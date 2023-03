Knarkkungens flodhästar måste flyttas – hotar Colombias ekosystem

Knarkkungen Pablo Escobar styrde knarkmarknaden i Colombia med järnhand under 1970- och 1990-talet med Medellínkartellen. Det gav honom mycket makt och en stor förmögenhet.

Under slutet på 1980-talet spenderade Pablo Escobar en del av sin förmögenhet på att föra in flodhästar från Afrika till Colombia, det rapporterar the Guardian.

Efter hans död 1993 tappades dock greppet om flodhästarna som fick ströva omkring fritt hur de ville i det colombianska området Antioquia. Det ledde inte helt oväntat till att de snabbt ökade i antal, vilket lett till betydande konsekvenser.

Flodhästarna har inga naturliga fiender utan kan föröka sig fritt. I takt med att de blir fler blir deras negativa inverkan på ekosystemet allt större. Flodhästarna förgiftar vattnet med sin avföring, dödar fisk och äventyrar mångfalden i området.

Samtidigt hamnar flodhästarna i clinch med lokalbefolkningen och attacker mot människor har blivit allt vanligare.

2009 försökte landet få bukt med problemet genom att börja avliva flodhästar, men det stoppades efter ett grafiskt foto av avlivningarna spridits och skapat stor ilska. Det görs försök att sterilisera flodhästarna, men de förökar sig snabbare än djuren kan hittas och kastreras.

Flytten av flodhästarna blir nu en sista livräddande åtgärd. Tio flodhästar ska till Mexiko och 60 till Indien. Hela flyttkalaset beräknas kosta 3,5 miljoner dollar, motsvarande 36,5 miljoner kronor.