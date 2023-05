Kungen och Victoria på plats vid Charles kröning

Logga in

Kung Carl XVI Gustaf och kronprinsessan Victoria är två som ska närvara vid kröningen av kung Charles III och drottning Camilla på lördag. Tillställningen har en lång gästlista där stora delar av den brittiska regeringen närvarar tillsammans med utländska politiker.

Det brittiska kungahuset är det enda som har kvar den här typen av kröningsceremoni – senast den svenska kungafamiljens medlemmar besökte tronföljningsceremonier var i Japan 2019. Även då var det kungen och kronprinsessan som närvarade. Det är kungen som beslutat att Sveriges kung och tronföljare ska delta på den här typen av ceremonier. När drottning Elizabeth II kröntes 1953 var prins Bertil, nuvarande kungens farbror, på plats.

Johan Tegel, biträdande informationschef för svenska hovet, berättar att båda medlemmarna i kungafamiljen ser fram emot helgen.

– Kungen och kronprinsessan ser fram emot att få lyckönska det brittiska kungaparet på kröningsdagen, säger Johan Tegel.

Fakta. Kungligheter på gästlistan Kung Carl XVI Gustaf och kronprinsessan Victoria från Sverige Drottning Margrethe från Danmark Kronprins Fredrik och kronprinsessan Mary från Danmark Kung Harald och drottning Sonja från Norge Kung Felipe och drottning Letizia från Spanien Källa: BBC, The Telegraph Visa mer Visa mindre

När kungen och drottning Silvia närvarade vid begravningen för drottning Elizabeth II, fick de statusfyllda platser längst fram i Westminster Abbey. Då sades det bero på det svenska och brittiska kungahusets släktband. Carl XVI Gustaf är besläktad med drottning Victoria, Storbritanniens regent 1837–1901, på både sin mammas och pappas sida. Vilken plats medlemmarna i den svenska kungafamiljen får sitta när de återvänder till Westminster Abbey i helgen, återstår att se.

– Jag har ingen information om det alls. Det här är en helt annan ceremoni och jag känner inte till placeringen, säger Johan Tegel.

På fredagen, kvällen innan kröning, ska kungen och kronprinsessan delta på en mottagning för internationella gäster på Buckingham Palace. De har inga fler uppdrag under helgen i England.

Fakta. Charles III och Camillas familj Kronprins William och prinsessan Kate George, Charlotte och Louis – kronprinsparets barn Prins Harry – Charles son Prins Andrew, Edward och prinsessan Anne – Charles syskon Tom Parker Bowles, Laura Lopes – Camillas barn Källa: BBC, The Telegraph Visa mer Visa mindre

Om kungens barn prins Harry och hans fru Meghan skulle närvara eller inte, har länge varit ett frågetecken. Prins Harry kommer nu vara på plats men Meghan med barnen Archie och Lilibet lyser med sin frånvaro. Archies fyraårsdag den 6 maj sägs vara anledningen till att Meghan och barnen stannar i Los Angeles.

Parets Netflixdokumentär och Harrys biografi, båda med stark kritik mot hovet och kungafamiljen tros inte ha förbättrat relationen med prins Harrys familj. Foto: TT

Sedan paret flyttade till USA 2020 och sa upp sig från sina kungliga uppdrag har relationen med kungahuset varit skakig. Parets Netflix-dokumentär och Harrys biografi, båda med stark kritik riktad mot hovet och kungafamiljen, har relationen med kungafamiljen förblivit sval.

Fakta. Brittiska politiker på gästlistan Rishi Sunak – nuvarande premiärminister Ytterligare 16 ministrar från regeringen Tidigare premiärministrar: Boris Johnson Liz Truss Theresa May David Cameron Gordon Brown Tony Blair John Major Källa: BBC, The Telegraph Visa mer Visa mindre

Kung Charles III och drottning Camilla har bjudit in 850 välgörenhetsarbetare för att uppmärksamma deras arbete. De kändisar som bekräftats ska komma följer än så länge samma tema – de är ambassadörer för olika välgörenhetsorganisationer. Sångaren Lionel Richie, brittiska Vogues redaktör Edward Enninful och de folkliga programledarna Ant McPartlin och Declan Donnelly (kända som ”Ant and Dec”) har alla varit ambassadörer för kungens välgörenhet The Prince's Trust.