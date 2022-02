Kvinna i El Salvador fri efter tio år i fängelse för missfall

Den 38-åriga kvinnan drabbades av missfall i juni 2011 men dömdes av en domstol i El Salvador för mord på sitt ofödda barn.

Tre länder i Centralamerika – El Salvador, Honduras och Nicaragua – har världens hårdaste abortlagar. Inte ens om en minderårig flicka våldtagits av en familjemedlem får hon göra abort. Inte heller om det råder risk för kvinnas liv får en graviditet avbrytas.

Myndigheterna utreder misstankar om framkallade missfall rigoröst.

På onsdagskvällen rapporterade Reuters att den 38-åriga kvinnan släppts efter att ha avtjänat tio år av det 30-åriga straff hon dömts att avtjäna. Uppgifterna om att kvinnan släppts kommer från The Citizen Group for the Decriminalization of Abortion in El Salvador, skriver nyhetsbyrån som inte har kunnat få en oberoende bekräftelse.

Under de senaste 20 åren har 181 kvinnor som drabbats av missfall ställts inför domstol i El Salvador. 61 av dem har hittills släppts.

I december 2021 dömde Interamerikanska domstolen El Salvador för att ha använt oproportionerliga metoder när staten fängslat och dömt en kvinna till 30 års fängelse för att hon fått ett missfall.

Läs också:

Kvinna fick fängelse efter missfall – nu prövas abortlagarna i domstol

Historisk seger i abortfall i El Salvador – domstol dömer staten

Friad för mord efter missfall – ställs åter inför rätta i El Salvador