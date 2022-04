Kriget närmar sig Odessa – nu hotas en tusenårig judisk kulturhistoria

120 judiska pojkar från Odessa evakuerades till Berlin för ett par veckor sedan.

En handfull blev kvar.

Nu sitter en av dem, Georgij Ochremenko, i det utrymda barnhemmets ödsliga bibliotek och pluggar juridik.

Det är sen onsdagseftermiddag. När flyglarmet går vid halv fem skyndar sig barnhemmets föreståndare Chaja Wolff ned i en kaklad katakomb. Georgij sitter stoiskt kvar på övervåningen med blicken fäst i sin laptop.

Georgij Ochremenko studerar till att bli jurist vid Odessas judiska universitet. När flyglarmet går genomför Georgij en online-tenta i skatterätt. Foto: Lotta Härdelin

Det pågår online-tentamen i skatterätt vid Odessas judiska universitet och ingen rysk missil i världen kan stoppa den här studenten från att erövra sin examen. Georgij Ochremenko ska ingenstans.

– Odessa är min stad, säger han. Jag stannar.

Inför kvällsbönen svidar han om till en tröja med trycket ”Destiny”.

I synagogan runt hörnet vaggar han fram och tillbaka när han ber stående vid bänken.

Odessa är en judisk stad.

Barnhemsföreståndaren Chaja Wolff söker skydd i källaren när flyglarmet går. Foto: Lotta Härdelin

Vid andra världskrigets utbrott var en tredjedel av Odessas befolkning judisk. Under kriget dödades totalt 128 000 judar (enligt den lokala historikern Oleksandr Babytj). Men det judiska arvet präglar fortfarande Odessa. Hamnstaden är kosmopolitisk.

Tonen är sorglös. Inte minst här i den labyrintiska stora synagogan.

Rabbinen Avraham Wolff berättar om evakueringen av de 120 judiska pojkarna till Berlin med buss, som han själv ledde tillsammans med sin hustru Chaja, föreståndaren för barnhemmet.

– Det är visst väldigt populärt att ockupera saker, säger Avraham Wolff.

– Nu ockuperar vi Berlin och förvandlar Berlin till lilla Odessa.

Inte sedan Moses uttåg ur Egypten har lika många judar korsat en landsgräns utan ordentliga pass, säger rabbinen.

Han visar en filmsnutt på sin mobil där han och hans bullriga entourage från barnhemmet äter och sjunger tillsammans med Tysklands vithårige president Frank-Walter Steinmeier på plats i Berlin.

Rabbinen Avraham Wolff har tillsammans med sin hustru evakuerat 120 judiska pojkar till Berlin. Foto: Lotta Härdelin

Rabbinen låter förtjust. Men historien om den tyska generositeten rymmer en historisk tragedi. Ett trauma som den ryska invasionen väckt till liv.

Under andra världskriget ockuperades Odessa av rumänska trupper, allierade med Nazityskland. I oktober 1941 detonerade en bomb i det rumänska militärhögkvarteret i Odessa. Ockupationsmakten pekade ut stadens judar och ”bolsjeviker” som skyldiga.

Den 22 oktober skickade den rumänska premiärministern ett telegram som beordrade rumänska soldater att döda 200 ”kommunister” i Odessa för varje rumänsk och tysk officer som dött i explosionen. 19 000 judar fördes till hamnområdet och brändes levande. 16 000 judar sköts ihjäl i skogarna väster om Odessa.

Detta var Massakern i Odessa. Judiska organisationer, som Chabadrörelsen, har försökt bygga upp det judiska samhälle som slogs sönder i Ukraina. Men nu håller Putin på att förstöra det igen.

Fakta. Odessa Miljonstad vid Svarta havet med en strategiskt viktig hamn, vilket gör Odessa till ett möjligt mål för Ryssland. I slutet av 1800-talet var Odessa den tredje största staden i Ryssland och ett centrum för den viktiga spannmålshandeln. Innan andra världskriget var en tredjedel av befolkningen judisk. När Ryssland invaderade Ukraina var Odessa något av en judisk fristad. Men nu har uppåt 10 000 judar flytt och rabbinen Avraham Wolff är orolig för framtiden för judiskt liv i Ukraina. Visa mer

Rabbinen Avraham Wolffs sorglösa ton i synagogan döljer en djup oro över framtiden.

Mindre judiska församlingar i Ukraina är på väg att försvinna. För alltid, säger han.

– De flesta rabbiner som flyr från mindre städer i Ukraina till Israel eller USA har inte för avsikt att komma tillbaka.

– För det kommer ändå inte finnas något judiskt liv kvar att återvända till.

Juridikstudenten Georgij Ochremenko blev kvar i Odessa när många judiska pojkar evakuerades till Berlin för att par veckor sedan. Foto: Lotta Härdelin

En ledande forskare på ukrainsk judendom, Henry Abramson vid Lander College of Arts and Sciences i New York, delar rabbinens utsikter.

Judar som flyr undan förföljelse stannar ofta kvar där man söker skydd, säger Abramson.

– Och en sak som skiljer judiska ukrainare från ukrainare i allmänhet är deras syn på vad som utgör hemlandet. Många judar har en historia i Ukraina som sträcker sig över 800 år bakåt i tiden. Men Israel är ändå hemlandet för dem, enligt det traditionella synsättet.

Den judiska flyktingströmmen ur Ukraina kan alltså vara definitiv, utan returbiljett. Ukraina skulle i så fall förändras i grunden som land.

Foto: Lotta Härdelin

Länen Donetsk och Luhansk i sydöstra Ukraina bär syn för sägen, säger Wolff.

Chefsrabbinerna där flydde när Ryssland annekterade delar av regionen 2014 och dessa rabbiner har fortfarande inte återvänt, säger Wolff. Juriststudenten Georgij Ochremenko på barnhemmet i Odessa är själv en internflykting från Luhansk. Han liknar tillvaron i den ryskkontrollerade regionen vid ”terror”.

Judar, säger dekanen Henry Abramson, fruktar inte främst diskriminering i ett ryskkontrollerat Ukraina. Men ett fungerande judiskt samhälle förutsätter en rättsstat. Anarki är livsfarligt.

– Och vad som pågår i Donetsk och Luhansk kan utan tvekan beskrivas som anarki, säger Abramson.

Dessutom, säger han, är det osannolikt att judar skulle återvända till Ryssland, eller till ett ryskkontrollerat Ukraina, eftersom ekonomiska sanktioner slår hårt mot sektorer där många judiska familjer länge verkat, som handel och finans.

Rabbinen i Odessa bedömer att 10 000 judar har flytt staden hittills under kriget. Omkring 25 000 är kvar, enligt den uppskattningen.

På kullerstensbelagda bakgårdar i Moldavanka pågår ett ständigt samtal mellan grannar. Foto: Lotta Härdelin

Man kan fortfarande stöta på judiskättade knegare i Moldavanka, det gamla arbetarkvarteret som Isaak Babel fångade i ”Berättelser från Odessa” (1931). En värld full av småtjuvar och sjöbusar.

På kullerstensbelagda bakgårdar sitter än i dag familjer under tvättlinor och äter karp från gemensam tallrik i skymningen. De röker tills kvällshimlen blir alldeles grå.

Ocensurerade samtal pågår mellan uppslagna fönsterluckor. Fiskförsäljaren Valentina – ”gift men bara inom hemmets väggar” – försöker få ut en 45-årig Olga på friarstråt. En ambulans stannar till på gatan utanför. Men två tillfälligt arbetslösa skeppskockar på gården verkar föga bekymrade över grannen med hjärtsvikt.

Svetlana Dovgan i Odessaområdet Moldavanka är pensionerad sömmerska. När flyglarmet går brukar hon stilla oron genom att sticka. Foto: Lotta Härdelin

Det är ingen riktig ordning i Moldavanka. En pensionerad sömmerska på nedre botten presenterar sig som judinna. Men Svetlana Dovgan visar sig ha två biblar i sin packning, den kasse med förnödenheter som verkar stå redo i nästan alla ukrainska hem, skulle raketerna slå ned just här. Det enda judiska hon har kvar är accenten, säger hon,

Ukraina är en religiös och etnisk smältdegel. En mångfald som kanske provocerar Putin, menar Henry Abramson.

Ukraina hade utvecklats till en relativt säker plats för judar. Endast fem procent av den ukrainska befolkningen uppger att de inte accepterar judar som medborgare. Att jämföra med 18 procent i Polen eller 22 procent i Rumänien, enligt statistik från Pew.

Putins mål nummer ett, presidenten Volodymyr Zelenskyj, är kanske ett tecken på att den gamla ukrainska antisemitismen är på tillbakagång (undra andra världskriget var många ukrainare hjälpsamma som angivare när ockupationsmakten skulle utrota landets judar).

Fiskförsäljning på marknaden i det gamla arbetarkvarteret Moldavanka. Foto: Lotta Härdelin

Zelenskyj, som vann en jordskredsseger 2019, är jude. Han föddes 1978 i staden Kryvyj Rih. Pappan var matematikprofessor. Zelenskyj är utbildad jurist. Men slog in på en bana som komiker. Han ”känns judisk”, säger rabbinen i Odessa, som sammanträtt med Zelenskyj vid två tillfällen. Men presidenten är inte religiös. Han är gift med en ickejudisk kvinna.

– Och jag betvivlar att han är omskuren, säger Avraham Wolff. Jag skulle behöva undersöka den saken.

Men Wolff tar den breda acceptansen av Zelenskyj som intäkt för att Ukraina är något av en judisk fristad. Säkrare än Israel, säger han.

– 70 procent av alla ukrainare röstade på en judisk president och de som inte gjorde det röstade på Porosjenko vars far också är jude!

Detta folk säger sig Putin behöva ”avnazifiera”, det motiv som den ryska presidenten angett för kriget.

Hana och Josef Yitzhak driver en hummusfabrik i Odessa. Färsk mat är också en form av försvar, säger de. Men väskan med förnödenheter är packad, utifall de måste fly. Foto: Lotta Härdelin

Josef Yitzhak, en 36-årig hummusproducent, tillhör de judar som stannat kvar i Odessa.

Han och hustrun Hana, en arkitekt, bor i en avskalad våning med burspråk mot gatan. De brukade älska ljusinsläppet. Men har nu skjutit bort alla möbler från fönstren. Middagsbordet står placerat närmare ytterdörren.

Josef Yitzhak är så mager att han skulle orsaka mer skada än nytta i armén, försäkrar han. Hustrun håller med. Men familjen har fortsatt produktionen av kikärtsröra och baba ganush under varumärket Hungry Papa. Färsk mat, säger de, är en form av försvar.

De är ortodoxa. Hana sköter församlingens mikve, det badhus som troende judiska kvinnor måste besöka efter menstruationen. Men familjen definierar sig först och främst som ukrainare.

Den ortodoxa familjen Yitzhak ämnar stanna i Odessa. ”Vi är ukrainare”, säger de. Foto: Lotta Härdelin

– Vi är ukrainska medborgare. Det här är vårt hemland, säger Hana Yitchack.

Kan ni föreställa er en framtid i Odessa under rysk kontroll?

– Den dagen lämnar vi, säger hon. Vi är ukrainare. Och om den här platsen inte längre är ukrainsk kan vi inte stanna eftersom vi är ukrainare.

Odessahistorikern Oleksandr Babytj betvivlar att rabbinen Avraham Wolff har rätt när han säger att många judar aldrig kommer att återvända till Ukraina efter kriget.

Odessahistorikern Oleksandr Babytj tror att många judar kommer återvända till Ukraina efter kriget. Foto: Lotta Härdelin

På sitt kontor, belamrat av medicinska förnödenheter, plockar Babytj fram en militär dekal som pryds av davidsstjärnan mot bakgrund av den gulblå Ukrainaflaggan. 2014 formades en judisk bataljon inom den ukrainska armén, berättar Babytj. Många av hans judiska vänner har nu dragit ut i strid.

Till kretsen av judiska soldater hör 40-årige Gennadij Raskin, biträdande chef för Rättsmedicinalverket i Odessa. På krigets första dag anmälde sig Raskin till den ukrainska motsvarigheten till hemvärnet. Han upplevde, säger han, att ryssarna ”sköt rakt mot honom” när de invaderade Ukraina. Nu patrullerar han Odessas gränder om nätterna med alla pastellfärgade gamla hus som utrymts.

– Jag är först och främst patriot, säger Gennadij Raskin.

Rabbinen Avraham Wolff med hemvärnssoldaten Gennadij Raskin. Foto: Lotta Härdelin

Vi ses i synagogan efter kvällsbönen. Det blåser kallt på gatan utanför och Raskin är klädd i vad som liknar en grön uniform. Han springer uppför trapporna till rabbinens vindskontor. De kindpussas. Avraham Wolff är stolt över sin församlingsmedlem.

– Alla måste skydda sitt land, säger rabbinen. Detta är vår moraliska plikt. Jag vill bara inte föreställa mig att det dyker upp en jude på den ryska motståndarsidan som han måste döda.

