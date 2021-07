Köpcentret som var Sowetos stolthet ligger i ruiner

72 döda under upploppen

På tisdagskvällen meddelade den nationella polisen Saps att totalt 72 personer dött under upploppen. 27 av dessa dödsfall inträffade i KwaZulu-natal (KZN) och 45 i Gautengprovinsen där Johannesburg och Pretoria. Hälften av dödsfallen misstänks vara mord och hälften misstänks ha inträffat under panikartade rusningar som inträffat under upploppen. Totalt har polisen gripit 549 personer i KZN och 683 personer i Gauteng.

Källa: Saps