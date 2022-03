Kriget avkräver Israel beslut – men regeringen vill helst slippa

Från första stund blev kriget en svår utmaning, politiskt och känslomässigt, för den judiska staten. De allra flesta av sionismens pionjärer anlände från Ryssland eller Ukraina, och i dagens Israel lever en och en halv miljon personer som anlänt därifrån sedan 1989. De historiska sambanden sattes genast i skarp kontrast av ländernas bägge presidenter, som drog drastiska och osakliga paralleller till nazismen och Förintelsen. Vladimir Putin har kallat Ukrainas regim ”nazistisk” och Volodymyr Zelenskyj har jämställt Rysslands framfart med nazisternas.

När Zelenskyj framträdde inför Israels parlament i söndags stärkte han inte Ukrainas sak där. I sitt Knesset-tal via länk jämförde han på nytt, trots Israels tidigare protester, ukrainarnas belägenhet i dag med judarnas under nazismen. Detta har väckt ont blod också i kretsar där man pläderar för aktivt stöd åt Ukraina. Zelenskyj gjorde ont värre då han därefter skildrade ukrainarna som judarnas beskyddade och räddare under deras svåraste stund. Det är sant att flera ukrainare riskerade livet för att bistå judiska landsmän under den nazistiska ockupationen, men många fler deltog i utrotningen. ”Judars och ukrainares historia är sammanflätad”, sade Zelenskyj, med rätta. Men inte på det idylliska vis presidenten lät påskina.

Zelenskyj har under kriget riktat mycket omild kritik mot Israel, dels för att det inte försett Ukraina med sina luftvärnssystem, och framför allt för att landet ännu inte anslutit sig till västländernas sanktioner mot Ryssland.

Som DN meddelat sade Zelenskyj i början av kriget att minnesmärket över mördade judar i Babij Yar utanför Kiev träffats av ryska projektiler och skadats. Ett reportage-team från tidningen Yediot Ahronot nådde Babij Yar och konstaterade att monumentet var oskatt, vilket väckte indignerade reaktioner mot Zelenskyj i Israel. I sin iver att påverka israelisk opinion och beslutsfattare uppgav Zelenskyj att också andra judiska vallfartsorter och historiska platser skadats.

De många direktflygen mellan Israel och Ryssland har ställts in på grund av sanktionerna. Resande mellan länderna flyger via Istanbul, med Turkish Airlines. Israeler med släktingar i Ryssland berättar att dessa störtats i akut ekonomiskt trångmål, men det går inte längre att skicka dem pengar eftersom dessa system ligger under sanktioner. Kurirer reser från Israel med kontanta dollar i bagaget, för direkt utdelning i Ryssland.

Bristen i Ryssland kan komma att få dramatiska följder för Israel på litet längre sikt. Allt fler ryssar flyr sitt land, men de har svårare än ukrainare att få uppehållstillstånd i västländer. Men Israel, i och med ”lagen om återvändandet”, måste ta emot alla personer som kan ge belägg för judisk härstamning – inte bara personer som räknas som judar enligt rabbinsk lag. Detta kan betyda en massiv våg av invandring, på flera hundratusen personer – något som välkomnas här på vissa håll, men långtifrån alla.

Ovanpå dessa utmaningar måste Israel hantera en allt hetare potatis. Hittills har västmakterna visat förståelse för Israels ovilja att agera mot Ryssland. Men deras tålamod är inte oändligt. Om ryska oligarker för rikedomar till Israel för att rädda dem från konfiskation så kommer detta inte att accepteras, sade biträdande utrikesministern Victoria Nuland häromdagen.