Konflikten med republikanen kan stoppa Disneys självstyre i Florida

I slutet av mars skrev guvernören Ron DeSantis under lagen, som förbjuder undervisning om sexuell läggning och könsidentitet för barn under tio år. Under öknamnet ”Säg inte gay”-lagen har förbudet väckt stor debatt i USA och kritiker menar att det stigmatiserar homosexuella och transpersoner.

President Joe Biden har kallat lagen hatisk och flera företag har motsatt sig den – däribland Floridas största privata arbetsgivare Disney Company. Nöjesbolaget vill att förbudet ska upphävas - och har stoppat alla politiska donationer i delstaten.

2020 gav Disney motsvarande nästan tio miljoner kronor till Republikanerna i Florida och uppemot 500 000 direkt till DeSantis, enligt The Guardian.

Bolagets svar har förargat guvernören, som nu hotar att frånta Disney sina privilegier i delstaten. Bland annat har Disney dragit fördel av särskilda skattereduktioner och undantag från viss lagstiftning.

– De är vana att få sin vilja i genom och inte vid att personer ställer sig i deras väg, sade DeSantis efter beskedet.

Disney har tidigare kritiserats för att agera för sent på lagen, något även DeSantis påpekat.

– De verkade inte ha ett problem med det när den gick i genom. Om det har var en sådan skymf, varför sa de inget från början?

Som straff öppnar nu republikanen bland annat för att dra tillbaka Disney rätt till självstyre i Florida.

Området där nöjesparken Disneyworld i dag huserar var i mitten av 1960-talet outvecklat och saknade både el och vatten. När bolaget föreslog projektet gick delstaten med på att skapa ett särskilt skattedistrikt där Disney i dag står för det lokala styret.

Men det kan alltså DeSantis nu sätta stopp för. Han säger att han inte tänker böja sig för ”politiskt korrekta” företagsledare i Kalifornien – där Disney har sitt huvudkontor – utan alltid ser till befolkningens bästa.

Disney World i Florida öppnade för besökare 1971. Foto: AaronP/Bauer-Griffin/Shutterstock/TT

Det håller inte hans motståndare med om. Demokraten Carlos Guillermo Smith i Floridas representanthus menar i stället att guvernörens egna politiska ambitioner eldar på konflikten. DeSantis har pekats ut som en av huvudkandidaterna för det republikanska partiet i presidentvalet 2024.

– Han kommer ställa upp i Republikanernas primärval för att bli USA:s president, vilket är den motiverande faktorn bakom varje beslut han fattar, säger Guillermo Smith till The Guardian.

– Det här hjälper inte Floridaborna tyvärr. Det handlar bara om Ron DeSantis, vad han vill och vad som hjälper hans politiska framtid.

Republikanens talesperson säger att striden med Disney i stället handlar om att delstatsregeringen inte ska dela ut tjänsten till ”politiskt kopplade företag”.