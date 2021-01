Kuddförsäljaren blev Trumps främsta försvarare – bojkottas nu av flera butiker

USA-valet 2020

En till synes trött man iklädd badrock går in i sitt badrum. När han gäspande öppnar sitt badrumsskåp ser han, i stället för sin egen spegelbild, en mustaschprydd man iklädd blå skjorta.

– Du ser inte ut att sova särskilt bra, säger mannen.

Mannen, till synes förvånad, ropar på sin fru.

– Det är ju den där snubben, säger hon.

– My pillow-snubben!, säger mannen imponerat.

My pillow-reklamen ”Best sleep of your life: 4-pack”. Källa: Ispot.tv

Så börjar en av de många reklamfilmer som gjort det amerikanska kuddföretaget känt, och ökänt. Under det senaste året har dock företaget kommit att förknippas nästan lika mycket med grundaren Mike Lindells stöd för Donald Trump som sina humoristiska reklamfilmer.

Precis som alla kända företagsledare har Mike Lindell en historia, som kan sammanfattas i undertiteln till hans självbiografi: ”Från crackmissbrukare till vd”. Efter att under 1980-talet drivit en serie olika företag i Carver County i Minnesota ska Lindell under 1990-talet börjat missbruka crack, kokain och alkohol, vilket ledde till att han förlorade sitt hus och skiljde sig. Enligt lokaltidningen Star Tribune förändrades allt när Mike Lindell 2004 fick idén till sitt kuddföretag i en dröm.

I början gick det långsamt, och Lindell sålde sina kuddar på marknader och i lokala gallerior. Det hela tog fart först när My pillow i oktober 2011 började sända en 30-minuter lång reklamfilm. Reklamfilmen, som enligt Star Tribune kostade 500.000 dollar att göra, blev en succé. Detta inte minst eftersom den sändes överallt och nästan hela tiden, 2013 uppskattade Lindell att den sändes åtminstone 200 gånger varje dag på olika kanaler. Sedan dess har kuddföretaget växt från 5 till 1.500 anställda och sålt över 41 miljoner kuddar, enligt CBSN.

Succén är lätt att förstå. Reklamfilmerna är humoristiska och Mike Lindell är charmig, och en övertygande försäljare. Men företaget har också varit kantat av en serie kontroverser. Branschorganisationen Better Business Bureau kritiserade 2017 företaget för falska reor, och företaget betalade året innan en miljon dollar i vite efter att man påstått att företagets kuddar kunde bota allt från sömnapné till fibromyalgi. Företaget har också kritiserats för att Mike Lindell presenterat sig som ”sömnexpert” utan att ha någon formell utbildning i ämnet.

Mike Lindell som, enligt Star Tribune, länge varit ointresserad av politik, lärde känna Donald Trump 2016 och blev snabbt ett stort fan. Sedan dess har han medverkat på flera kampanjevenemang och bland annat kallats för Trumps ”nya bästa kompis”, av New York Daily news.

Mike Lindells stöd för Trump har delvis märkts genom hans företags annonsering. När annonsör efter annonsör börjat bojkotta Fox News mer kontroversiella program, som Tucker Carlson tonight, har My pillow fortsatt att annonsera – faktum är att My pillow under perioder stått för hela 40 procent av programmets annonsintäkter.

Lidell vid talarstolen utanför Vita huset i mars förra året medan Trump hör på. Foto: Alex Brandon/AP

Efter att det stod klart att Donald Trump förlorat presidentvalet 2020 har Mike Lindell klivit fram som en av de främsta förkämparna för konspirationsteorin om att valet skulle ha ”stulits” från Trump. Retoriken från Lindell blev under december allt mer aggressiv, som när Lindell först twittrade, men sedan tog bort, ett inlägg där han uppmuntrade Donald Trump att utlysa undantagstillstånd i sju delstater och beslagta deras röstmaskiner.

Den 6 januari var Mike Lindell närvarande vid det Donald Trump-möte som föregick stormningen av Kapitoleum i Washington DC. Sedan dess har han fortsatt att försvara både Donald Trump och de grundlösa påståendena om att Trump egentligen skulle ha vunnit presidentvalet. Samtidigt har han påstått att det egentligen rörde sig om vänsteraktivister som stod bakom våldet den 6 januari, enligt Reuters.

När Lindell under fredagen syntes besöka Vita huset med en serie dokument om att Donald Trump borde utlysa undantagstillstånd fick flera företag nog. Butikskedjorna Bed Bath & Beyond och Kohl’s meddelade under måndagen att man skulle sluta sälja My pillows produkter. Dominion, det röstmaskinsföretag som redan stämt flera förespråkare av konspirationsteorierna om valfusk, hotade att stämma Mike Lindell. Lindell tog hotet med lugn, och meddelade att detta skulle leda till att hans påståenden en gång för alla skulle kunna bevisas.

Läs mer: Biden rivstartar för att riva upp Trumps politik