. Hon tillhör dem som trotsar myndigheternas uppmaning och reser hem till sina föräldrar i Liaoning i nordöstra Kina ändå. Väl på plats kommer hon tvingas sitta i hemkarantän i två veckor och inför resan har hon tvingats testa sig för covid-19.

De hårdare restriktionerna fick henne att tveka.

– Men jag har inte varit hemma på ett år och det här är enda chansen jag har under året att träffa min familj.

Hur det blir när hon kommer tillbaka till Peking där hon är lärare för autistiska barn är osäkert.

– Allt är ett enda stort frågetecken. Jag har ingen aning om hur situationen i Peking och på skolan kommer att se ut när det är dags att åka tillbaka, så jag har inte köpt någon returbiljett ännu.

Bild 1 av 2 Normala år skulle det råda trängsel utanför järnvägsstationen i centrala Peking inför det kinesiska nyåret. I år är det ödsligt tomt. Myndigheterna har uppmanat människor att inte resa. Foto: Marianne Björklund Bild 2 av 2 Betydligt fler resenärer på tågstationen i östra Hangzhou den 3 maj 2019. Foto: Zhejiang Daily/TT Bildspel

I normala fall skulle folk vid den här tiden på året ha knuffat sig fram på järnvägsstationen med händerna fulla av kassar med presenter. Men i år ekar det stora torget utanför stationen ödsligt tomt. Ett hundratal resenärer drar sina rullväskor mot ingången. Antalet vakter och sopgubbar är nästan lika många. Det kinesiska transportministeriet räknar med att antalet resor över nyåret blir 1,2 miljarder, 60 procent färre än 2019.

Det är andra året i rad som det traditionella nyårsfirandet ställs på ända. Förra året stängde elvamiljonersstaden Wuhan ner bara några dagar innan nyårsafton. Kort därefter ställdes resor in i hela landet. Men flera hundra miljoner hann åka, vilket förmodligen bidrog till att sprida viruset som sedan dess flugit över hela jorden och tagit över två miljoner människors liv.

– Flera av mina kollegor väljer att inte åka hem. De är rädda för att de blir fast i sin hemby om Peking skärper restriktionerna, säger frisören Li Songran, 20, från provinsen Liaoning.

Frisören Li Songran kunde inte motstå föräldrarnas tjat om att åka hem till nyår, trots att myndigheterna uppmanat kineser att stanna där de är. Han konstaterar att det var ovanligt lätt att hitta tågbiljetter i år. Foto: Marianne Björklund

Själv kunde Li Songran, som flyttade till Peking för sex månader sedan, inte motstå föräldrarnas tjat om att han skulle åka hem. Det var ovanligt lätt att få biljett, konstaterar han. Han räknar med ett annorlunda nyårsfirande.

– De säger ju att vi inte ska samlas i större grupper så några större fester blir det nog inte.

I sociala medier är en del migrantarbetare upprörda över att nyårsfirandet tas ifrån dem. Redan sedan tidigare känner de att de behandlas som andra klassens medborgare, nu klagar de på att de drabbas av hårdare regler än de som är födda i storstäder. Restriktioner för de som reser till mindre städer på landsbygden är hårdare än för dem som åker till storstäder.

En del är dock lättade över att ha en anledning att inte åka hem. Nyårshelgerna kan också innebära en press på unga från föräldrar som frågar när de ska gifta sig.

Yu Weitao från provinsen Shandong kommer inte som han brukar åka hem till det kinesiska nyåret i år. I stället följer han myndigheternas rekommendationer och stannar i Peking. Foto: Marianne Björklund

– Det är en tradition att kinesiska föräldrar tjatar om giftermål. Men själv tycker jag inte det är så konstigt att vara ogift, säger Yu Weitao, 38.

Kina har fått kritik för att ha reagerat för sent när de första fallen i covid-19 upptäcktes i Wuhan. Regimen hindrade länge experter från Världshälsoorganisationen, WHO, att komma till landet och undersöka virusets ursprung. Först för två veckor sedan landade ett team från WHO i Wuhan och på torsdagen släpptes de ut ur sin karantän.

Zhang och Yu är försiktiga att uttala sig om kritiken.

– Det är svårt att veta hur det startade. Det enda vi vet är att det är lugnare nu och att fler och fler får vaccin. Det är positivt, säger Zhang.

Om de kan åka hem till nyår som vanligt nästa år vågar de inte säga bestämt.

– Jag hoppas det. Men eftersom det har hänt en gång kan det hända igen. Det är bara att gilla läget. Man måste sätta det i perspektiv också. Det är inte så synd om oss som inte kan åka hem jämfört med dem som ligger sjuka i covid, säger Yu.

