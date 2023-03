Klimatdemonstranter kräver stopp för fossila investeringar

– Börjar det snart?

Åttaåriga Juri Sahner står och trampar intill mamma Josephine Sahner. De väntar, liksom flera tusen andra barn och vuxna, på att folksamlingen i Invalidenpark i Berlin ska sättas i rörelse och bli ett demonstrationståg. I dag uppmanar klimatrörelsen Fridays for Future människor över hela världen att protestera mot investeringarna i fossilindustrin.

39-åriga Josephine Sahner, som arbetar som hållbarhetskonsult, säger att det är avgörande för klimatet att resurser omfördelas från fossil till förnybar energi.

– Som bank måste man vara beredd att inte enbart prioritera vinst, utan även hållbarhet, säger hon.

Josephine och Juri Sahner demonstrerar för klimatet i Berlin. ”Det finns ingen grön kapitalism”, lyder budskapet på deras banderoll. Foto: Lovisa Herold

Privatpersoner kan också göra skillnad, genom att se över var man placerar sina pengar, säger Josephine Sahner. Hon rekommenderar hållbarhetsfonder och banker som väljer bort investeringar i bolag med stor klimatpåverkan.

– Man kan också läsa på om vilka företag som orsakar störst utsläpp, och ta reda på vilka banker som finansierar dem, säger hon.

Ledordet för fredagens klimatdemonstration, som genomförs i samtliga världsdelar, är ”Tomorrow is too late” – i morgon är det försent. På sin hemsida skriver Fridays for Future att finansieringen av kol-, olja- och gasutvinning orsakar krig, klimatkris och brott mot mänskliga rättigheter. Organisationen nämner den amerikanska delstaten Texas, där människor tvingas flytta på grund av gasutvinning, och norra Tanzania, där bygget oljeledningen EACOP väcker oro för den lokala vattenförsörjningen, som två exempel.

I Tyskland genomfördes demonstrationer på 250 platser under fredagen. Vid sidan om investeringar i fossilindustrin stod ett annat ämne i fokus.

– Bilen kommer alltid först i Tyskland. Min egen mamma vet inte vad kollektivtrafik är för något, säger 29-åriga Christina, med ett leende.

Den 29-åriga förskolepedagogen Christina bor nära gränsen mellan delstaterna Brandenburg och Berlin. Hon reser helst med cykel och kollektivtrafik, och skulle gärna se att biltrafiken minskade. Foto: Lovisa Herold

Förskolepedagogen, som inte vill uppge sitt efternamn, är en av många demonstranter som är på plats för att kräva att biltrafiken i landet minskar. Under fredagen uppmanade Frank Werneke, ordförande för fackförbundet Verdi, alla medlemmar som arbetar inom kollektivtrafiken att demonstrera tillsammans med Fridays for Future.

”Mer mobilitet kan inte betyda fler bilar”, skriver ordföranden i ett debattinlägg som han och Fridays for Futures talesperson Luisa Neubauer publicerat tillsammans.

Begränsningar av biltrafiken är en känslig fråga i Tyskland. Sedan Carl Benz lanserade den första personbilen år 1886 har fordonet fått en särskild plats i den tyska folksjälen. Den första januari 2022 stod drygt 48 miljoner personbilar på tyska gator. Var åttonde arbetstillfälle i landet är beroende av bilindustrin.

Klimataktivisten Luisa Neubauer har kallats Tysklands Greta Thunberg. På fredagen talade hon vid demonstrationen i Berlin. Foto: Odd Andersen/AFP

Samtidigt ger biltrafiken upphov till skadliga effekter på både miljön, klimatet och människors hälsa. Trafiksektorn står för en tredjedel av Tysklands koldioxidutsläpp. I Berlin tar parkeringsplatser upp en yta som är ungefär tre gånger så stor som alla stadens lekplatser.

29-åriga Christina skulle helst vilja att innerstaden i Berlin var helt bilfri, men konstaterar att det kommer ta tid för många människor att ställa om från bil till kollektivtrafik.

– Det måste ske steg för steg, säger hon.