Kvinna misstänkt för attentatet i Sankt Petersburg

Den proryska militärbloggaren Vladlen Tatarskij skulle berätta om sitt arbete på kaféet Street Food Bar på söndagen då en sprängladdning detonerade under diskussionskvällen som arrangerats av nationalistiska Cyber Z Front. Snabbt kunde man konstatera att Tatarskij dött och antalet skadade har successivt stigit till nuvarande 32, enligt hälsodepartementet.

En kvinna i 25-årsåldern är misstänkt för bombattentatet, enligt Interfax som dementerar sina tidigare och andra mediers uppgifter om att hon skulle vara frihetsberövad. Däremot ska kvinnans syster och mor vara fortsatt intagna för förhör.

25-åringen uppges ha stoppats av polis två gånger sent i februari förra året, i samband med demonstrationer mot Rysslands invasionskrig i Ukraina. Kvinnan hade tagit sig in till Street Food Bar under ett annat namn än sitt eget.

Entrén har fångats på film och hon ska ses bära på en låda, enligt utredare som preliminärt säger att explosionen motsvaras av 200 gram högexplosivt sprängämne. I lådan ska hon ha förvarat en gipsstaty föreställande Tatarskij, men den lär hon ha fått lämna i dörren enligt ett vittne till Interfax.

25-åringen ska, enligt detta vittne, ha ställt frågor till Tatarskij under diskussionsmötet. I samband med det skulle hon ha berättat att hon gjort en staty av honom, varpå hon hämtade den vid dörren och placerade den på ett bord intill militärbloggaren – en stund senare detonerade sprängladdningen.

