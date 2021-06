Kraftigt minskad smittspridning i många EU-länder

Efter en tung vår pekar det mesta åt rätt håll när det gäller coronautvecklingen i EU-länderna. Antalet fall minskar vecka för vecka i alla länder utom tre. 12 av de 27 medlemsländerna har nu färre än 100 nya fall per 100.000 invånare de senaste två veckorna. De flesta länderna har lättat på restriktionerna inför sommaren.

Allra bäst är läget i Malta med bara 10 fall per 100.000 invånare, följt av Rumänien med 28 och Finland med 41, enligt ECDC:s veckostatistik.

Sverige, som kom in sent i den tredje vågen, hör fortfarande till de länder som har den högsta smittspridningen, men nedgången har varit snabb. Sverige har 227 fall per 100.000 invånare, något färre än Danmark som har 239 och därmed den högsta smittspridningen i Norden. När läget var som värst i våras hade Sverige mer än 1.000 fall per 100.000 invånare.

Värst är smittspridningen i Litauen, trots en kraftig minskning även där jämfört med förra veckan. Litauen har nu 312 nya fall per 100.000 invånare och följs närmast av Nederländerna (278 nya fall), Lettland (268) och Belgien (252).

Totalt är Frankrike det land i EU som haft flest bekräftade covid-19-fall under pandemin, mer än 5,7 miljoner. Italien har flest antal döda, 126.046. Storbritannien, som lämnade EU tidigare i år, har dock drygt 128.000 avlidna i sviterna av covid-19. Flest döda i förhållande till befolkningsstorleken har Ungern, med 305 döda per 100.000 invånare.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell beror ljusningen på att många människor blivit vaccinerade och den varmare årstiden.

– Trenden är tydligt nedåtgående i Europa. Vi är nere på nivåer där vi inte varit på väldigt länge, sa han på torsdagens pressträff.

När det gäller vaccinationerna har 46,9 procent av EU- och EES-ländernas vuxna medborgare fått minst en dos, 23 procent är fullvaccinerade. Längst har Ungern kommit, där 63 procent fått minst en dos och 46 procent är fullvaccinerade. I Island har 60 procent fått åtminstone en dos och i Finland knappt 57 procent. I Sverige har 47 procent fått minst en dos.

Sämst går vaccinationsprogrammet i Bulgarien och Rumänien där bara 14 respektive 27 procent har fått minst en dos.

Även utanför Europa har läget förbättrats. I Indien, som varit motor i smittspridningen under våren, har nedgången av antalet fall varit påtaglig de senaste veckorna. Den 6 maj kulminerade den andravågen med 414.000 registrerade fall. På fredagen var siffran 132.000. Smittspridningen är åter högst i Sydamerika.