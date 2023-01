Laboratoriet där det högteknologiska guldet skapas

Ett gult ljus som för tankarna till en Roy Andersson-film slår emot oss när vi stegar in på den nanoteknologiska institutionens laboratorium vid National Tsinghua University i Hsinchu, runt 60 kilometer söder om Taiwans huvudstad Taipei. Innan vi släppts in har vi krånglat på oss skyddsutrustning som täcker kroppen från topp till tå och passerat en luftsluss som ska garantera att smutsiga partiklar inte följer med in. Tillverkning av halvledare är en känslig process. De mest avancerade halvledarna utvecklas i rum som är tusentals gånger renare än kirurgavdelningen på ett sjukhus.

Taiwan är världsledande när det gäller halvledare, en produkt som världen skriker efter och som behövs i de flesta av det moderna samhällets apparater. De finns i mobiltelefoner, datorer, bilar, hushållsprodukter och militära vapen. Ibland kallas de för apparaternas hjärna.

Hur hamnade Taiwan i toppen av denna avancerade och kostnadsintensiva industri? Till att börja med var det framför allt av ekonomiska skäl som Taiwan inledde satsningar på industrin på 1980-talet. Man ville bli ett rikare land. Regeringen kallade hem den USA-utbildade ingenjören Morris Chang som grundade TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing company. Det blev ett lyckokast. TSMC är i dag diamanten i Taiwans halvledarindustri, förmögen att tillverka mer avancerade halvledarkomponenter än något annat bolag.

Laboratoriet inne på nanoteknologiska institutionen vid National Tsinghua University försöker efterlikna industrin i så hög grad som möjligt. Här får doktorander lära sig hur de går från en idé till en färdig halvledare. Målet är att de ska ha vara redo för industrin när de är klara. Foto: Thomas Karlsson

Sun-Zen Chen, lärare och forskare vid institutionen för nanoteknologi och mikrosystem, guidar entusiastiskt runt på laboratoriet. Han visar med vilken exakthet tunna kiselplattor måste ligga i linje med varandra. På dessa kan det sitta mängder av minimala transistorer, en sorts strömbrytare, som styr processen i datorn, fläkten eller vilken produkt halvledaren är avsedd för. Han är i 50-årsåldern och minns 80-talets satsning.

– När jag växte upp uppmuntrades vi att arbeta i halvledarindustrin. Vi lärde oss fysik och kemi, inte juridik eller ekonomi som är förstahandsvalet för någon som vill lyckas i USA. Här är det nanoteknik och halvledare som gäller.

Och så har det fortsatt i Taiwan. Unga uppmuntras att söka sig till halvledarindustrin. De som jobbar där tjänar bra och har fått smeknamnet ”guldklimpar”. Att bilda familj med någon inom halvledarindustrin smäller högt.

Forskaren och läraren Sun-Zen Chen tror att Taiwans världsledande ställning beror på att här finns hela kedjan, från idéer till produktion och paketering, på en liten yta. Foto: Thomas Karlsson

Men halvledarnas betydelse har på senare tid fått en betydelse bortom den ekonomiska. Kinas alltmer högljudda hot om att invadera Taiwan militärt har gjort att halvledarindustrin börjat betraktas som en del av ögruppens nationella försvar. Anledningen är att så många har så mycket att förlora om Taiwans halvledarindustri slås ut. Här finns de amerikanska teknikjättarna, som Apple och Intel, som designar sina egna halvledare men inte har tekniken att tillverka dem, utan kontrakterar TSMC. Och Kina, vars egna halvledarbolag bara klarar av att tillfredsställa 6 procent av den inhemska efterfrågan. 70 procent av återstående behov importerar Kina från Taiwan. Det har fått en del att likna halvledarna vid en sorts högteknologisk sköld. Bakom teorin ligger att väst är så beroende av halvledare från Taiwan att det stärker viljan att försvara ögruppen. Dessutom kan halvledardominansen avskräcka Kina från att invadera på grund av att priset blir för högt om halvledarindustrin slås ut. ”Kostnaden att invadera Taiwan skulle bli katastrofalt hög för Kina och resten av världen”, skriver den amerikanska tankesmedjan Stimson Center i en analys om halvledardominansen.

Bild 1 av 5 Doktoranden Du Yu-Hao planerar en akademisk karriär. Det ger sämre betalt än i näringslivet men mer flexibla arbetstider. Foto: Thomas Karlsson Bild 2 av 5 Alla som går in i laboratoriet måste gå igenom en luftsluss som blåser bort smutsiga partiklar. Skyddsdräkterna är numrerade. Du Yu-Hao går första året på doktorandutbildningen, han valde halvledare för att det är lätt att få jobb. Foto: Thomas Karlsson Bild 3 av 5 Forskningsassistenten Wu Joying är mamma till två barn och har därför valt att stanna i den akademiska världen. Det ger henne större flexibilitet än om hon sökt sig till det privata näringslivet. Hon älskar att jobba med ständigt nya idéer. Foto: Thomas Karlsson Bild 4 av 5 Inne på universitetets laboratorium försöker man likna processerna i industrin så mycket som möjligt. Foto: Thomas Karlsson Bild 5 av 5 Doktoranden Chen Bo-Sheng sökte sig mot halvledarutbildningen för att han vill tjäna pengar. Hans mål är ett jobb i det privata näringslivet. Foto: Thomas Karlsson Bildspel

De geopolitiska spänningarna är inget som doktoranderna vi träffar på National Tsinghua-universitetet tänker på i första hand.

– Jag håller med om att halvledare är en sorts försvarssköld. Stannar produktionen här är det fara för hela världsekonomin. Men det är inte därför jag började studera här. För mig är drivkraften att tjäna pengar och få ett bra liv, säger 23-åriga Chen Bo-Sheng.

Doktoranden Du Yu-Hao drogs in i utbildningen av en slump.

– Jag visste inte vad jag ville plugga. Det blev det här eftersom det är lätt att få jobb och man får en jämförelsevis bra lön.

Bild 1 av 2 – Den här industrin kräver exakta beräkningar. Det är det som gör den annorlunda från andra industrier, säger läraren och forskaren Sun-Zen Chen och håller upp en kiselplatta full av kretslopp. Foto: Thomas Karlsson Bild 2 av 2 På kiselplattan, kallad ”wafer”, finns mängder av kretsar och transistorer som styr vilka uppgifter halvledaren ska utföra. Ibland kallas halvledare för apparaternas hjärna. Foto: Thomas Karlsson Bildspel

Till skillnad från Chen Bo-Sheng är han inte intresserad av ett jobb i det privata näringslivet. Halvledarindustrin är inte bara känd för höga löner. De anställda har också långa arbetsdagar, ofta 10–12 timmar.

– Jag kommer satsa på att forska, då får jag ett flexibelt schema och tid för annat. Det är det värt även om jag kommer tjäna hälften så mycket som i näringslivet.

Läraren Sun-Zen Chen älskar att lära ut sin kunskap så att eleverna är redo att jobba i industrin.

– De som doktorerar ska kunna hela processen, från idé till färdig produkt. De som går grundutbildningen behöver bara kunna vissa steg.

Att Taiwan, med 23 miljoner invånare, har blivit världsledande beror enligt honom på att här finns hela kedjan - design, tillverkning och paketering - på ett begränsat område. Staden Hsinchu, där universitetet ligger, är Taiwans motsvarighet till Silicon Valley. Här har TSMC sitt huvudkontor och flera fabriker. Runt om finns ett kluster av bolag med koppling till halvledarindustrin.

– Om du har en idé kan du börja från noll och slutföra hela produktionen i Taiwan. Du behöver aldrig åka långt.

Bild 1 av 3 Staden Hsinchu är som ett kluster för Taiwans halvledarindustri. Här har jätten TSMC flera fabriker. Foto: Thomas Karlsson Bild 2 av 3 TSMC är det största halvledarbolaget i världen och är det företag som kan utveckla de mest avancerade och minsta halvledarna. Bolaget har sitt huvudkontor i Hsinchu, runt 60 kilometer söder om Taipei. Foto: Thomas Karlsson Bild 3 av 3 Flera hundra studenter specialiserade på halvledare börjar varje år studera vid National Tsinghua-universitetet i Hsinchu, Taiwan. Foto: Thomas Karlsson Bildspel

Men Taiwans dominans har fått världen oroad. Under pandemin uppstod brister på halvledare på grund av störningar i leveranskedjorna. På senare tid har allt fler ropat efter tillverkning närmare hemmaplan. Nyligen anlitade USA TSMC för att bygga två fabriker till ett värde av 40 miljarder dollar i Arizona. Dessutom får bolaget amerikanska subventioner mot löfte att inte växa mer i Kina, där man har två fabriker. TSMC överväger också investeringar i Europa. Det är en utveckling som väcker farhågor om att den högteknologiska skölden ska försvagas.

Taiwan får inte bli för kaxigt, menar Sun Tzu-yun, forskare vid Institute for National defense and security research, en tankesmedja som lyder under försvarsdepartementet.

– Vi måste vara ödmjuka. Vi använder maskiner från Nederländerna och mycket av den elektroniska och kemiska utrustningen kommer från Japan. Det viktiga är att andra länder litar på oss och att kommunistpartiet i Kina inte kommer åt den här tekniken och använder den till att hota andra länder. Det handlar om människans civilisation, om konkurrensen mellan demokrati och auktoritära samhällen.