Kryssningsfartyg tvingas segla förbi hamnar på grund av smitta

Ett stort antal kryssningsfartyg försattes i karantän i början av pandemin. Ett av de mest kända blev Diamond Princess som tvingades vänta vid kaj i Yokohama i Japan i 16 dagar i början av februari 2020. Fler än 700 personer av de drygt 3 500 ombord smittades, 14 avled.

I mitten av mars 2020 hade 25 fartyg drabbats och två månader senare 40. När passagerarna slutligen fick komma i land tvingades ofta besättningen stanna kvar ombord och i mitten av maj 2020 befann sig 58 000 besättningsmedlemmar till havs utan att kunna komma i land.

Nu stoppas åter kryssningsfartyg från att lägga till i olika hamnar i Karibien, skriver Washington Post. Den snabba spridningen av omikronvarianten har gjort att också mindre utbrott ombord på fartygen stoppar dem från att lägga till och låta sina passagerare gå av.

Fartyget Carnival Freedom nekades att angöra såväl Bonaire som Aruba utanför Venezuelas kust efter ett coronautbrott, skriver NPR.

Ett av de tre fartyg som hittills drabbats är The Symphony of the Seas där minst 48 av personerna ombord bekräftats smittade sedan fartyget anlänt hamnen i Miami efter en veckolång kryssning, skriver CNN. Detta trots att 95 procent av de drygt 6 000 ombord var fullvaccinerade.

Ännu så länge har inget kryssningsfartyg försatts i karantän trots bekräftade utbrott.

En tidigare forskningsrapport från Umeå universitet, som undersökte hanteringen av Diamond Princess, visade då att fler smittades ombord genom karantänen än om passagerarna hade fått gå i land.

”Spridningstakten ombord på fartyget var cirka fyra gånger högre än vad vi har sett för hur viruset sprids på land i de värst drabbade områdena i Kina. Det hänger förmodligen främst samman med hur tätt inpå varandra man vistas på ett fartyg”, skrev Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi vid Umeå universitet och artikelns huvudförfattare i ett pressmeddelande den 28 februari 2020.

