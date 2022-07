Konflikten mellan EU och Storbritannien kvarstår - även med ny premiärminister

Handelsministern Liz Truss, en av kandidaterna att efterträda Boris Johnson, lade i juni fram ett lagförslag där Storbritannien meddelade att man ensidigt ändrar handelsreglerna för Nordirland. Det fick känslorna att svalla i Bryssel.

– Ett brott mot internationell lag, röt EU-kommissionens vice ordförande Maros Sefcovic.

Han förklarade att EU planerar att ta brittiska regeringen till EU-domstolen för brott mot det så kallade Nordirlandsprotokollet. Protokollet är en del av det mödosamt framförhandlade brexitavtal som EU och Storbritannien slöt 2020.

Från brittisk sida heter det i stället att Europeiska unionen är rigid och omedgörlig när man inte vill ändra i avtalet. Just protokollet är främsta anledningen till att förtroendet mellan EU och Storbritannien har underminerats under Boris Johnsons tid som premiärminister, enligt professor Simon Usherwood vid brittiska The Open University.

Utrikesminister Liz Truss, en av kandidaterna att efterträda Boris Johnson. Foto: Daniel Leal/AFP

– Samarbetet som varit runt Ukraina har inte lyckats dölja de riktiga problemen med Nordirland och om Storbritannien är en seriös motpart till EU, säger han.

Kommer relationen att förbättras med en ny premiärminister?

– Nej, är det korta svaret, säger Simon Usherwood.

Han noterar att ingen av kandidaterna talar om att dra tillbaka lagförslaget om Nordirland. Suella Braverman, i dag justitieminister för England och Wales, vill att Storbritannien även lämnar ett annat internationellt samarbete, Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

– Alla tecken tyder på att nästa ledare för de konservativa kommer vara lika problematisk för EU som Boris Johnson har varit, säger Usherwood.

Lika säker är professor Anand Menon, vid King's College i London och chef för akademikernätverket UK in a Changing Europe.

– Opinionen i konservativa partiet lutar mot att hålla en tuff linje mot EU, säger han.

En tuff linje betyder, enligt Menon, att lagförslaget om nya regler för Nordirland röstas igenom i parlamentet, vilket sannolikt blir under hösten.

Men det kan leda till ett handelskrig mellan Storbritannien och EU?

– Det är möjligt. Vi vet att EU kommer med motåtgärder, men vi vet inte hur en framtida brittisk regering svarar på dem, säger Anand Menon.

Anand Menon, professor vid King's College i London och direktör för akademikernätverket UK in a Changing Europe. Foto: Jack Latimer

Varken Usherwood eller Menon tror att frågorna runt brexit blir särskilt heta i debatten mellan kandidaterna. Debatten kommer i stället handla mer om att framställa sig som att givetvis vara för brexit. Det gäller även till exempel Liz Truss, som röstade för att stanna i EU vid folkomröstningen 2016.

– Det blir intressant att höra om en person som Tom Tugendhat säger att han ångrar att han röstade för att stanna i EU, säger Anand Menon.

Tugendhat är i dag ordförande i parlamentets utrikesutskott. I sociala medier är han redan misstänkliggjord för att vara EU-vän. Han har både brittiskt och franskt medborgarskap, hans mamma är fransyska och hans fru är från Frankrike.

Simon Usherwood tror till och med att relationerna mellan EU och Storbritannien riskerar att försämras ytterligare.

– Oavsett vem som vinner kommer den personen att ha gjort stora utfästelser under sin valkampanj. Den nya premiärministern kan driva igenom lagförslaget om Nordirland och få ett handelskrig som regeringen egentligen inte vill ha. Men de måste visa att de står upp för Storbritannien, säger han.

EU-kommissionens vice ordförande Maros Sefcovic sade vid en presskonferens den 15 juni att EU planerar att ta Storbritannien till domstol för det s k Nordirlandprotokollet. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Usherwood konstaterar också att flera av kandidaterna vill att staten lägger sig i mindre och vill ta bort onödiga bördor för företagen.

– Då hamnar du snart i frågan om regelverken mellan EU och Storbritannien är anpassade till varandra för att konkurrensvillkoren ska vara likvärdiga, säger han.

Likvärdiga konkurrensvillkor är också en del av brexitavtalet.

Slår en ny premiärminister in på en genomgripande neoliberal agenda, där företag slipper snåriga bestämmelser, ser Usherwood en uppenbar risk för att det kan leda till nya fall i EU-domstolen.

Kandidaterna att efterträda Boris Johnson Tidigare finansminister Rishi Sunak är just nu favorit att efterträdare Boris Johnson som partiledare och premiärminister, enligt brittiska vadslagningsfirmor. Övriga kandidater är: Penny Mourdant, biträdande handelsminister Liz Truss, utrikesminister Tom Tugendhat, ordförande i parlamentets utrikesutskott Jeremy Hunt, utrikesminister i Theresa Mays regering Kemi Badenoch, tidigare jämställdhetsminister Sajid Javid, tidigare hälsominister och finansminister Grant Shapps, transportminister Suella Braverman, justitieminister för England och Wales Nadhim Zahawi, tidigare finansminister Rehman Chishti, minister i utrikesdepartementet. Visa mer

