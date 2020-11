Kraftig ökning av dödsfall med covid-19 i Europa

En rad europeiska länder ser nu ett stigande antal döda och en snabbt ökande smittspridning, det visar siffror från Johns Hopkins-universitetet och Worldometer som båda följer smittan. Globalt ökade antalet covid-19-fall med 8 procent jämfört med veckan före och antalet nya dödsfall med hela 21 procent, enligt världshälsoorganisationen WHO.

Och det är i Europa som dödsfallen ökar dramatiskt. Jämfört med USA vårdas dubbelt så många på sjukhus i Europa om man tar hänsyn till befolkningen.

Enligt WHO ökade antalet avlidna under den senaste veckan till följd av sjukdomen med 44 procent i Europa jämfört med veckan före. Det kan jämföras med 30 procent i Afrika och östra Medelhavsregionen med 23 procent under samma period.

Flera länder, inklusive Sverige, visar nu snabbt stigande antal smittade och avlidna till följd av covid-19 och i Litauen förbereder myndigheterna nu ett tillfälligt sjukhus med 700 bäddar för att klara den snabbt ökande belastningen på sjukvården.

Också Tyskland, som klarade sig relativt bra under pandemins inledning, visar nu ett stigande antal smittade och avlidna. På tisdagen rapporterades ytterligare 203 vilket ger 11.920 avlidna totalt.

På onsdagen konstaterade förbundskansler Angela Merkel att trots nyheten om att ett vaccin snart kan vara på väg måste den tyska befolkningen förbereda sig på en ”svår vinter”:

– Vi måste förvänta oss att den andra vågen blir värre och vi kommer att få fullt upp med smittan under hela vintern, sa Merkel enligt Die Welt.

Tjeckien hade på onsdagen 26,1 smittade per 100.000 invånare vilket är mest i Europa enligt den europeiska mittskyddsmyndigheten ECDC, följt av Belgien med 21,4. Sverige har 0,9.

Tjeckiens smittkurva skiljer sig från de flesta andra europeiska länders. Under pandemins inledning, när de flesta länder drabbades hårt, smittades och avled mycket få. I dag har landet registrerat 429.880 fall och sammanlagt 5.323 avlidna.

Belgien, som drabbades mycket hårt med tusentals dödsfall i början av pandemin redovisar under onsdagen 345 nya dödsfall och siffrorna liknar nu de som redovisades när den värsta toppen från i våras var på väg nedåt. Värst drabbat är Liègeområdet men över hela landet ökar nu inläggningarna på sjukhus och på onsdagen var 1.474 av landets 2.000 intensivvårdsplatser fulla.

Situationen är svår också i en rad andra länder.

Frankrike

Med 328 döda rapporterade på onsdagen, 857 avlidna på tisdagen och 548 på måndagen har de franska dödssiffrorna varierat starkt i veckan. 42.535 personer har hittills avlidit. Antalet inlagda på intensivvårdsavdelningar ökar och ligger nu på 4.803 och situationen är svår. På tisdagen redovisades ytterligare 35.879 nya smittade mot gårdagens 22.180. Den franska regeringen har sagt att landets befolkning inte kommer att kunna fira jul som normalt men, om hårda åtgärder vidtas nu, kan det vara möjligt att träffa sina närmaste, sa hälsominister Olivier Véran.

Italien

Italien passerade på onsdagen en miljon smittade och dödsfallen fortsätter att stiga från 356 på måndagen till 580 på tisdagen och 623 på onsdagen. Just nu vårdas dessutom 2.971 patienter inom intensivvård. Ytterligare 35.098 nya smittade redovisades på tisdagen och 32.961 på onsdagen.

Det är fortfarande landets nordligaste del, med storstaden Milano, som är värst drabbat.

Storbritannien

Storbritannien visar en fortsatt uppgång och antalet avlidna steg från måndag till tisdag från 194 till 857 och på onsdagen tillkom ytterligare 595. Just nu vårdas 1.268 patienter på intensivvårdsavdelningar och under onsdagen registrerades ytterligare 22.950 nya fall av covid-19-smittade. Fler än 50.000 människor har nu avlidit till följd av viruset.

I ett försök att stoppa smittspridningen kommer samtliga studenter som reser hem för julen att testas innan de får resa.

Spanien

I Spanien steg dödstalen från 170 på måndagen till 411 nya avlidna på tisdagen. Just nu vårdas 3.064 patienter på iva och på tisdagen redovisades ytterligare 17.395 nya fall.

Spanien inför nu ett obligatoriskt covid-19-test från och med den 23 november för dem som kommer från länder som bedöms som högriskområden. Alla som reser in i landet måste kunna visa upp ett högst 72 timmar gammalt negativt test.

Slovakien

Slovakien som har testat en stor del av sin befolkning har liksom många andra länder sett ett ökande antal dödsfall sedan mitten av oktober och har nu över 79.000 smittade. Samtidigt har landet klarat sig relativt lindrigt med sammanlagt 414 döda. På tisdagen registrerades 24 nya avlidna mot 15 på tisdagen.

Slovakiens regering förlänger de undantagslagar som gällt sedan början av oktober till resten av året och från den 15 november blir det förbjudet att träffas i större grupper än sex personer om de inte tillhör det egna hushållet.

Ukraina

Ukraina visar en stadigt ökande smitta utan att ha upplevt en första våg. På onsdagen redovisades 191 nya dödsfall och rekordmånga 10.611 nya smittade de senaste 24 timmarna. 350 av de smittade var barn, konstaterar landets hälsominister Maksym Stepanov för ukrainska Interfax. 1.453 personer vårdas på sjukhus.