Läkare utan gränser: Coronapandemin förvärrar krisen i al-Hol

Omkring hälften av de som bor i al-Hol är barn. I lägret hålls misstänkta IS-anhängare fångna, både från Syrien och Irak och från resten av världen.

Sedan coronapandemin drog igång har tillgången till sjukvård för de boende minskat kraftig, enligt Will Turner, akutchef för Läkare utan gränsers arbete i Syrien. I maj fanns 24 vårdkliniker i lägret, nu finns endast fem. En av de inrättningar som stängt är akutmottagningen.

– För några veckor sedan gick en mor runt i lägret, hennes barn hade fått svårt med andningen och höll på att kvävas. Hon knackade på klinik efter klinik men alla hade stängt. Till slut hittade hon vårt matcentrum, där vi ger mat till undernärda barn, men då var det tyvärr för sent, hennes barn hade avlidit. Historien är ett exempel på den enorma desperation som finns i al-Hol, säger Will Turner.

Bristen på tillgång till sanitet och möjlighet till social distansering gör också risken för en snabb spridning av det nya coronaviruset överhängande. Hittills har endast ett fall av covid-19 bekräftats i lägret. I det kurdkontrollerade området i nordöstra Syrien har drygt 500 fall bekräftats. Men mycket tyder på att antalet egentligen är betydligt högre, enligt Will Turner. Av de prover som genomförts i regionen har hälften varit positiva. Flera av de sjukvårdare som är på plats i området har insjuknat.

– En tredjedel av de som bekräftats sjuka är sjukvårdare, som då måste isolera sig. När det redan innan inte finns tillräckligt med personal så gör det situationen ännu mer ansträngd. På grund av pandemin har många NGO:er dragit sig ur området, för att de inte har tillräckligt med personal och resurser, säger Will Turner.

Syrien är hårt drabbat av nio års förödande krig. Den offentliga sjukvården är mer eller mindre obefintlig och vård ges främst av fristående organisationer och en antal privata kliniker, förklarar Will Turner.

– Extra kritiskt är att livräddande tjänster såsom vaccinering, mödravård och medicin och behandling av kroniska sjukdomar påverkas enormt mycket, säger han.

Det finns ingen gräns för hur länge Läkare utan gränser kan arbeta under de ansträngda förhållandena, enligt Will Turner. Däremot begränsas deras verksamhet kraftigt av förutsättningarna de nu arbetar under. En förutsättning för att de ska kunna ge vård är att de har tillgång till utrustning för att skydda personalen.

Många av de som befinner sig i lägret är unga, vilket kan minska risken för att många blir allvarligt sjuka i covid-19. Samtidigt tillhör omkring 2.000 personer en riskgrupp, enligt Läkare utan gränsers bedömningar.

Det behövs mer resurser och internationell uppmärksamhet i nordöstra Syrien, säger Will Turner. Han trycker framför allt på världssamfundets ansvar för de utländska fångar som sitter i al-Hol. Det finns omkring 10.000 personer i den del av lägret som kallas annexet, som är till för de som inte är från Irak eller Syrien. Runt två tredjedelar av dessa är barn.

– Det är personer från hela världen här och regeringarna har ett ansvar för att ta hand om dem och se till att mänskliga rättigheter säkerställs. Dessa rättigheter är allvarligt hotade i dagsläget, speciellt med tanke på att så många av de som befinner sig där är barn, säger Will Turner och fortsätter:

– Vi uppmanar regeringar och det internationella samfundet att hitta en långsiktig lösning för de här människorna, och att skydda barnen och deras rättigheter.

