Kuba ställer in förstamajfirande på grund av bränslebrist

Vanligtvis brukar hundratals bussar sättas in för att transportera folk från den kubanska landsbygden till Revolutionstorget i Havanna. Torget har varit utgångspunkten för första maj-firandet sedan 1959, då den kubanska revolutionen avslutades.

Nu står Kuba inför sin andra bränslekris på sju månader. I förra veckan ringlade köerna till landets bensinstationer långa då det statliga kubanska oljebolaget Cupet meddelat att det uppstått leveranssvårigheter och att det råder ett underskott i tillgången på bränsle.

Landets kommuniststyre meddelade tidigare i maj att firandet i Havanna skulle gå av stapeln som planerat trots krisen, men i förra veckan vände regeringen och meddelade att man måste spara på landets resurser.

Att bussa in kubaner till huvudstaden är vanligtvis en kostsam affär, men även i tuffa ekonomiska tider har satsningen gjorts. När firandet ställdes in 2020 på grund av pandemin var det första gången det inträffade och i år är första gången som den ställs in på grund av ekonomiska anledningar. I fjol, när den ekonomiska krisen redan märktes av på Kuba, medverkade en miljon personer i förstamajparaden, rapporterar El País.

I stället för det stora firandet i Havanna kommer mindre lokala parader att hållas på flera orter, säger Ulises Guilarte, generalsekreterare i Arbetarnas centralunion, till El País.