Kriserna ändrade vår syn på husdjuren: ”Nu ska hund och katt följa med på flykten till varje pris”

– Husdjurens väl och ve i samband med naturkatastrofer blev en fråga för lagstiftarna. Det hände efter orkanen Katrina, konstaterar professor Simpson i telefon från Southern Methodist University i Dallas, Texas.

Själv glömmer jag aldrig Joe Glover och hans två hundar Bill och Sheeba. Joe var en 70-årig Vietnamveteran. En av cirka 1,5 miljoner människor som skulle evakueras från New Orleans med omnejd efter Katrina, den historiskt omfattande naturkatastrof som drog in över södra USA från Atlanten i augusti 2005.

80 procent av husen i New Orleans hamnade under vatten. Myndigheterna beordrade omedelbar evakuering. Men Joe Glover vägrade.

– Jag går ingenstans utan mina hundar, sade Joe till mig och DN-fotografen Erich Stering, som var på plats för att rapportera om förödelsen.

Joe Glover stannade kvar i översvämningsdrabbade New Orleans efter orkanen Katrina 2005 eftersom han inte fick ta med sig sina två hundar. Samma sak för hans vän Raymond Jones med hunden Tiger. Foto: Erich Stering

Bill och Sheeba hörde till rasen pitbullterrier. Sådana var förbjudna i de flesta kommuner runt New Orleans. Joe Glover skulle antingen tvingas lämna kvar sina hundar eller avliva dem. I stället bidade han sin tid. Låtsades inte höra uppmaningarna om att lämna.

Joe Glover bodde i ett tvåvåningshus där den undre våningen var översvämmad men det övre planet ännu beboeligt. Hundarna rastade han på taket och på verandan.

– Det går ingen större nöd på dem. Och någon gång rinner väl vattnet undan, sade Joe sorglöst.

Jag har ibland undrat om Joe Glover lyckades med sin fördröjningstaktik. Hur som helst var han långt ifrån ensam om att måna lika mycket om hundarna som om sig själv. En undersökning visar att hälften av de New Orleansbor som drabbades av Katrina vägrade att evakuera sina hem om inte husdjuren fick följa med.

Så orkanen Katrina var inte bara en historiskt omfattande naturkatastrof. Den blev också en vändpunkt för hur det amerikanska samhället ser på husdjur.

Andrea Laurrent-Simpson Foto: Privat

Det konstaterar Andrea Laurent-Simpson. Hennes forskning rör våra förändrade familjekonstellationer, där ett av uttrycken är att husdjuret - oftast en hund eller en katt - tagit steget från ett underordnat sällskapsdjur till fullfjädrad familjemedlem. Hon har skrivit flera böcker i ämnet, bland annat den nyligen utkomna ”Just Like Family: How Companion Animals Joined the Household”. (”Precis som en familj: hur sällskapsdjur blev en del av hushållet”).

– Efter Katrina stiftades en federal lag, Pets Act, som ålägger delstatliga och lokala myndigheter att ta med husdjuren i beräkningen när de gör upp evakueringsplaner i samband med naturkatastrofer, som översvämningar och skogsbränder, säger Andrea Laurent-Simpson.

Hon poängterar att husdjurens förändrade status har en förhistoria som sträcker sig från industrialiseringen och framåt.

– I bondesamhället var katten främst råttfångare. Hunden vaktade gården. Men i samband med inflyttningen till städerna blev hund och katt mer av sällskapsdjur. Och när vi fick andra familjemönster, från 1970-talet och framåt ungefär, kom husdjuren att räknas som familjemedlemmar.

Andrea Laurrent-Simpson säger att trenden blivit än mer markant under de allra senaste åren, i samband med coronapandemin.

– Ja, covid-19 har ju bland annat inneburit en rejäl ökning av antalet hundägare. Från mars 2020 och fram till nu har 23 miljoner hundar tillkommit i USA - det är 20 procent av de amerikanska hushållen. Det fanns farhågor att familjerna skulle tröttna på sina husdjur när pandemin gav vika, men än så länge finns inga tecken på det.

De nya hundägarna vill ha med sina keldjur överallt: på jobbet, på fiket, på gymmet. Andrea Laurent-Simpson berättar om en färsk undersökning bland 500 ledare för amerikanska storföretag: hälften av dem var positiva till att ordna faciliteter så att hundarna kunde följa med husse och/eller matte till jobbet.

Alina Vorotylina med sin hund efter att ha anlänt till Zaporizhzhia från Mariupol i början av maj. Foto: Ed Jones/AFP

I samband Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och den efterföljande massflykten av civila, har det uppmärksammats att hundar och katter följer med flyktingfamiljerna - över gränser, ned i skyddsrum. De husdjur som måste lämnas kvar får omsorg från ett stort antal frivilligorganisationer.

– Det är också intressant att notera att merpartern av de länder i Europa som nu tar emot ukrainska krigsflyktingar tillfälligt lättar på de restriktioner som normalt gäller för införsel av sällskapsdjur, som att de ska vara vaccinerade mot rabies och märkta med mikrochip. Vilket är ett ytterligare ett tecken på att hunden och katten numera betraktas som familjemedlemmar, säger Andrea Laurent-Simpson.

Läs mer:

Mardrömmen i Kinas lockdown: Att hunden slås ihjäl