Kritik mot svenskt Afghanistan-bistånd i ny rapport

– Finansieringssätten har ofta gått utanför budget och utan att gå via landets regering, och finansieringsnivåerna – inte minst de militära utgifterna – har bidragit till att skapa en stat som är mer beroende av externa intäkter än av inhemska, säger Afghanistanexperten Adam Pain, som sammanställt rapporten för svenska statliga Expertgruppen för biståndsanalys, vid ett seminarium på tisdagen.

Det internationella utvecklingssamarbetet har varit svagt är ett övergripande tema i rapporten och en överväldigande majoritet av de osannolikt många miljarderna till Afghanistan har gått till militära ändamål. För svensk del är det i huvudsak biståndsmyndigheten Sida som fördelar pengarna.

Biståndsarbetet har kännetecknats av att policyer ”med fördefinierade lösningar på utifrån uppfattade problem har baserats på en begränsad förståelse för hur Afghanistan fungerar”, heter det i rapporten ”Punching Above Its Weight or Running With the Crowd?”

Adam Pain hävdar att de ekonomiska flödena har haft stora negativa konsekvenser för möjligheterna att göra Afghanistan stabilt. Inte har det blivit bättre av att biståndsorganisationerna har varit ”extremt många” utan någon naturlig ledning i någon sektor.

Afghaner längs vägen till Kandahars flygplats. Foto: Chine Nouvelle/Shutterstock

Det afghanska utrikesdepartementet har exempelvis fått samarbeta med 23 olika internationella organisationer som vanligtvis jobbat enligt helt egna modeller och haft skilda uppfattningar om hur en god utbildningspolicy ser ut. Det har också varit vanligt att biståndsorganisationer bara fokuserar på vissa regioner eller provinser, säger Pain, ofta där man gjort militära investeringar.

– Sverige har inte varit immunt från att göra det misstaget. Det har också förekommit konkurrensmodeller, där narkotikabekämpningen varit ett extremt exempel. Inte nog med att de främsta aktörerna – USA och Storbritannien – har haft konflikter, det har också varit konflikter mellan myndigheter i de respektive länderna, säger Adam Pain.

Att förvänta sig att Sverige skulle ha kunnat påverka detta och på något sätt ta på sig en för stor rock, är att begära mycket. Men i en ny rapport från det brittiska överhuset kritiseras dess regering för att inte ha intagit en mer självständig ställning i förhållande till USA och det samma kan sägas om Sverige, menar Pain.

– I vilken utsträckning har Sverige intagit en oberoende position och utmanat ortodoxin i återbyggandet av Afghanistan? En som jag intervjuat hade uppfattningen att Sverige i stort sett bara ”simmat med strömmen” snarare än att utöva en distinkt press och inta en principfast ställning.

Expertgruppen för biståndsanalys efterlyser nu ”ett strategiskt omtag” av Sveriges engagemang i Afghanistan. Detta måste bygga på förståelse och biståndsarbetet måste ta hänsyn till verkliga förhållanden och justeras utefter hur det fraktionerade klansamhället förändras över tid.

Adam Pain poängterar att det finns bättre och sämre aktörer i Afghanistans biståndsmiljö. För Sveriges del nämns Svenska Afghanistankommittén som en organisation som ligger närmare ett önskvärt arbetssätt, medan Sida har mycket att lära. För perioden 2021-2024 har Sverige anslagit 3,6 miljarder kronor till Afghanistan.

