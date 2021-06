Knesset röstar om brokig regeringskoalition

”Nu händer det!” skriver oppositionsledaren Yair Lapid från mittenpartiet Yesh Atid på plattformen Twitter inför söndagens omröstning.

”En enhetsregering är på väg, för alla israeliska medborgares bästa”, fortsätter han hoppfullt.

Men för att Lapids regeringsdröm ska besannas måste regeringen först passera nålsögat och godkännas av landets lagstiftande församling. En majoritet av knessets 120 ledamöter måste rösta ja under söndagens omröstning för att regeringen ska kunna sväras in.

Det är en brokig opposition som sitter i denna eventuella regering – från yttersta bosättarkanten till islamister. Sammanlagt ska åtta partier samsas i den sköra koalitionen. Godkänns denna blir det första gången i Israels historia som ett arabiskt parti deltar i en sådan regeringskoalition.

Om regeringen svärs in blir det nationalisten Naftali Bennett, techmiljonär tillika ledare för partiet Yamina, som blir landets nya premiärminister under de kommande två åren. Därefter tar Yair Lapid – som tidigare varit finansminister under Netanyahu 2013–2014 – över posten.

Netanyahus Likud-parti har inför omröstningen kampanjat hårt för att förmå knesset-ledamöterna att rösta mot den eventuella regeringen, men än så länge ser inte kraftsamlingen ut att ha gett utdelning.

