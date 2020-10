Nya oroligheter i Kirgizistans huvudstad

Sammandrabbningen sker mellan två rivaliserande politiska grupper som aktiverats av det politiska vakuum landet drabbats av. Slagsmål sågs av AFP:s korrespondent, medan bilar förstördes och skott avfyrades i luften. Politiska ledare kunde föras bort från skådeplatsen i centrala delen av staden.

Bråket bröt ut trots nya besked från presidenten om att han är beredd att avgå.

Beskedet om avgång står i bjärt kontrast till tidigare uttalanden under den politiska kris som lamslagit den forna Sovjetrepubliken sedan förra helgens omstridda val.

Presidentens u-sväng sker i ljuset av en maktkamp mellan rivaliserande politiker som alla gör anspråk på makten. Kirgizistan saknar sedan flera dagar tydlig politisk ledning, efter det att landet kastats in i kaos efter parlamentsvalet i söndags.

Våldsamma demonstrationer har avlöst varandra i huvudstaden. Parlamentsbyggnaden har stormats och landets korruptionsdömde expresident Almazbek Atambajev har fritagits, samtidigt som mängder av svårbedömda uppgifter sipprar ut från alla läger.

Landets mäktiga allierade Ryssland har gått ut och uppmanat säkerhetsstyrkorna att återställa den allmänna ordningen.

”Vi måste återupprätta rättsstaten så snart som möjligt. Efter det att en legitim verkställande makt har godkänts och vi återvänt till ett tillstånd av rättsstyre är jag redo att lämna presidentposten”, skriver Jeenbekov i ett uttalande på presidentkansliets hemsida.

Timmar innan texten lades ut gjorde presidentens presschef ett annat uttalande med rakt motsatt innebörd, i samtal med politiska ledare, där det gjordes klart att någon avgång inte kom på fråga. Jeenbekov själv har inte gjort några offentliga framträdanden sedan oroligheterna bröt ut i måndags.

President Sooronbaj Jeenbekov röstar i valet den 4 oktober. Foto: Vladimir Voronin/AFP

Oppositionspartierna hävdar att söndagens val var riggat genom omfattande röstköp till stöd för partier som står nära Jeenbekov. Det officiella resultatet revs upp redan i tisdags, något som dock inte har lugnat läget i Bisjkek.

Enligt Omurbek Suvanalijev, som gör anspråk på posten som nationell säkerhetschef, har de kirgiziska gränserna stängts.

Suvanalijev, med en lång historia av höga befattningar både inom polisen och regeringen, hade i torsdags ett möte med chefen för ryska säkerhetstjänsten FSB – något som tyder på att Ryssland betraktar honom som en av de centrala aktörerna.

Premiärminister Kubatbek Boronov lämnade in sin avskedsansökan i tisdags, och den populistiske politikern Sadyr Japarov har gjort anspråk på posten som regeringschef sedan han under tumultartade former fritagits från ett fängelse, där han avtjänade ett långt fängelsestraff för gisslantagning.

Japarov godkändes av en majoritet av parlamentsledamöterna i en extrainsatt session som fick hållas på ett hotell, eftersom parlamentsbyggnaden intagits av demonstranter.

På fredagen entledigade president Jeenbekov premiärminister Boronov och hans regering.